「レシピ通りに作ったのに、なんだかおいしくない……」そんな経験はありませんか？ それは、レシピをシンプルに見せるために、「料理上手なら感覚でわかる」と省かれた大切なポイントがあるからかもしれません。書籍『レシピ未満のおいしい食べ方』では、これまでのレシピ本には書かれなかった、「料理をおいしくするためのコツ」やポイントをわかりやすく解説。さらに、ひとつの食材で作れる料理、火を使わずにできるもの、直感的に作れるシンプルな調理法など、「レシピと呼ぶには簡単すぎる」食べ方を通じて、一生モノの「料理の秘訣」が身につきます。今回は、鶏もも肉。簡単においしく食べられるコツを紹介します。（監修／料理研究家・管理栄養士 藤井恵）

「皮パリ」の秘訣

牛肉は大きな塊から切り出したものですが、鶏もも肉は部位そのもの。つまり断面がないため、ふっただけでは塩は入りません。

肌に化粧水をなじませるように、よくすり込んでください。

塩の量は、肉の重さに対して1％にするのがコツです。

焼く30分前に冷蔵庫から取り出し、厚みのあるところは筋の膜を切り、開きます。黄色の大きな脂があれば除いておきましょう。

鶏もも肉に塩と少々の黒こしょうをすり込みます。フライパンにオリーブオイルとにんにくの薄切りを入れて弱火で温め、香りが立ったら強めの中火にして皮目から肉を入れます。

このとき、へらで押しつけるか、重石をのせるのが大切。皮を香ばしくカリッと焼けます。

焼けたら返し、皮目の半分くらいの時間、中火で焼いて完成。にんにくは焦げないように、肉を入れたら上にのせてくださいね。

レシピ通り作ったのにうまくできない……という人は、サラッと書かれている調理法が、プロにとっては簡単でも、自分にとっては難しいということに気づいていないのかもしれません。「これは、こういうもの」と思わず、もっと簡単にできる方法はないかな？ と自分に合う作り方を探してみるといいでしょう。藤井恵さんのレシピが「どんな人でも上手に作れる」と言われるのは、おいしいだけではなく、簡単で、誰もが失敗しづらく、時短になり、しかも必要な栄養素を効率的にとれる料理になっている？ と常に考えられているから。レシピとは言えないくらい簡単なコツを知るだけで、驚くほど料理上手に近づけますよ！

