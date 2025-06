Windows 10のメインストリームサポートは2025年10月14日(火)の終了が決定しており、ユーザーにはセキュリティの問題などからWindows 11への移行が推奨されていますが、諸般の事情でただちに移行できないユーザーなどのために、さらに1年間、2026年まで拡張セキュリティアップデート(ESU)プログラムを提供します。基本は有償ですが、無料で利用できる選択肢も設けられています。

Stay secure with Windows 11, Copilot+ PCs and Windows 365 before support ends for Windows 10 | Windows Experience Bloghttps://blogs.windows.com/windowsexperience/2025/06/24/stay-secure-with-windows-11-copilot-pcs-and-windows-365-before-support-ends-for-windows-10/Microsoft makes Windows 10 security updates FREE for an extra year - but there's a catch, and you might not like it | Windows Centralhttps://www.windowscentral.com/software-apps/windows-10/windows-10-esu-support-free-updates-cloud-backupWindows 10's Free Extended Support Will Make You Use OneDrivehttps://www.howtogeek.com/windows-10-free-extended-support-will-make-you-use-onedrive/MicrosoftはWindows 10ユーザーに対してWindows 11への移行を推奨していますが、一方で、新たな環境への移行に時間がかかることへの理解も示しており、2025年10月14日のメインストリームサポート終了後もPCを保護し続けるため、ESUプログラムを提供しています。Windows 10の拡張セキュリティ Updates (ESU) プログラム | Microsoft Learnhttps://learn.microsoft.com/ja-jp/windows/whats-new/extended-security-updatesESUは移行期間中も安全な状態を維持できるように、重要なセキュリティ更新プログラムを毎月配信するものです。ただし、長期的なソリューションではないため、新機能やセキュリティ以外の更新プログラム、設計変更リクエスト、技術サポートは含まれません。従来、ESUは法人・組織ユーザー向けに提供されてきたものですが、Windows 10では初めて個人利用向けのESUプログラムが展開されることが2024年10月に発表されました。2025年10月にサポートが終了するWindows 10の「個人利用向けの拡張セキュリティ更新プログラム」が発表される - GIGAZINEこの個人利用向けESUプログラムは、各人のPCから直接、登録ウィザード経由で簡単に登録可能だとのこと。なお、個人利用向けESUプログラムを利用する場合の費用は30ドル(約4340円)。ただし、Microsoft Rewardsポイント・1000ポイントでの支払いが可能なほか、「Windowsバックアップ」を利用して設定をクラウドに同期する場合も無料での利用が可能です。「Windowsバックアップ」の利用は、Microsoftアカウントでのログインが前提となっています。