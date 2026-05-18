バンダイ キャンディ事業部は、2026年に10周年を迎えた「ドラゴンボール 超戦士シールウエハース」シリーズの、開封するときのワクワク感やシールを集めていく楽しみを疑似体験できるWEBサイト『超戦士シールウエハース10周年超開封体験サイト』を5月15日にオープンした。本サービスは2027年2月26日まで楽しめるほか、サイト内でシールを集めて応募できるキャンペーンも実施を行う。また、6月には10周年第2弾となる「ドラゴンボー