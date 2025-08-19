二階堂ふみ（写真：本誌写真部） 女性自身

占い師から「離婚の星」を持っていると指摘も…二階堂ふみが滲ませた覚悟

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 夫・カズレーザーと「真逆」だという二階堂ふみを「女性自身」が取り上げた
  • 二階堂は過去に番組で占い師に「離婚の星」を指摘され、自覚していると回答
  • 結婚発表の言葉には離婚しない覚悟が込められているのだろう、と仕事関係者
占い師から「離婚の星」を持っていると指摘も…二階堂ふみが滲ませた覚悟

カズレーザーと結婚した二階堂ふみ ファンイベントで改めて報告

出川哲朗、カズレーザーと二階堂ふみの交際期間を明かす

