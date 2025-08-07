この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeで公開された「人工知能は、どんな計算をするのが人類にとって有益なのか？」というテーマの動画で、脳科学者・茂木健一郎氏が登場。茂木氏は、現代の自己知能の進化に伴い「社会的に意味のある計算って何なんだろう」という根本的な問いに今こそ向き合うべきだと語った。



茂木氏は、AIによる膨大な計算能力の進歩が、もはや際限のない領域にまで到達していると述べつつ、「その計算には膨大なエネルギーが必要になります」と、データセンターの電力消費増大や地球温暖化への影響について懸念を示した。さらに、「なぜか人工知能関連の計算だけは、またそれを支える電力だけは例外みたいにあつかわれているんだよね」と、現状への違和感を率直に表明。「そろそろどんな計算が役に立つ計算なのか、それを議論する必要が出てきているのかな」と視聴者に問いかけた。



また、「計算の万能性というのは一つのイデオロギーなんですよね。何でもできるという。それはすごいことなんですけど、でもその万能性を支えるのがエネルギーなんで、それは地球環境に大きな影響を与える」とし、AI開発のブームの裏で論じられることの少ない「計算の有益性」への議論を求めた。



茂木氏は「生物というのは有益じゃない計算というのは淘汰されるように、我々の脳も計算の中で最終的に生きることに資するものだけを重視してきた」と、生態系や人間の進化とも結び付けて説明。純粋な計算の追求ではなく、「AIがこれからいろんな計算をしていくときに、どんな計算をすると我々の社会がより良くなるのか、我々が幸せになるのか、新しい発見があるのか」──そうした有益性の観点で、計算の種類を議論する必要性を強調した。



動画の締めくくりで茂木氏は「そろそろどんな計算を俺たちにする必要があるのかなということを議論する必要が出てきているのかなと思います」と視聴者へ問題提起。今後のAIと社会のあり方に、深い一石を投じている。