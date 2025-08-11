À¤³¦¥Ð¥ìー¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë25Ì¾¤ÎÃË»Ò¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½Áª¼ê°ìÍ÷
¡¡2025¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ìー¡Ë¤ËÄ©¤à³Æ¹ñ¤ÎÅÐÏ¿Áª¼ê¤¬¡¢¡ØVolleyball World¡Ù¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦¥Ð¥ìー¤Ï¡¢2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Þ¥Ë¥é¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥í¥¹¥¿ー¤Ï³Æ¹ñºÇÂç25Ì¾¤ÎÁª¼ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅÐÏ¿Áª¼ê14Ì¾¤¢¤ë¤¤¤Ï12Ì¾¤Î¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°2025¡ÊVNL¡Ë¤Ç¤Ï¼ã¼êÃæ¿´¤ÎÁª¼êµ¯ÍÑ¤ÇÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÇÔÂà¤·¤¿ÃË»Ò¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤À¤¬¡¢À¤³¦¥Ð¥ìー¤ÎÅÐÏ¿Áª¼ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢2024Ç¯¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»þ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬°ìÉôÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹Ç¯»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¥»¥Ã¥¿ー¤Î¥Þ¥¤¥«¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥½¥ó¤ä¡¢º£µ¨¤ËÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÅì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬¤Ë¿·µ¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤Î¥Æ¥¤¥éー¡¦¥¨¥¤¥Ö¥ê¥ë¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢À¤³¦¥Ð¥ìー¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·ºòµ¨¤«¤é¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤Î¥È¥êー¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ë¥³¤ä¡¢º£µ¨¤«¤éÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¥Þ¥·¥åー¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¤é¤ÏÅÐÏ¿³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªVNL¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¤ËÆþÃÄ¤¹¤ëOH¤Î¥¯ー¥Ñー¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤â°ú¤Â³¤ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£2025¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¡ÃË»Ò¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¥á¥ó¥Ðー25Ì¾
2.¥±¥¤¥ì¥Ö¡¦¥¸¥§¥Í¥¹¡¿OH
3.¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥°¥¹¡¿L
4.¥¸¥§¥Õ¥êー¡¦¥¸¥§¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¡¿MB
5.¥«¥¤¥ë¡¦¥¨¥ó¥·¥ó¥°¡¿OP
6.¥¯¥£¥ó¡¦¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¥½¥ó¡¿S
7.¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥Ñ¥¹¥Äー¥ë¡¿OH
8.¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥³¥Ö¥ê¥ó¡¿OP
9.¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡¿OP
10.¥«¥¤¥ë¡¦¥À¥´¥¹¥Æ¥£ー¥Î¡¿L
11.¥Þ¥¤¥«¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥½¥ó¡¿S
13.¥Æ¥¤¥éー¡¦¥¨¥¤¥Ö¥ê¥ë¡¿MB
14.¥Þ¥¤¥«¡¦¥Þ¥¢¡¿S
15.¥«¥¤¥ë¡¦¥Ûー¥Ð¥¹¡¿OP
16.¥È¥í¥¤¡¦¥°ー¥Á¡¿L
17.¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥íー¥ï¥ó¡¿S
18.¥¯ー¥Ñー¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡¿OH
19.¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¬¥¹¥Þ¥ó¡¿MB
22.¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥çー¥¸¡¿L
23.¥Îー¥é¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¯¥»¥ó¡¿OH
24.¥á¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¯¥Ø¥ó¥êー¡¿MB
25.¥¤ー¥µ¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥×¥ê¥ó¡¿OH
26.¥Þ¥·¥åー¡¦¥¯¥Ë¥Ã¥²¡¿MB
27.¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þー¥·¥å¥Þ¥ó¡¿MB
29.¥¸¥çー¥À¥ó¡¦¥¨¥ïー¥È¡¿OH
30.¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¦¥§¥¿ー¡¿MB