¾®¾¾ºÚÆà¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÊÌ¾»ú¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï¡ÖÃÏÌ¾¡×¤«¡ÖÊ¿½ÅÀ¹¡×¤«¡© ¹âÃÎ¡¢½©ÅÄ¡¢Ä¹Ìî¤Î3¸©¤ËÂ¿¤¤
8·îËö¤Ë¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÍ¾Ì¿10Ç¯¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾®¾¾ºÚÆà¡£ÇÐÍ¥¿ûÅÄ¾Úö¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ï¹ç¡¢²Ï°æ¡¢²ÏÁê¡¢Àî¹ç¡¢Àî°æ¡¢ÀîÁê¡Ä¡ª¡ª¡ª¤¨¤¨¤¤¤ä¤ä¤³¤·¤¤¡ª¾Ð
¤µ¤Æ¡¢¡Ö¾®¾¾¡×¤È¤¤¤¦Ì¾»ú¤ÏÁ´¹ñ¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬104°Ì¤È¤¤¤¦¥á¥¸¥ã¡¼¤ÊÌ¾»ú¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡Ö¾®¾¾¡×¤Ï¡¢¹âÃÎ¸©¡¢½©ÅÄ¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¤È¤¤¤¦¸ß¤¤¤ËÆÃ¤Ë´ØÏ¢¤Î¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê3¸©¤ËÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢Ê¬ÉÛ¤Ë¤«¤Ê¤êÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£
¡Ö¾®¾¾¡×¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤¢¤ë¡£
1¤Ä¤ÏÃÏÌ¾¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¡£¡Ö¾®¾¾¡×¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ö¾®¾¾¡×¤È¤¤¤¦Ì¾»ú¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÃÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢¾®¤Ö¤ê¤Î¾¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë°ø¤à¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
»³·Á¸©¤Ë¤ÏÀîÀ¾Ä®¤ÎÃÏÌ¾¤ò¥ë¡¼¥Ä¤È¤¹¤ë¾®¾¾»á¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÅÂå¤ÎÅìËÌ¤Î¹ëÂ²°ÂÇÜ»á¤ÎËöêã¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤Ä¤¬¡¢Ê¿½ÅÀ¹¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¿½ÅÀ¹¤ÏÀ¶À¹¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢µþÅÔ¡¦Ï»ÇÈÍå¤Î¾®¾¾Âè¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¾®¾¾ÅÂ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÊ¿²È¤Ë¤¢¤é¤º¤ó¤Ð¿Í¤Ë¤¢¤é¤º¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿Ê¿²ÈÀ¯¸¢¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ê¿½ÅÀ¹¤Ï¿ÍË¾¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÉãÀ¶À¹¤è¤êÀè¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸»Ê¿¹çÀï¸å¡¢ÇÔ¤ì¤¿Ê¿²È¤Î°ìÂ²¤Ï³ÆÃÏ¤ËÍî¤Á¡¢Â¿¤¯¤ÎÍî¿ÍÅÁÀâ¤òÀ¸¤ó¤À¡£²°Åç¤«¤éÆ¨¤ì¤¿Ê¿½ÅÀ¹¤Î»Ò°ÝÀ¹¤Î»ÒÂ¹¤Ï¡¢½ÅÀ¹¤Î¡Ö¾®¾¾ÅÂ¡×¤Ë°ø¤ó¤ÇÌ¾»ú¤ò¡Ö¾®¾¾¡×¤Ë¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÃÎ¸©ÅìÉô¤Ë¤Ï¤³¤Î°ÝÀ¹¤Î»ÒÂ¹¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡Ö¾®¾¾¡×¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë°Â·Ý»Ô¤Ç¤Ï¿Í¸ý¤Î7Ê¬¤Î1¤Û¤É¤òÀê¤á¤ë°µÅÝÅª¤ÊºÇÂ¿Ì¾»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®¾¾ÃÏÌ¾¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤ÏÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¤À¤í¤¦¡£
Àï¹ñ»þÂå¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë±É¤¨¤Æ¤¤¤¿¾®¾¾¤ÎÍ³Íè¤È¤·¤Æ¡¢¾®¾¾»Ô¤ÏÊ¿°Â»þÂåÃæ´ü¤Ë²Ö»³Ë¡¹Ä¤¬ÄôÀî¤Î¤Û¤È¤ê¤Ë²Ö±à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¥Þ¥Ä¤ò¿¢¤¨¡¢¤½¤ÎÀ×ÃÏ¤ò¿Í¡¹¤¬¡Ö±à¤Î¾®¾¾¸¶¡×¤È¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤È¡¢Ê¿½ÅÀ¹¤¬¡Ö¾®¾¾»û¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë°ø¤à¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÀâ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸Å¤¯¤«¤é¡¢¡Ö¾®¾¾¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥Ä¤Ë°ø¤à¡×¤È¡ÖÊ¿½ÅÀ¹¤Ë°ø¤à¡×¤Î2Àâ¤¬¹¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢½©ÅÄ¸©¤Ç¤ÏÂçÀç»Ô¤äÍ³ÍøËÜÁñ»Ô¡¢Ä¹Ìî¸©¤Ç¤Ï±ö¿¬»ÔÉÕ¶á¤ËÂ¿¤¤¡£¤È¤¯¤Ë±ö¿¬»Ô¤Ç¤ÏºÇÂ¿Ì¾»ú¤¬¡Ö¾®¾¾¡×¤Ç¡¢Æ±»ÔÊÒµÖ¤Ë¤Ï¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Î¾®¾¾²È½»Âð¤â¤¢¤ë¡£
¢¡¿¹²¬ ¹À¡¡À«»á¸¦µæ²È¡£1961Ç¯¹âÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯·Ð³ØÉôÂ´¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÆÈ³Ø¤ÇÌ¾»ú¤ò¸¦µæ¡¢Ê¸¸¥¤À¤±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢ÃÏÌ¾³Ø¡¢Ì±Â¯³Ø¤Ê¤É¤òÉý¹¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¸¦µæ¤òÂ³¤±¤ë¡£2017Ç¯¤«¤é5Ç¯´ÖNHK¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¤ª¤Ê¤Þ¤¨¤Ã¡ª¡×¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£Ãø½ñ¤Ï¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ì¾»úÉ´²Ê¡×¡ÖÁ´¹ñÌ¾»úÂç»öÅµ¡×¡ÖÆüËÜÌ¾ÌçÌ¾²ÈÂç»öÅµ¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£