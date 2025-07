【ポケモンと、たっぷりくつろご。】 7月24日 開催

コメダ珈琲店はポケモンとのコラボ「ポケモンと、たっぷりくつろご。」を7月24日から開始した。

キャンペーンでは、ポケモンを描いたオリジナルチャーム付きメニュー、ソファ柄生地のモンスターボールキーホルダーの販売を行なう。どちらも数量限定で、コメダ珈琲店、おかげ庵での販売となる。

【オリジナルチャーム付きメニュー】

おかげ庵での販売

【モンスターボールキーホルダー】

(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. (C)2025 Niantic, Inc.

(C) 2025 KOMEDA Co., Ltd.