ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 占い師から「離婚の星」を持っていると指摘も…二階堂ふみが滲ませた… 二階堂ふみとカズレーザーが結婚 サン！シャイン サラダ 食生活 note カズレーザー メイプル超合金 女性自身 占い師から「離婚の星」を持っていると指摘も…二階堂ふみが滲ませた覚悟 2025年8月19日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 夫・カズレーザーと「真逆」だという二階堂ふみを「女性自身」が取り上げた 二階堂は過去に番組で占い師に「離婚の星」を指摘され、自覚していると回答 結婚発表の言葉には離婚しない覚悟が込められているのだろう、と仕事関係者 記事を読む 関連の最新ニュース 二階堂ふみとカズレーザーが結婚 記事時間 占い師から「離婚の星」を持っていると指摘も…二階堂ふみが滲ませた覚悟 記事時間 08/17 22:08 カズレーザーと結婚した二階堂ふみ ファンイベントで改めて報告 記事時間 08/17 17:38 出川哲朗、カズレーザーと二階堂ふみの交際期間を明かす おすすめ記事 「ライン越え」かと物議...坂口健太郎を甘噛み？BLACKPINKリサのMVオフショットが波紋 2025年8月18日 20時12分 【映像】人も襲う“凶暴な魚”がSNSで話題…ゴマモンガラに注意 太い歯が特徴 沖縄・国頭村で目撃 2025年8月18日 19時17分 YOSHIKI 「この件は直接話す？」アニメ「ダンダダン」のバンド名に疑問「自殺した俺の父の名前？」 2025年8月18日 10時49分 「修造家エグすぎる」松岡修造の「ファミリーヒストリー」に反響 華麗なる一族ぶりに「大物しかでてこないの笑う」「家系すんごいな」曽祖父が阪急東宝Ｇ創業者 2025年8月18日 21時40分 道頓堀ビル火災、フロア崩落し消防隊員２人取り残され死亡か…火災報知機など６項目で法令違反 2025年8月18日 21時24分