「縮尺おかしくないか？」【動画】見事にスポッ！ 完璧すぎる入りテクに驚きそんなコメントとともに投稿された1枚の写真が話題になっています。写っているのは、「こむぎ」くん（4歳・男の子）。透明の小さなから、ふわふわの顔だけをのぞかせる姿が写っています。の大きさと比べると、どう見ても体が入りきるとは思えないサイズ感。それでも、まるで何事もないかのように顔だけを出してこちらを見つめる様子に、「猫は液体