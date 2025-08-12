エヌビディアに詳しい投資家はみんな知っている…脱インテルで株価が爆上がりした「日本企業の名前」

インテルが負け組に…

ここ数年の間、インテルの凋落ぶりは深刻だ。

2025年4〜6月期の決算は約4300億円の最終赤字だった。6四半期連続で最終損益は赤字に転落した。インテルの業績悪化が深刻であることは、わが国経済に無視できないマイナスの影響を与える。電子部品メーカーのイビデンのようにこれまでインテルとの取引を増やして業績拡大を実現した企業は多いからだ。

2024年、インテルはレゾナックホールディングスやオムロン、信越ポリマー、半導体製造装置のローツェなどわが国14の企業と半導体の後工程（形成した半導体回路を基板から切り出してケースに封入するなどの工程）でコンソーシアムを形成した。加盟企業の中には、インテルの業績悪化と歩調を合わせるかのように株価が下落傾向のところもある。

その一方、世界のAIチップ分野では先行企業の独走体制が鮮明だ。

画像処理半導体（GPU）では米エヌビディア、広帯域メモリー（HBM）では韓国SKハイニックス、受託製造では台湾積体電路製造（TSMC）のシェアが拡大傾向にある。そうした中、わが国ではかつて優秀なサプライヤーとしての認定を受けた村田製作所などが自力でAI関連や次世代高速通信に対応した機器の開発を急いでいる。

インテルとTSMCを比較すると、製造技術の差に加え、半導体のカスタム化を可能にするソフトウェア面でも競争力の優劣は鮮明になったと考えられる。

度重なる失敗

ここ10年ほどの間、重要な局面でインテルの事業戦略はことごとく失敗した。

2016年、同社は回路線幅を細くする微細化につまずいた。当時、同社のメイン事業だったPC向け中央演算装置（CPU）の回路線幅は14ナノメートル（ナノは10億分の1）から10ナノメートルに移行した。

インテルの想定以上のスピードで顧客は製造技術の向上を求めたが、同社は要請に応えることができなかった。

また、米アップルやグーグル、半導体設計開発企業のエヌビディアやAMD、PCメーカーのレノボなどは自社の規格にあったチップを求め始めた。

わが国でもかつてソニー傘下だったVAIO、マウスコンピューターの“マウス”といったブランドで、AMDのCPUを搭載した機種が登場した。自社規格のCPU供給、さらに微細化が遅れたことでインテルが顧客の要請についていくことは難しくなった。

2021年２月には、パット・ゲルシンガー元CEO（最高経営責任者）がファウンドリ事業への進出を発表し、2030年に世界2位の半導体受託製造企業になる計画を掲げた。

同社は、信越化学やSUMCO、東京エレクトロンなどわが国の半導体部材、製造装置企業などとの取引関係を活かすことで受託製造業としての成長が可能と考えた。

しかし、微細化の遅れを取り戻すことは難しく、ファウンドリ事業では顧客獲得が進んでいない。インテルのファウンドリ事業は成長の源泉ではなく、損失発生の元凶になっている。

ゲルシンガーCEOの更迭後、3カ月も後任のトップが見つからなかったこともあり、同社の事業戦略が行き詰まっているとの懸念は高まっている。

脱インテルで株を上げた企業

2022年11月末以降、世界全体でAI関連分野の成長が急加速した。米国や中国では日々、オープンAIやディープシーク、バイドゥなどの企業が新たな推論モデルを開発している。

それに伴い、加速度的に、演算処理やデータ転送能力がより高いチップの需要は増えている。インテルはそうした変化にも対応できていない。微細化の遅れに加え、ソフトウェア面での取り組みもインテル凋落に影響した。

加速度的に増えるAIチップ需要に対応する方策の一つとして、TSMCは“EDA”アライアンスと呼ばれる協業体制を構築した。EDAは、Electronic Design Automationの略で、半導体や電子機器の設計作業を自動化するツールやソフトウェアを指す。

最大手は米シノプシス、米ケイデンス、独シーメンス、3社で世界シェアの75％程度を占める。TSMCはこの“ビッグ3”をはじめとする13のEDA関連企業と連携し、多種多様なチップの開発体制を積極的にサポートしている。わが国からはジーダットが選ばれた。

TSMCは水平分業体制に磨きをかけるため、他社との連携を拡充し、広く深く半導体分野の知見を結合させようとしている。

対するインテルは、CPU関連を筆頭に自己完結型の事業運営体制を敷いた。

付加価値に関する一切の情報が社外に漏れ出ないようにしたと言っていい。それは一時期、わが国の電子部品メーカーのイビデンが、インテルの要請に従って粛々と設備投資を実行し、収益の大半がインテル頼みになったことからも窺える。

しかし現在、イビデンはインテルと距離を取り始めている。チップの配線などを手がける同社はTSMCとの取引を増やし、エヌビディア向けのチップの基盤提供で国内工場はほぼフル稼働の状態にあるようだ。

なお、2023年にエヌビディアの関連銘柄として注目され始めたイビデンの株価は一時急騰後、2025年4月頃までさえなかったが、生成AIサーバー向けの旺盛な需要が見込まれることから再び急伸。4月7日に2975円だった株価は、8月5日時点で6882円まで上昇している。

インテルはAIチップの出遅れで、こうしたサプライヤーとの関係維持も困難になっている。

