本拠地レッズ戦

日本開催が繋いだ“縁”が海を渡って、実を結んだ。米大リーグのカブスは公式インスタグラムに、3月に東京ドームで行われたドジャースとの開幕シリーズの際に人気の主力2選手が出会った日本人カップルを、ホームゲームに招待した様子を動画で公開。粋な計らいに、海外ファンは称賛を送っている。

感動の再会だった。6日（日本時間7日）の本拠地レッズ戦の試合前、グラウンドを訪れたカップルを出迎えたのは、PCAの愛称で知られるピート・クロウ＝アームストロング外野手とヒゲが特徴的なジャスティン・ターナー内野手。「おめでとう！ ハネムーンを楽しんでる？」と声をかけながら、ユニホームをプレゼントすると、カップルは感激した面持ちで喜びを表していた。

両者の接点が生まれたのは開幕シリーズでの約1週間の東京滞在時のこと。両選手が東京スカイツリーの展望台を訪れた際に、ウェディングフォトを撮影していたカップルに接近して、4人で写真を撮影。突然のMLBスターとの出会いに感激する2人に対して、カブスの帽子を手渡し「君たちが（アメリカに）来て、メッセージをしてくれれば、チケットを渡すよ」と伝えていた。

球団公式インスタグラムは「今年初めの東京遠征で、ピートとジャスティンに出会った新婚夫婦にとって一周回って戻ってきた瞬間」と記して、実際の交流の様子を動画で公開。「シカゴでのハネムーンを楽しんで！」と祝福すると、現地ファンも称賛の声をあげている。

「これは本当に素晴らしい!!! 野球は最高ね!!!!」

「ああ、美しい。なんて素敵な贈り物なの」

「うわあ、本当に心温まるわ」

「最高ね！ なんて特別な瞬間なの」

「とっっっっても素敵！ シェアしてくれてありがとう!!」

「本当に涙が出そうになった！ 優しい心遣いね」

「カブスよりクールなチームはない」

「なんて幸運なカップルなんだ！」

「彼らのためにも負けないで」

試合は鈴木誠也の27号ソロなどで加点したカブスが6-1で勝利。新婚夫婦にとって忘れられないハネムーンを演出したようだ。



（THE ANSWER編集部）