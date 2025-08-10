¡ÚÂçºåÉÜ/¸¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û¡Ö¤Þ¤Ê¤Ü¤¦DOG¡ªËß¥Ê¥¤¥È¡×¡ÊéñéÙÃÓ¸ø±à¡¦WHATAWON¡Ë8/15～16
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¤ª¤Ç¤«¤±¤ï¤ó¤³Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎLISA¤Ç¤¹¡£ÂçºåÉÜ¤Ç°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿～¡ª½ÐÅµ¡§¸ø¼°Instagram@smiledoganniversary¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë～16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢¡ÖéñéÙÃÓ¸ø±à¡ÊÂç¼ÇÀ¸¹¾ì¡Ë¡×¤È¡ÖWHATAWON¡×¤Î2²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡Ö¤Þ¤Ê¤Ü¤¦DOG¡ªËß¥Ê¥¤¥È¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡É¤Þ¤Ê¤Ü¤¦DOG¡ªËß¥Ê¥¤¥È¡ßWHATAWON¡É¤ÎÏ¢·È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë¤ªº×¤êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë»²²Ã·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¤Þ¤¿²ñ¾ì¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òº£¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í～¢ö
¡ÖéñéÙÃÓ¸ø±à¡×¤Ç¤Ï¥Þ¥ë¥·¥§¤«¤éÃêÁª²ñ¤Þ¤Ç¤ò¼Â»Ü¢ö½ÐÅµ¡§¸ø¼°Instagram@smiledoganniversary
¡ÖéñéÙÃÓ¸ø±à¡ÊÂç¼ÇÀ¸¹¾ì¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢°¦¸¤ÍÑ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ä¥Õー¥É¡¢¥É¥Ã¥°¥¦¥§¥¢¡¢¥êー¥É¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¥É¥Ã¥°¥Þ¥ë¥·¥§¤ò³«ºÅ¡ª°¦¸¤¤È¤ªÇã¤¤Êª¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡¦¥Ê¥¤¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÊÍÎÁ¡Ë
¡¦ËÉºÒ¤ï¤ó¤ï¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥²ー¥à¡ÊÍÎÁ¡Ë
¡¦±¿¤À¤á¤·ÃêÁª²ñ¡Ê¾ò·ïÉÕ¤»²²ÃÌµÎÁ¡Ë
¡¦¥Ú¥Ã¥ÈËÉºÒ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ñ¥Í¥ë¡Ê±ÜÍ÷¼«Í³¡Ë
¡¦ÊÝ¸î¸¤¡ÊÇ¡Ë¾Ò²ð¥Ñ¥Í¥ë¡Ê±ÜÍ÷¼«Í³¡Ë
¤Ê¤É¡¢°¦¸¤¤â°ì½ï¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è～¡ª
¤Þ¤¿¥»¥ë¥Õ»£±Æ¥»¥Ã¥È¥³ー¥Êー¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Æ¤é¤·¤¤°¦¸¤¤Î²Ä°¦¤¤¼Ì¿¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»£±Æ¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¡ÖWHATAWON¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Æー¥¸¥·¥çー¤ä»£±Æ²ñ¤ò¼Â»Ü¢ö½ÐÅµ¡§¸ø¼°Instagram@smiledoganniversary
¡ÖéñéÙÃÓ¸ø±à¡×¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¡ÖWHATAWON¡×¤Ç¤Ï¡¢15Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡ÖÍá°á¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ò¼Â»Ü¡ª°¦¸¤¤ÎÍá°á»Ñ¤ò»×¤¦Â¸Ê¬¼«Ëý¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¢ö
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¥â¥Ç¥ëÎÏ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Þ¥Êー¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬·èÄê¡ª¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤Ï¡¢10·î¤Î¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¥ï¥ó¥³¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Î¥Ý¥¹¥¿ー½Ð±é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¢ö
¡ÖÍá°á¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Î»²²Ã¤ÏÍÎÁ¡¦»öÁ°¿½¤·¹þ¤ßÀ©¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°HP¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ÖÍá°á¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×
¢£»²²ÃÈñ¡§500±ß
¢£¸ø¼°HP¡§ https://whatawon.co.jp/20250815watashinowanko/
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖWHATAWON¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥«¥á¥é¥Þ¥ó»£±Æ²ñ¡×¡Ê16Æü¤Î¤ß¡¦ÍÎÁ¡Ë¤ä¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤ï¤ó¤³¥Þ¥ë¥·¥§¡×¡ÊÎ¾Æü³«ºÅ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡ý
¡Ö¤ï¤ó¤ï¤ó¥Õ¥êーËß¥ª¥Õ²ñ¡×¤Ç¤ªÍ§Ã£¤È¸òÎ®¤·¤è¤¦¢ö½ÐÅµ¡§¸ø¼°Instagram@smiledoganniversary
¡ÖéñéÙÃÓ¸ø±à¡ÊÂç¼ÇÀ¸¹¾ì¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Æ±¸¤¼ï¤Î¤ªÍ§Ã£¤Ë²ñ¤¨¤ë¡Ö¤ï¤ó¤ï¤ó¥Õ¥êーËß¥ª¥Õ²ñ¡×¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡ª
»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤ä¼õÉÕ¤ÏÉÔÍ×¡ªÅöÆü¤Ï¼«Í³¤Ë»²²Ã¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¸¤¼ï¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤óÃ£¤È¤´°§»¢¤·¤¿¤ê¡¢½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
¾Ü¤·¤¤¥ª¥Õ²ñ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ä»²²Ã²ÄÇ½¸¤¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°HP¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ö¤ï¤ó¤ï¤ó¥Õ¥êーËß¥ª¥Õ²ñ¡×
¢£¸ø¼°HP¡§ https://hitotoinu-aikenegaonohi.themedia.jp/pages/9113030/manabo_dog
¥¹¥¿¥ó¥ó¥×¥é¥êー¤Ç¹ë²Ú·ÊÉÊ¥²¥Ã¥È¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡ª
»²²ÃÊýË¡¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤Æ´ÊÃ±¡ª¡ÖéñéÙÃÓ¸ø±à¡ÊÂç¼ÇÀ¸¹¾ì¡Ë¡×¤È¡ÖWHATAWON¡×¤Î2²ñ¾ì¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤·¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò½ñ¤¤¤Æ±þÊçÈ¢¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤±¡£¸åÆüÅöÁª¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¢ö
Ã¯¤Ç¤â»²²ÃOK¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü¤Ï±þÊç¤òËº¤ì¤º¤Ë¡ª½ÐÅµ¡§¸ø¼°Instagram@smiledoganniversary
¡ã¡Ö¤Þ¤Ê¤Ü¤¦DOG¡ªËß¥Ê¥¤¥È¡×²ñ¾ìÆâ¥ëー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬´ÉÍý½ÐÍè¤Ê¤¤¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ä´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¶²¤ì¤Î¤¢¤ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¤â¤Ë¡¢´¶À÷¾É¤Îµ¿¤¤¤Î¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¤´Íè¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥êー¥É¤ÏÃ»¤¯»ý¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¾µÂú¤Ê¤·¤Ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤óÆ±»Î¤ò¶á¤Å¤±¤¿¤ê¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¶á¤Å¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÃ¤ËÂç¤¤µ¤Î°ã¤¦¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤´°§»¢¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥«ー¥È¤Î¾ì¹ç¤â¥êー¥É¤ä¥Õ¥Ã¥¯¤Ï¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Ï©ÌÌ¤äÀßÃÖÊª¤Ë¥Þー¥¥ó¥°¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÇÓÝõ¤Ï¸ø±àÆâ¤ÎÅÚÉôÊ¬¤Ç¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¿å¤Þ¤¿¤Ïº½¤ò¤«¤±¡¢¥¦¥ó¥Á¤Ï»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥ï¥¿¥ï¥ó»ÜÀßÆâ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¥Þー¥¥ó¥°ÊÊ¤äÁÆÁê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢É¬¤º¥Þ¥Êー¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Ëü¤¬°ì¡¢Ï©ÌÌ¤ä²°Æâ¤Ê¤É¤ÇÁÆÁê¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·ー¥ÄÅù¤ÇµÛ¤¤¼è¤ê¡¢¾Ã½¥¹¥×¥ìー¤ò¤«¤±¤Æ¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¦¥ó¥Á¤ÎÍî¤È¤·Êª¤äÆ§¤ó¤À¤ê¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Â¤â¤È¤Ï¾ï¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦»£±Æ¥»¥Ã¥È¤Ï¥»¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¥Ñ¥ó¥ÄÃåÍÑ¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó°Ê³°¡¢¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¼êÁ°»£±Æ¤ÏOK
¡¦¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬ËÊ¤¨Â³¤±¤ë¤Ê¤É¶½Ê³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤ÆÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦°û¿©¥´¥ß¤Ï¹ØÆþ¥Öー¥¹¤´¤È¤Ë¤ªÊÖ¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦»ý¤Á¹þ¤ß¥´¥ß¡¢ÇÓÝõ¥´¥ß¤Ï»ý¤Áµ¢¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥È¥¤¥ì¤Ë¤ª¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Î¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤Ï°ìÀÚÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥È¥é¥Ö¥ëÅù¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Âç¿Í¤Î¥Þ¥Êー¤È»öÁ°¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅöÆü¤Ï²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Î¥Þ¥Êー¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤ê¡¢°¦¸¤¤È¤Î³Ú¤·¤¤²ÆµÙ¤ß¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡¡¤Þ¤Ê¤Ü¤¦DOG¡ªËß¥Ê¥¤¥È³«ºÅÆü»þ8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦16Æü¡ÊÅÚ¡Ë16:00～20:30¾ì½êéñéÙÃÓ¸ø±à Âç¼ÇÀ¸¹¾ì¡ÊÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô»°¥±»³Ä®ÂçÃÓ¿¬ 701¡Ë / WHATAWON¡ÊÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô´ß¤ÎµÖÄ®1ÃúÌÜ32¡¾1¡ËÆþ¾ìÎÁÌµÎÁ¡Ê°ìÉôÍÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¢¤ê¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È