アップルが来年の春に第2世代となる「iPhone 17e(仮称)」を発売すると、韓国メディアが報じています。

アップルは今年2月、廉価モデルの「iPhone 16e」を発売しました。チップに「iPhone 16/16 Plus」と同じ「A18」を搭載し、アップル独自モデムの「C1」を採用するなど、見どころの多いモデルとなっています。

韓国メディアのThe Elecによれば、iPhone 17eでは既存の生産ラインを活用するため、iPhone 16eと同じ有機ELディスプレイを採用するとのこと。このディスプレイは、「iPhone 14」から採用されているものです。ディスプレイは、BOEとサムスンが供給するとされています。

今年4月にはとあるリークアカウントが、iPhone 17eが試作段階に近づいており、来年5月の発売が予定されていると報告しました。その後に著名アナリストのミンチー・クオ氏が、iPhone 17eは来年前半に発売されると予測しています。

さらにクオ氏によれば、2027年前半には標準モデルの「iPhone 18」と第3世代の「iPhone 18e」が同時に発売されると報告しています。これは、「iPhone 18 Pro/Pro Max」の半年後に標準モデルのiPhone 18/18eを投入する戦略への切り替えを意味しているようです。

今後、標準モデルのiPhoneと「e」シリーズをどのように切り分けるのかに含めて、アップルの戦略が注目されます。

