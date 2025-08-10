柏が小屋松と中川のゴールで2試合ぶり快勝! 敗れた湘南は9戦未勝利に…
[8.10 J1第25節 柏 2-0 湘南 三協F柏]
10日、J1第25節が行われ、三協フロンテア柏スタジアムでは、柏レイソルと湘南ベルマーレが対戦。DF小屋松知哉とMF中川敦瑛のゴールで柏が2-0の勝利をおさめた。
3週間ぶりのリーグ戦となる3位・柏(勝ち点44)。敵地での上位対決となった鹿島戦(●2-3)からは、先発3選手を入れ替え。累積による出場停止のDF原田亘に代わって、6月に加入したDF馬場晴也が移籍後初先発。MF戸嶋祥郎が3試合ぶり、MF仲間隼斗が8試合ぶりにスタメンに入った。
8戦未勝利が続く17位・湘南(勝ち点24)は、延期となっていた7月23日の第21節・浦和戦(●1-4)のスタメンから4選手を変更。FW小田裕太郎が8試合ぶり、MF池田昌生が6試合ぶり、MF茨田陽生が3試合ぶり、7月に完全移籍をはたしたMF松本大弥は初先発を飾った。[スタメン&布陣]
試合前から雨が吹きしきるなか、湘南のペースで試合は進んでいく。柏のビルドアップに対して、高い位置からプレスをかける湘南は、柏の1トップFW垣田裕暉に対しても厳しいマークで自由を奪う。高い位置でボールを奪う場面もつくる湘南はカウンターから、池田、MF小野瀬康介がミドルレンジからシュートを狙っていく。
スコアレスで推移していく前半終盤には、柏がパスワークを発揮してPA内に進入する回数を増やしていく。43分には左サイドを崩して仲間がクロスを入れるも、MF久保藤次郎はシュートを打ちきれなかった。それでも44分、柏は左サイドからPAに入るも、一度戻して逆サイドに展開すると、馬場の縦パスは相手DFにあたって右サイドに流れると、FW渡井理己が速いクロスを入れると、相手DFに当たったボールは逆サイドに流れ、GKポープ・ウィリアムがさわるもクリアはおよばず、左サイドの小屋松が胸で押し込んでゴールネットを揺らした。
柏が1-0でリードして迎えた後半、ボールを保持しながら試合を進める柏は、渡井のミドルシュートが湘南ゴールを急襲するが、GKホープのセブにあう。
13分には互いに最初の交代を行い、柏は戸嶋と仲間に代えて、MF原川力とFW瀬川祐輔を投入。原川は4月6日のG大阪戦以来、4か月ぶりの復帰となった。対して湘南は池田と小田に代えて、MF平岡大陽とFWルイス・フェリッピを起用した。さらに湘南はMF藤井智也とFW太田修介を下げてFW石井久継とDF大岩一貴をピッチに送った。
交代を経ても柏ペースは変わらず、28分には渡井のパスから瀬川がシュートチャンスを迎えたが、枠をとらえることはできなかった。
終盤には2試合ぶりにベンチ入りをはたしたFW細谷真大を投入、ゴールネットをゆらしたが惜しくもオフサイドの判定に。それでも、45分、途中出場のMF小西雄大のアシストから中川が押し込み、リードを2点に広げた。
試合は2-0で柏が勝利。2試合ぶりの白星で勝ち点を47にのばした。一方、湘南は今季5度目の連敗で、9試合勝ちなしとなった。
(取材・文 奥山典幸)
10日、J1第25節が行われ、三協フロンテア柏スタジアムでは、柏レイソルと湘南ベルマーレが対戦。DF小屋松知哉とMF中川敦瑛のゴールで柏が2-0の勝利をおさめた。
3週間ぶりのリーグ戦となる3位・柏(勝ち点44)。敵地での上位対決となった鹿島戦(●2-3)からは、先発3選手を入れ替え。累積による出場停止のDF原田亘に代わって、6月に加入したDF馬場晴也が移籍後初先発。MF戸嶋祥郎が3試合ぶり、MF仲間隼斗が8試合ぶりにスタメンに入った。
試合前から雨が吹きしきるなか、湘南のペースで試合は進んでいく。柏のビルドアップに対して、高い位置からプレスをかける湘南は、柏の1トップFW垣田裕暉に対しても厳しいマークで自由を奪う。高い位置でボールを奪う場面もつくる湘南はカウンターから、池田、MF小野瀬康介がミドルレンジからシュートを狙っていく。
スコアレスで推移していく前半終盤には、柏がパスワークを発揮してPA内に進入する回数を増やしていく。43分には左サイドを崩して仲間がクロスを入れるも、MF久保藤次郎はシュートを打ちきれなかった。それでも44分、柏は左サイドからPAに入るも、一度戻して逆サイドに展開すると、馬場の縦パスは相手DFにあたって右サイドに流れると、FW渡井理己が速いクロスを入れると、相手DFに当たったボールは逆サイドに流れ、GKポープ・ウィリアムがさわるもクリアはおよばず、左サイドの小屋松が胸で押し込んでゴールネットを揺らした。
柏が1-0でリードして迎えた後半、ボールを保持しながら試合を進める柏は、渡井のミドルシュートが湘南ゴールを急襲するが、GKホープのセブにあう。
13分には互いに最初の交代を行い、柏は戸嶋と仲間に代えて、MF原川力とFW瀬川祐輔を投入。原川は4月6日のG大阪戦以来、4か月ぶりの復帰となった。対して湘南は池田と小田に代えて、MF平岡大陽とFWルイス・フェリッピを起用した。さらに湘南はMF藤井智也とFW太田修介を下げてFW石井久継とDF大岩一貴をピッチに送った。
交代を経ても柏ペースは変わらず、28分には渡井のパスから瀬川がシュートチャンスを迎えたが、枠をとらえることはできなかった。
終盤には2試合ぶりにベンチ入りをはたしたFW細谷真大を投入、ゴールネットをゆらしたが惜しくもオフサイドの判定に。それでも、45分、途中出場のMF小西雄大のアシストから中川が押し込み、リードを2点に広げた。
試合は2-0で柏が勝利。2試合ぶりの白星で勝ち点を47にのばした。一方、湘南は今季5度目の連敗で、9試合勝ちなしとなった。
(取材・文 奥山典幸)