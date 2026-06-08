なにわ男子
関西ジャニーズJr.のユニット。関西ジャニーズJr.内ではジャニーズWEST以来、4年ぶりに結成された。
2026年8月9日
2026年6月29日
2026年6月23日
2026年6月22日
2026年6月19日
2026年6月18日
-
長尾謙杜が熱愛報道を謝罪、タイミングに違和感「また何かでるのか？」の声
長尾は17日のアルバム発売日に、有料サイトで謝罪文を出したと報じられた
女性自身
-
嵐の最終公演日に女性と密会？なにわ男子・長尾謙杜に納得の声が出たワケ
嵐の最終公演の日、稲垣のマンションから移動してサッカーを観戦したという
東スポWEB
2026年6月14日
2026年6月12日
-
長尾謙杜、連発するデート報道にファン悲鳴「もはや撮られに行ってる」
連発するスキャンダルに、ファンからは悲鳴をあげる声も
Smart FLASH
-
長尾謙杜、稲垣莉生との熱愛報道直後に裏アカ流出疑惑も ファン失望
週刊女性PRIME
-
長尾謙杜、稲垣莉生との熱愛報道に続報 ファンからは冷めた声か
Smart FLASH
-
なにわ男子・長尾謙杜 元E-girls・稲垣莉生と居酒屋でお忍びデートか
FRIDAYデジタル
2026年6月11日
2026年6月9日
-
熱愛報道の長尾謙杜、永野芽郁との距離感が称賛された道枝駿佑と明暗
X上では、なにわ男子のほかのメンバーと比較する声が見受けられるという
Smart FLASH
-
熱愛が報じられたなにわ男子の長尾謙杜 報道後に指摘された「表情の異変」
報道翌日の音楽番組で笑顔を見せたが「表情が硬かった」という指摘も
女性自身