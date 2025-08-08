¤³¤Î²Æ¤ÎÌÔ½ë¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹ºÇ¶¯¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à5Áª¤ò¾Ò²ð¡¢°û¤ó¤À½Ö´Ö¥¹¡¼¥¹¡¼¤¹¤ëÎä´¶°ûÎÁ¡ÖFRISK SPARKLING GRAPE¡×¤ËÃíÌÜ
º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢Ï¢Æü¤ÎÌÔ½ë¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤¹¿Í¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³°¤Ë½Ð¤¿½Ö´Ö¡¢Î©¤Á¤¯¤é¤ß¡¢´À¤À¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤ä¤ëµ¤¥¼¥í¤Ê¤É¡¢ºÒ³²µé¤Î½ë¤µ¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¤¦¤À¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¡Èº£¤¹¤°¡ÉÇã¤¨¤ë¡¢¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊºÇ¶¯¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à5Áª¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢1¤ÄÌÜ¤ÎºÇ¶¯¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Îä´¶¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å°ûÎÁ¡ÖFRISK SPARKLING GRAPE¡×¡Ê183±ß¡¦ÀÇÊÌ¡Ë¡£¥·¥å¥ï¥Ã¤È¤·¤¿Ãº»À¤È¡¢¥°¥ì¡¼¥×¤Î´Å¤µ¤Ë¥ß¥ó¥È¤Î»É·ã¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢°û¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë¹¢¡¦É¡¡¦Á´¿È¤Þ¤Ç¥¹¡¼¥Ã¤ÈÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£½ë¤µ¤Ç»×¹Í¤¬»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê»þ¤Ë¤â¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤È¤«¡£°û¤ó¤À½Ö´Ö¡¢Á´¿È¤ËÁö¤ë¥¹¡¼¥¹¡¼´¶¡£¹¢¤òÄÌ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢½ë¤µ¤â¥À¥ë¤µ¤â¿á¤Èô¤Ö´¶³Ð¡£ÌÔ½ë¤Ë¤ä¤é¤ì¤½¤¦¤ÊÄ«¤ä»Å»ö¤Î¹ç´Ö¡¢µ¢Âð¸å¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±ÉÊ¤Ë¤ÏGABA¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£GABA¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Ë¤è¤ë°ì»þÅª¤ÊÀº¿ÀÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤äÈèÏ«´¶¤ò·Ú¸º¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2¤ÄÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë Îä´¶µ¡Ç½T¥·¥ã¥Ä¡×¡Ê1089±ß¡¦ÀÇ¹þ¡Ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¹â¥³¥¹¥Ñ¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤Ç¡¢²Æ¤Ë1Ëç¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÈÃå¤ëÎäµÑÁõÃÖ¡É¡£µÛ´ÀÂ®´¥¡¦ÀÜ¿¨Îä´¶¡¦¹³¶ÝËÉ½¤È¡¢ÌÔ½ë¤ËÍß¤·¤¤µ¡Ç½¤¬¤¹¤Ù¤ÆÂ·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½ë¤µ¤â¥Ë¥ª¥¤¤â¤Þ¤È¤á¤Æ²ò·è¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£´À¤Ð¤àÄ«¤ÎÄÌ¶Ð¤ä²°³°¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢´°ÇäÅ¹ÊÞ¤âÂ³½Ð¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3¤ÄÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥ß¥¹¥È¤Ê¤Î¤ËÎäµ¤¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤ë¡Ö¥Ó¥ª¥ì Îä¥Ï¥ó¥Ç¥£¥ß¥¹¥È Ìµ¹áÀ¡×¡Ê774±ß¡¦ÀÇ¹þ¡Ë¡£È©¤Ë¿á¤¤«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¥¾¥¯¥Ã¤È¤¹¤ëÎä´¶¤ÇÂÎ²¹¤¬°ìµ¤¤Ë²¼¤¬¤ë¡¢¤Ò¤ó¤ä¤êÈëÌ©Ê¼´ï¡£¹á¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç»È¤¦¾ì½ê¤âÁª¤Ð¤º¡¢¥á¥¤¥¯¤Î¾å¤«¤é¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£»ý¤ÁÊâ¤¤ËºÇÅ¬¤Ê¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
4¤ÄÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¿¡¤¤¤¿½Ö´Ö¡Ý3¡î¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ó¥ª¥ì Îä¥·¡¼¥È¡×¡ÊÌó378±ß¡Á¡Ê¸ÄÊñÁõ¥¿¥¤¥×¡Ë¡Ë¡£¤³¤Î¥·¡¼¥È¤Ï¡¢´À¤ò¿¡¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¡£¸ü¼ê¤ÎÂçÈ½¥·¡¼¥È¤ËÎäµÑ¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÀ÷¤ß¹þ¤ß¡¢¿¡¤¤¤¿½Ö´Ö¤«¤éÈ©²¹ÅÙ¤¬¥¹¥Ã¤È²¼¤¬¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£30¡î¤Î´Ä¶²¼¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ÇÈ©²¹ÅÙ¤¬Ìó3¡îÄã²¼¡Ê¼«¼Ò»î¸³¤Ë¤è¤ë¡Ë¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£³°½ÐÀè¤äÄÌ¶ÐÅÓÃæ¡¢±¿Æ°¸å¤Ë¡ÈÂ¨¸ú¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¡É¤Ç¤¤ëÍê¤â¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
5¤ÄÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢°ì½Ö¤ÇÂÎ´¶²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë¹âµ¡Ç½ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßÆü»±¡ÖPROTECT U¡×¡Ê1760±ß¡Á¡ÊM¥µ¥¤¥º¡Ë¡Ë¡×¡£¤³¤ÎÆü»±¤Ï¡¢UV¼×ÊÃÎ¨99.9¡ó¡¢¼×¸÷Î¨99.99¡ó¡¢¤µ¤é¤Ë¼×Ç®Î¨46¡ó¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¸Ø¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º¹¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹13.7¡î¤È¤¤¤¦¶Ã°Û¤ÎÎäµÑ¸ú²Ì¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î5¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥àÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖFRISK SPARKLING GRAPE¡×¤À¡£Æ±ÉÊ¤Ï¡¢¥À¥¤¥É¡¼¥É¥ê¥ó¥³¤¬¡ÖFRISK¡×¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Âè2ÃÆ¾¦ÉÊ¤Ç¡¢ÆÍ¤È´¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÎäÎÃ´¶¤Î»É·ã¤¬Â³¤¯¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç´Å¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥°¥ì¡¼¥×Ì£¤ÎÃº»À°ûÎÁ¡Ê¥·¥å¥¬¡¼¥ì¥¹¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£5·î12Æü¤ÎÈ¯ÇäÅöÆü¤«¤é¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¥À¥¤¥¢¥ó ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½¥®¥ã¥°¡Ö¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡×¤ò¤â¤¸¤ê¡Ö¡ô¥´¥¤¥¹¡¼¥¹¡¼¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹¹ð¡¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£5·î23Æü¤«¤é¤Ï¡Ö¹¥¤¡©¶ì¼ê¡©¤½¤ì¤È¤â¥´¥¤¥¹¡¼¥¹¡¼¡ª¡©¡×X¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç100Ì¾¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤¿¡£¥À¥¤¥É¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¡ô¥´¥¤¥¹¡¼¥¹¡¼Æ°²è¤Ï2306Ëü²óÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡Ê7·î22Æü»þÅÀ¡Ë¡¢Îä´¶¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å°ûÎÁ¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥¤¥É¡¼¥É¥ê¥ó¥³¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖFRISK SPARKLING GRAPE¡×¤ò¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤Ï¡¢30ÂåÃËÀ18.9¡ó¡¢Â³¤¤¤Æ40ÂåÃËÀ¤¬13.4¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿°úÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ØÆþ¼Ô¤ËÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¾¼Ò¥¨¥Ê¥¸¡¼°ûÎÁ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ö¤¹¤Ã¤¤êµ¤À²¤é¤·¤·¤¿¤¤¤È¤¡×¡¢¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤¤È¤¡×¡¢½ë¤¤µ¨Àá¤Î³°½ÐÃæ¡×¤Î3ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¹¥¤Þ¤ì¤Æ°û¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖFRISK SPARKLING GRAPE¡×¤Î³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤¿Æ±¼Ò ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô Î®ÄÌ´ë²è³«È¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ð¥ó ¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ»á¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤ª¤¤¤·¤µ¡Ù¤È¡ØÎäÎÃ´¶¤Î»É·ã¡Ù¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ËÜ²È¡ØFRISK¡Ù¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¡¢¶¯¤¤ÁÖ²÷´¶¤ÎºÆ¸½¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤è¤êµ¤·Ú¤Ë°û¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¡ØÎä´¶¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ÃæÌ£¤ò³«È¯¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢´Î¿´¤ÎÎäÎÃ´¶¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÄ¹¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆÃÍ¤Î»É·ã¤ä»ýÂ³À¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ§½±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤«¤ËËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È³«È¯ÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¥°¥ì¡¼¥×¤Î¹á¤ê¤Î¶¯¼å¤äÅü¤È»À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤ÊÍ×ÁÇ¤òÃúÇ«¤ËÄ´À°¤·¡¢¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤Ö¤É¤¦¤Î²Ú¤ä¤«¤Ç´Å¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ØÎä´¶¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÅ¸³«¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤Äê¤À¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÈ¿¶Á¤ä»Ô¾ì¤ÎÆ°¤¤òÃí»ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤Î¿·¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡£°ì²áÀ¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ç½ª¤ï¤ë¡È¥¥ï¥â¥Î¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ô¾ì¤ÇÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¡¢»ýÂ³À¤Î¤¢¤ë¡ØÎä´¶¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å°ûÎÁ¡Ù¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¤ò³ÎÎ©¤·¡¢ÄêÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¡£Åö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÁÃÍ¤Ç¤¢¤ë¡ØÎäÎÃ´¶¡Ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡È¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÂÎ¸³¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸³è¥·¡¼¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿´¤ÈÂÎ¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÆÏ¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÖFRISK SPARKLING GRAPE¡×¤¬¥¹¡¼¥¹¡¼¤¹¤ëÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥¹¡¼¥¹¡¼¤¹¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÈ¼«À½Ë¡¤«¤éºîÀ½¤µ¤ì¤¿¹áÎÁ¤ÎÆó¼¡Åª¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÎäÎÃ´¶¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¹áÎÁ¤ÎÂ¿¤¯¤Ë¤Ï¥ß¥ó¥ÈÉ÷Ì£¤ä¶ìÌ£¤¬¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¥ß¥ó¥ÈÉ÷Ì£¤ä¶ìÌ£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢¶¯¤¤»É·ã¤È¹â¤¤»ýÂ³À¤òÊ»¤»»ý¤ÄÎäÎÃ´¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¹áÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¡Ì©¾ðÊó¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ½Ë¡¤ä»ÈÍÑÀ®Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤¬¡¢¿ÉÌ£¤È»÷¤¿´¶³Ð¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢¹áÎÁ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÆâ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÎä´¶¥»¥ó¥µ¡¼¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îä¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¡ÖFRISK SPARKLING GRAPE¡×¤Î¥¹¡¼¥¹¡¼´¶¤Ç°ìµ¤¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ª¥ó¤·¡¢Îä´¶µ¡Ç½T¥·¥ã¥Ä¤äÎä¥Ï¥ó¥Ç¥£¥ß¥¹¥È¡¢¹âµ¡Ç½Æü»±¤Ç³°µ¤¤«¤éÂÎ¤ò¼é¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Îä¥·¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¼ó¸µ¤ÎÎäµÑ¤ÇÂÎÄ´¥¡¼¥×¡£¤³¤Î5¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢±êÅ·²¼¤â¡ÈÎÃ¤·¤¤´é¡É¤Ç²á¤´¤»¤ë¤Ï¤º¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢¡Ö²æËý¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀïÎ¬¡×¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¹ó½ë¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£