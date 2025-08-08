¡ÖThe First Descendant¡×¿·¥·ー¥º¥ó¡ÖBreak through¡ÊÆÍÇË¡Ë¡×ÇÛ¿®³«»Ï¿·¤¿¤Ê¹Âç¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ä¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Íー¥ë¡×¤ò¼ÂÁõ¡£¡Ö¥Ëー¥¢ ¥ªー¥È¥Þ¥¿¡×¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¤â
¡¡NEXON¤ÈNEXON Games¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Xbox Series X|S/SteamÍÑTPS¥ëー¥È¥·¥åー¥¿ー¡ÖThe First Descendant¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¥·ー¥º¥ó¡ÖBreak through¡ÊÆÍÇË¡Ë¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò8·î7Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¹Âç¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ö¥¢¥¯¥·¥ª¥óÊ¿Ìî¡×¤ä¡Ö¥Û¥Ðー¥Ð¥¤¥¯¡×¡¢¡Ö¥³¥í¥Ã¥µ¥¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ì¥¤¥É¡×¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Íー¥ë¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ëー¥¢ ¥ªー¥È¥Þ¥¿¡×¤È¤Î¸ø¼°½é¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ìー¥äー¤Ï¥¹¥±ー¥ë´¶¤Î¤¢¤ë¥Ð¥È¥ë¤ä¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¥ó¤ä¥â¥¸¥åー¥ë¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¿¼¤¤Ë×ÆþÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥Ç¥£¥»¥ó¥À¥ó¥È¥Öー¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤ä¡Ö¥Öー¥¹¥È¥Ñ¥¹¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤°¤ËºÇ¿·¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖBreak through¡ÊÆÍÇË¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿·¥¹¥Èー¥êー
¡¡º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê·Ñ¾µ¼Ô¡Ö¥Íー¥ë¡×¤È¡Ö¥¨¥ó¥¾¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶²¤í¤·¤¤Å¨¡Ö¥«¥ì¥ë¡×¤È¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¥¹¥Èー¥êー¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Ëー¥¢ ¥ªー¥È¥Þ¥¿¡×¤È¤Î½é¤Î¸ø¼°¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー
¡¡ËÜºî¤È¡Ö¥Ëー¥¢ ¥ªー¥È¥Þ¥¿¡×¤È¤Î½é¤Î¸ø¼°¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¥Ëー¥¢ ¥ªー¥È¥Þ¥¿¡×¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö2B¡×¤È¡ÖA2¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¹¥¥ó2¼ï¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀìÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä¿·¤¿¤Ê¥½ー¥·¥ã¥ë¥¨¥âー¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
Ä¶Âç·¿¤Î¿·¥Õ¥£ー¥ë¥É¡Ö¥¢¥¯¥·¥ª¥óÊ¿Ìî¡×
¡¦¡Ö¥¢¥¯¥·¥ª¥óÊ¿Ìî¡×¤Ï¡¢¿·¥·ー¥º¥ó¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ªー¥×¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¡£¤«¤Ä¤Æ¿ÍÎà¤¬Âè2¤ÎµòÅÀ¤òÃÛ¤³¤¦¤È»î¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼¡¸µ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤ä¥ô¥©¥¤¥É¥¹¥Èー¥à¤Î±Æ¶Á¤ÇÊü´þ¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤À¡£
¡¦¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ï¥Áー¥à¥×¥ì¥¤¤òÂ¥¤¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÀ©¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢¤è¤ê¹âÆñ°×ÅÙ¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÈÊó½·¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Äê´üÅª¤Ë¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥ìー¥äー¤¬¼«Á³¤È½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¿·Å¨ÀªÎÏ¡Ö¥êー¥¸¥ç¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ö¥êー¥Á¡ÊµµÎö¤Î·³ÃÄ¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¦¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖInto the Axion Plains¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥©ー¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥ãー¡×¤ò3²óÆ¤È²¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥¤¥êー¡¢¥¦¥£ー¥¯¥êー¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥È¥ê¥¬ー¥â¥¸¥åー¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÎÊó½·¤òÆþ¼ê²ÄÇ½¡£
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAxion Plains Breakthrough¡×¤Ç¤Ï¡¢¥í¥°¥¤¥óÆü¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö³°ÁõÉôÉÊ¥³¥¢¡×¤ä¡Ö¥»¥ì¥Ê¥¹¥¥óÆþ¤ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Íー¥ë¡×
¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥¹¥¥ë¡§¡Öµ¿Ç°¤ÈÆ¶»¡¡ÊSuspicion & Insight¡Ë¡×
¡¡¥¨ー¥·¥Ö¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢Å¨¤Ë¡Ö¥¨ー¥·¥Ö ¥¹¥¥ã¥ó¡×¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢¥Ð¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¸ú²Ì¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¥¹¥¥ë1¡§¡ÖµµÎöÅê¼Í¡ÊBreach Discharge¡Ë¡×
¡¡¥¹¥¥ã¥ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿Å¨¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÉ²Ã¤Î¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á°Êý¤Ë´ÓÄÌÃÆ¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¡£
¥¹¥¥ë2¡§¡ÖµµÎö¤Î¥ê¥ó¥°¡ÊRing of Breach¡Ë¡×
¡¡Å¨¤Ë¥Ç¥Ð¥Õ¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥Ö¥êー¥Á¤òÀ¸À®¡£¥Ö¥êー¥Á¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¤Û¤É¥Ç¥Ð¥Õ¸ú²Ì¤Ï¶¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¹¥¥ë¤òºÆÈ¯Æ°¤¹¤ë¤È¥Ö¥êー¥Á¤ò²ó¼ý¤·¡¢ÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¼þ°Ï¤ÎÅ¨¤Ë¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¥¹¥¥ë3¡§¡ÖÈ¿½ÅÎÏ¸½¾Ý¡ÊGravitic Reversal¡Ë¡×
¡¡¥¹¥¥ë2¤Î¥Ö¥êー¥Á¤¬È¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Î¤ß»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¥Ö¥êー¥Á¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¶á¤¯¤ÎÅ¨¤ò°ú¤´ó¤»¡¢¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¥¹¥¥ë4¡§¡Ö¿¼Ê¥¤Î»ëÀþ¡ÊGaze of the Abyss¡Ë¡×
¡¡Ì£Êý¤Ë¥Ð¥Õ¤òÉÕÍ¿¤·¡¢¥Íー¥ë¤ÎÁ´¹¶·â¤¬¼åÅÀ¥Ò¥Ã¥È¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥¹¥¥ë¤¬È¯Æ°Ãæ¤Ë¥¹¥¥ë1¤Ç¥¹¥¥ã¥óºÑ¤ß¤ÎÅ¨¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¥ë4¤Î»ýÂ³»þ´Ö¤ò±äÄ¹¤Ç¤¤ë¡£
¥¤¥¯¥·ー¥É¥â¥¸¥åー¥ë¡§¡Ö¼è¤êÌá¤·¤¿¿´¡ÊRestored Heart¡Ë¡×
¡¡¥Ö¥êー¥Á¤Î¸ú²Ì¤ò¥Ç¥Ð¥Õ¤«¤é¥Ð¥Õ¤ËÊÑ´¹¤·¡¢Ì£Êý¤Ë¥·ー¥ë¥É´ØÏ¢¤Î¥Ð¥Õ¤òÉÕÍ¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ö¥êー¥Á¤ò²ó¼ý¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥¹¥¥ë¥¯ー¥ë¥À¥¦¥ó¤òÃ»½Ì¤·¡¢¼þ°Ï¤ÎÌ£Êý¤Î¼åÅÀ¥À¥áー¥¸¤âÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡£
¢ª ¥¬¥ó¥¿¥¤¥×¤ÎDPS¡Ê²ÐÎÏÃ´Åö¡Ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡ー¤È¤·¤Æµ¡Ç½
¥¤¥¯¥·ー¥É¥â¥¸¥åー¥ë¡§¡Ö²õ¤ì¤¿¿´¡ÊShattered Heart¡Ë¡×
¥¹¥¥ë1¤È¥¹¥¥ë4¤Î¸ú²Ì¤¬ÊÑ²½¡§¥¹¥¥ë4¤ÏÊ£¿ô¤ÎÃÆ¤òÈ¯¼Í¤·¤Æ¹ÈÏ°Ï¤Ë¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¡¢¥¹¥¥ë1¤Ï¥Þー¥¯¤µ¤ì¤¿Å¨¤ËÌ¿Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥¥ë4¤Î¥¯ー¥ë¥À¥¦¥ó¤òÃ»½Ì¤·¡¢È¯¼ÍÃÆ¿ô¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡£
¢ª ¥¹¥¥ë1¤ÇÃÆ¿ô¤òÎ¯¤á¡¢¥¹¥¥ë4¤Ç°ìµ¤¤ËÃ¡¤¹þ¤à¥³¥ó¥Ü·¿±¿ÍÑ¤ËºÇÅ¬
¸ÂÄêÊó½·
¡¡¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBreakthrough with Nell¡Ê¥Íー¥ë¤ÈÆÍÇË¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Íー¥ë¤Ç¥ì¥Ù¥ë40¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¾ò·ïÃ£À®¤Ç¡Ö·ë¾½²½¿¨ÇÞ¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêÊó½·¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
¿·¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥ÈÉð´ï
¥¹¥«¥¦¥È¥é¥¤¥Õ¥ë¡§¡ÖEraser¡Ê¥¤¥ì¥¤¥µー¡Ë¡×
¡¡Å¬±þ·¿ËÉ¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥ÈÉð´ï¡£³Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ÎËÉ¸æµ¡¹½¤ò²òÀÏ¤·¡¢¤½¤ì¤òÌµ¸ú²½¤¹¤ëÆÃ¼ì¸ú²Ì¤òÈ¯Æ°¡£ÈÏ°Ï¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼þ°Ï¤ÎÅ¬±þËÉ¸æ¤òÌµÎÏ²½¤¹¤ë¸ú²Ì¤âÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£
¥é¥ó¥Á¥ãー¡§¡ÖExterminator¡Ê¥¨¥¯¥¹¥¿ー¥ß¥Íー¥¿ー¡Ë¡×
¡¡¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¼ÍÀþ¾å¤ÎÅ¨¤ò¼«Æ°¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¤·¡¢È¯¼Í»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥í¥Ã¥¯ÂÐ¾Ý¤ËÂÐ¤·¤Æ¹âÂ®Ï¢Â³¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò°ìÀÆÈ¯¼Í¡£¥¢¥¯¥·¥ª¥ó¤Ç¤ÎÀïÆ®¤òÁÛÄê¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯½±´Ï¤Î·âÇË¤äÊÑ°ÛÂÎ¤ÎÁõ¹Ã¡¦¥·¥§¥ë¤ò´Ó¤¯²ÐÎÏ¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Û¥Ðー¥Ð¥¤¥¯¡×
¡¦¥Û¥Ðー¥Ð¥¤¥¯¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡×¡¢¡Ö¥¹¥Ôー¥É¡×¡¢¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¡×¤Î3¥¿¥¤¥×¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¡£º£¸å¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºµ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥¢¥¯¥·¥ª¥ó¤ä¥ªー¥×¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò¼«Í³¤ËÁö¹Ô²ÄÇ½¡£¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ä·Þ·âÀïÆâ¤Ç¤Ï»ÈÍÑÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£¸å¤Î¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Ðー¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤Î°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½¤ÊÀìÍÑ¥ëー¥È¤Î¼ÂÁõ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¤¿¤Êµð¿À¡Ö¥¦¥©ー¥ë¥¯¥é¥Ã¥·¥ãー¡×
¡¦°ìÄê»þ´Ö¤´¤È¤Ë½Ð¸½¤·¡¢ºÇÂç8¿Í¤Î¥×¥ìー¥äー¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤ÆÄ©¤à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£
¡¦Æ°¤¤ÏÃÙ¤¤¤¬¡¢¾×·âÇÈ¤Ê¤É¹ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤Ö¶¯ÎÏ¤Ê¹¶·â¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¥¹¥¥ë¤ò²óÈò¤·¤Ê¤¬¤é·ÑÂ³Åª¤Ë¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ëÎ©¤Á²ó¤ê¤¬¹¶Î¬¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¦¥×¥ìー¥äー¤Ï¹Âç¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò¥Û¥Ðー¥Ð¥¤¥¯¤Ç¶î¤±È´¤±¡¢½Ð¸½¤·¤¿¥³¥í¥Ã¥µ¥¹¤ËÀï¤¤¤òÄ©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¿·¥ô¥©¥¤¥É·Þ·âÀï¡ÖAbyss Intercept¡×
¡¡¿·¤¿¤ÊÅÅµ¤Â°À¤Î¥Ü¥¹¡Ö¥¹¥Èー¥à¥Ï¥ó¥¬ー¡×¤¬¥²ー¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¥×¥ìー¥äー¤Ï¡¢¥¹¥Èー¥à¥Ï¥ó¥¬ー¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥¹¥¥ë¹¶·â¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢EMP¥·ー¥ë¥É¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔ°ÂÄê¤Ê¥³¥¢¤òÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇË²õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥È¥ê¥¬ー¥â¥¸¥åー¥ë
¡¦¥È¥ê¥¬ー¥â¥¸¥åー¥ë¤Ï¡¢·Ñ¾µ¼ÔÀìÍÑ¤Î¥¹¥¥ë¥â¥¸¥åー¥ë¡£¥ì¥Ù¥ë40¤ËÅþÃ£¤·¡¢¥¢¥ë¥±ー¥Á¥åー¥Ë¥ó¥° ¥ì¥Ù¥ë40¤ò´°Î»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦¡ÖSocket slots¡Ê¥½¥±¥Ã¥È¥¹¥í¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥·¥¦¥à¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ³«Êü¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò10²ó°Ê¾å´°Î»¤·¤¿·Ñ¾µ¼Ô¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¡£¥½¥±¥Ã¥È³«Êü¸å¤Ï¡¢¥È¥ê¥¬ー¥â¥¸¥åー¥ë¤ò¼«Í³¤ËÁõÃå¡¦¼è¤ê³°¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Ó¥ë¥É¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¦º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢9¼ïÎà¤Î¿·¥È¥ê¥¬ー¥â¥¸¥åー¥ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Ëè·î¿·¤¿¤Ê¥â¥¸¥åー¥ë¤¬½ç¼¡¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£¥È¥ê¥¬ー¥â¥¸¥åー¥ë¤Ï¥¢¥¯¥·¥ª¥ó¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡£
¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯
¡¦¿·¥Æー¥Þ¥¹¥¥ó¡Ö¥é¥¤¥Àー¥¹¥¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¦¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ó¥¾¤È¥¤¥Í¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥¥ó¤âÆ±»þ¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥£¥»¥ó¥À¥ó¥È¥Öー¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡×¡õ¡Ö¥Öー¥¹¥È¥Ñ¥¹¡×¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡°ìÅÙÎ¥¤ì¤¿¥×¥ìー¥äー¤ä¿·µ¬¥×¥ìー¥äー¤¬¡¢Breakthrough¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¸å¤Î¥²ー¥à¤Ë¤¹¤°¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ´ûÂ¸¥×¥ìー¥äー¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥£¥»¥ó¥À¥ó¥È ¥Öー¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥£¥»¥ó¥À¥ó¥È¥Öー¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡×
¡¡¥²ー¥à½øÈ×¤ò¥¹¥¥Ã¥×¤·¡¢ÃæÈ×¤Î¥Ïー¥É¥âー¥É¤«¤é¥×¥ì¥¤¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¡£¥â¥¸¥åー¥ë¤ä³Æ¼ï¥²ー¥àÆâ¥ê¥½ー¥¹¤Ê¤É¤ÎÊó½·¤â³ÍÆÀ²ÄÇ½¡£
¡Ö¥Ç¥£¥»¥ó¥À¥ó¥È¥Öー¥¹¥È¥Ñ¥¹¡×
¡¡¥²ー¥à¤Î¼çÍ×¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÁÇÁá¤¯Å¬±þ¤·¡¢¼«¿È¤Î·Ñ¾µ¼Ô¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥¬¥¤¥É¤òÄó¶¡¡£¥×¥ìー¥äー¤ÏDiscord¤Î²ñÏÃ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖThe First Descendant¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò¤è¤ê¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò²þÁ±¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤«¤éµ®½Å¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò½¸¤á¤ë¤È¤¤¤¦ËÜºî¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡Û
