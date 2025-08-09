【ムーミン】『cookpad plus』にオーバル皿2枚が付録に！
8月22日（金）発売の『cookpad plus（クックパッド プラス）』2025年秋号がムーミンとコラボ。レーション。付録では初となるムーミンデザインのかわいいオーバル皿が2枚組で付属する。
＞＞＞ムーミンオーバル皿や特集の料理をチェック！（写真18点）
『ムーミン』は作家トーベ・ヤンソンの「ムーミン・シリーズ」と呼ばれる小説・絵本、および弟のラルス・ヤンソンと共に描いた漫画作品。ムーミン谷に暮らす、白くて丸々として、大きな鼻を持つムーミン一家が主人公。一家が個性的な友人たちと楽しい冒険を繰り広げる。
秋号の付録は、リトルミイや仲間たちの表情がキュートなMOOMIN(ムーミン) 磁器のオーバル皿＜電子レンジ使用可＞の豪華2枚セットです。
高級感のある磁器製で、電子レンジにも食洗機乾燥機にも対応し、手にとるとずっしり重みもあります。ムーミン、スナフキン、リトルミイ、ムーミンパパ、ムーミンママなどのキュートな仲間たちが描かれた愛らしいデザインと、もう1枚にはリトルミイとそのきょうだいたちがずらりと登場。 きょうだいたちの母であるミムラ夫人、姉のミムラねえさんと一緒に一家が描かれているデザインで、どちらのお皿も眺めているだけでほんわか癒やされます。
横幅が20cm弱と使いやすい大きさのため、取り皿としても、おかずやおつまみをのせるお皿としても活用できます。急な来客がきたときにスイーツをのせたり、小物やアクセサリーをおいたりと、さまざまなシーンで活躍します。また、立てかけて飾ればインテリアにも。
どちらのお皿も裏返すと、リトルミイのかわいらしい足跡がお目見えし、使うたびに心くすぐられるデザインです。
そして誌面では、なにわ男子の大橋和也インタビューや秋の人気レシピを特集。Kis-My-Ft2の横尾渉をはじめ、連載企画も。
ムーミンのオーバル皿と秋のレシピでお料理をお楽しみを。
＞＞＞ムーミンオーバル皿や特集の料理をチェック！（写真18点）
『ムーミン』は作家トーベ・ヤンソンの「ムーミン・シリーズ」と呼ばれる小説・絵本、および弟のラルス・ヤンソンと共に描いた漫画作品。ムーミン谷に暮らす、白くて丸々として、大きな鼻を持つムーミン一家が主人公。一家が個性的な友人たちと楽しい冒険を繰り広げる。
高級感のある磁器製で、電子レンジにも食洗機乾燥機にも対応し、手にとるとずっしり重みもあります。ムーミン、スナフキン、リトルミイ、ムーミンパパ、ムーミンママなどのキュートな仲間たちが描かれた愛らしいデザインと、もう1枚にはリトルミイとそのきょうだいたちがずらりと登場。 きょうだいたちの母であるミムラ夫人、姉のミムラねえさんと一緒に一家が描かれているデザインで、どちらのお皿も眺めているだけでほんわか癒やされます。
横幅が20cm弱と使いやすい大きさのため、取り皿としても、おかずやおつまみをのせるお皿としても活用できます。急な来客がきたときにスイーツをのせたり、小物やアクセサリーをおいたりと、さまざまなシーンで活躍します。また、立てかけて飾ればインテリアにも。
どちらのお皿も裏返すと、リトルミイのかわいらしい足跡がお目見えし、使うたびに心くすぐられるデザインです。
そして誌面では、なにわ男子の大橋和也インタビューや秋の人気レシピを特集。Kis-My-Ft2の横尾渉をはじめ、連載企画も。
ムーミンのオーバル皿と秋のレシピでお料理をお楽しみを。