「縮尺おかしくないか？」【動画】見事にスポッ！ 完璧すぎる箱入りテクに驚きそんなコメントとともに投稿された1枚の写真が話題になっています。写っているのは、「こむぎ」くん（4歳・男の子）。透明の小さな箱から、ふわふわの顔だけをのぞかせる姿が写っています。箱の大きさと比べると、どう見ても体が入りきるとは思えないサイズ感。それでも、まるで何事もないかのように顔だけを出してこちらを見つめる様子に、「猫は液体