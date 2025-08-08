ルベン・アモリム監督の下で構想外となっているタイレル・マラシアが、まさかの場所でプレイを続けている。イングランド8部に属するトラフォードFCのトレーニングに姿を見せており、ファーストチーム復帰の見通しは極めて厳しいようだ。



2022年夏にフェイエノールトから移籍金1300万ポンドでマンチェスター・ユナイテッドへ加入したマラシアは、1年目のシーズンで公式戦39試合に出場。カラバオカップ優勝、プレミアリーグ3位、FAカップ決勝進出と好成績に貢献した。





だが2022−23シーズン終盤に膝を負傷し、その後手術を受けて長期離脱。リハビリ中に複数回の後退を経験し、トップチーム復帰まで実に18か月を要した。復帰後は2024年11月のボデ・グリムト戦で出場機会を得るも、以降は出場わずか7試合にとどまった。シーズン後半にはオランダのPSVへレンタル移籍したが、ここでも出場は12試合のみ。復調への期待は叶わず、今夏もユナイテッドのプレシーズン・ツアーには帯同せず、構想外の扱いを受けている。そんなマラシアが現在トレーニングを行っているのが、ユナイテッドの練習場キャリントンから約5km、オールド・トラフォードからも6kmほどの場所にあるトラフォードFCだ。ノーザン・プレミアリーグ・ディヴィジョン1・ウェスト（イングランド8部）に所属するこのクラブで、25歳のオランダ人SBは黙々と汗を流している。去就が注目されるマラシアだが、完全復活の道のりはまだ遠い。新天地での再出発へ向けて決断の時が迫っている。