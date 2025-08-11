マルタの北東部に位置する海沿いの町、スリーマ。街中に設置された防犯カメラにとんでもない映像が残っていた。猫の尻尾を掴み、振り回すように走る男。地面に猫の顔をたたきつけている。この男は、慶應卒の日本人だ。

【写真】「深夜に猫を地面にたたきつけ…」オカムラサトシ容疑者と、防犯カメラに残っていたとんでもない犯行

マルタはヨーロッパの地中海に浮かぶ島国で、観光や英語留学で日本人にも人気だが、猫好きにもたまらない島だ。野良猫と共存する「奇跡の島」とも呼ばれるほど、多くの猫がおり観光客や地元民を癒している。

「マルタ観光局のホームページには、人間の2倍の数の猫がいるとの説明もあります。保護猫活動も盛んで、首都バレッタには、ボランティアが餌やりをすることから多くの猫が集まる人気スポットもあります」（現地在住日本人）

そんなマルタで、猫の虐待死が発生していた。

「6月にスリーマで相次いで、少なくとも5匹の猫の死体が見つかったことを動物愛護団体がフェイスブックで報告しました。死体は舌の一部が欠損していたり、尻尾が切断されたりと虐待されたような形跡があった。地元警察や、愛護団体が調査を開始すると、冒頭の猫を地面にたたきつける映像が見つかりました。

そして8月1日未明、警察は容疑者の男を逮捕。男は、猫を引き寄せるためのキャットフードと、指紋を残さないためか手袋を所持していました。それが日本人のオカムラサトシ容疑者（31）でした」（同前）

岡村容疑者の知人はこう話す。

「正直、最初に名前を聞いたときは信じられませんでした。いつも落ち着いていて、人に強く当たるような印象は一切なかった。仕事終わりに一緒に食事したこともありましたが、感情を荒らげるようなところを見たことがないんです……。語学も堪能で、礼儀正しいタイプです」

容疑者のSNSによると、慶應大学を卒業後に日本の有名メーカー勤務を経て、現在は英国発のオンラインブックメーカーの正社員だった。

「この会社は世界最大級のブックメーカーで、オンラインカジノや、スポーツベットのサービスを提供しています。日本では違法ですが、世界的には合法の国も多く、特にサッカーなどのスポーツベットでは有名な会社です」（前出・現地在住日本人）

海外で活躍するエリートサラリーマンは、なぜ凶行に及んだのか。

「8月2日、法廷に立った岡村容疑者は犯行を全面的に認めました。ただ、逮捕の際に警察に激しく抵抗し、警官2人に怪我を負わせたとして、傷害罪でも起訴されています。詳しい動機はまだわかりませんが、9月にまた裁判があるので、そこで何を話すか注目されています」（同前）

猫愛に溢れるマルタでは、動物保護団体や市民による抗議活動が続いているという。

「裁判所前では容疑者に対する厳罰を求めて、“Justice to be seen to be done（正義が行われる様子を見せよ）”と書かれたプラカードを掲げる抗議者もいました。“Shame on you（恥を知れ）”という怒号も飛び交っていました。国外に追放して再入国禁止にせよ、との声もあり国際問題にもなりかねません」（同）

マルタの動物保護団体が主導したオンライン署名も多く集まっている。慶應卒のエリートは、なぜ異国の地で猫を虐殺したのか。その動機に注目が集まっている。