G1通算5勝のドウデュース

中央競馬で22年の日本ダービーなどG1通算5勝を挙げたドウデュースと主戦・武豊の再会が、大きな話題になっている。同馬を所有したキーファーズが7日に公式Xを更新。名コンビの“復活”にファンからは「最高の瞬間」「絵になるわ〜〜」との声が上がった。

ドウデュースを所有したキーファーズの公式情報サイト「キーファーズサロン」は7日、「#武豊 × #ドウデュース」と題して公式Xを更新した。

「久々の再会。目と目が合った瞬間、何かを思い出したような顔をしていました。 きっと、ドウデュースも嬉しかったんだろうな」と記した、武豊になでられる同馬を収めた16秒の動画は、瞬く間に拡散。3時間で「いいね」が1万6000を超えるなど、競馬では異例のバズ状態になった。

ファンからも歓喜の声が続出。「最高の瞬間を共有してくださりありがとうございます！！」「なんて素敵な再会なんでしょう 絵になるわ〜〜」「あぁ……この光景がまた見られるとは」「胸がいっぱいです。尊いです」などの声が上がった。

ドウデュースは通算16戦8勝。怪我で騎乗できなかった2戦を除く14戦で武豊が手綱を取った。G1は21年朝日杯フューチュリティS、22年日本ダービー、23年有馬記念、24年天皇賞・秋、ジャパンカップの5勝。引退レースに予定していた24年有馬記念をレース直前に回避し、種牡馬入りとなった。



（THE ANSWER編集部）