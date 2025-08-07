本拠地カージナルス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地カージナルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては4回2安打8奪三振1失点の快投、打者としては3回に逆転の39号2ランを放った。チームは8回表に守備の乱れが絡んで逆転を許し、ネット上には悲鳴が上がっている。

投げては4回2安打1失点、8奪三振。打っては3回裏に自ら援護する逆転2ランを放つリアル二刀流の活躍で、チームをけん引したが、ドジャースに思わぬ落とし穴が待っていた。

3-2とリードした8回表。3番手のベシアが2死一、二塁のピンチで、ウォーカーに中前打を浴びてしまう。二塁走者が生還し同点に。一塁走者も三塁に進塁した。さらに送球の間に打者も二塁を狙い、三塁手のフリーランドが二塁へ送球するも、これが悪送球に。三塁走者が生還し逆転を許した。

ネット上の日本人ファンも「うーーーーわ、エラーもあって逆転最悪やん」「守備の乱れで逆転された」「まさかの8回に逆転を許す展開に…」「朝ドラ見てる間にドジャース逆転されとる」など悲鳴のような声が上がっていた。



