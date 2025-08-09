平子理沙が現地観戦

モデルの平子理沙が8日、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手を現地で応援したことを自身のインスタグラムで報告した。投打二刀流の大活躍を目撃し、「本当にカッコ良く感動」と喜んでいた。

平子が観戦したのは、6日（日本時間7日）の本拠地カージナルス戦。大谷は「1番・投手兼DH」で先発出場し、投手としては4回2安打8奪三振1失点の快投、打者としては3回に39号2ランを放ち、MLB通算1000安打の節目も達成した。この日は入場者全員に大谷翔平チャンピオンリング配布イベントが実施され、平子も無事にゲット。「もちろんレプリカだけど、重さもズッシリ、細かいところまで良く出来ていてとっても嬉しいです」とつづった。

平子は、「マウンドに登場した大谷投手にスタジアムは大盛り上がり。まだ本調子ではなく、調整中との事だけれど、めちゃめちゃ調子良さそう」とし、「実際目の前で見ると投げる球は本当に速くて、びっくり。大谷選手がピッチャーで投げてる姿を見ると当たり前にカッコ良く、感動しました」とすっかり魅了された様子だった。

試合はドジャースが3-5で敗れたが、大記録達成の瞬間に立ち会った平子は「心の中は打ち上げ花火」と歓喜していた。



