¥¯¥é¥ÖWÇÕ»²ÀïÃæ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢¥¶¥ì¥Õ¥¹¥¤ÎÇã¤¤¼è¤êOP¹Ô»È¤òÈ¯É½¡Äº£Åß¥í¡¼¥Þ¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë²ÃÆþ
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï23Æü¡¢¥í¡¼¥Þ¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥Ë¥³¥é¡¦¥¶¥ì¥Õ¥¹¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô»È¤·¡¢´°Á´°ÜÀÒ¤Ë¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¶¥ì¥Õ¥¹¥¤Ïº£Ç¯2·î1Æü¡¢¥í¡¼¥Þ¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¬È¯É½¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¡¦¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ë¥Ä¥£¥ª¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ÀÌó¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕÂÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï650Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó11²¯±ß¡Ë¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤Î³ÍÆÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£·ÀÌó´ü´ÖÅù¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¶¥ì¥Õ¥¹¥¤Ï2002Ç¯1·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß23ºÐ¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤Î²¼¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æ±Áª¼ê¤Ï¡¢¥í¡¼¥Þ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°é¤Á¤Ç¡¢2021Ç¯5·î¤Ë19ºÐ¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Î¾¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¡¢Î¾¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¡¢2021¡Ý22¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×Àï¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºòµ¨ÅÓÃæ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥ª¡¦¥é¥Ë¥¨¥ê´ÆÆÄ¤ÎÂÎÀ©²¼¤Ç¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¡£¥í¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¸ø¼°ÀïÄÌ»»123»î¹ç½Ð¾ì2¥´¡¼¥ë9¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Î²ÃÆþ¤Ê¤¬¤é¡¢¸ø¼°Àï15»î¹ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÄê¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë²ÃÆþ¸å¤ÏÃæÈ×¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëFIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Ç¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×EÂè1Àá¤Î¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤Àï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè2Àá¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç¤ÏÁ°È¾¤Î45Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¶¥ì¥Õ¥¹¥¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ·ÀÌó¤Ï6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Çã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô»È¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢7·î°Ê¹ß¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Àµ¼°¤ËÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¹Ô»È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤â¡È¥Í¥é¥Ã¥º¡¼¥í¡É¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÆ±Âç²ñ¤òÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¶¥ì¥Õ¥¹¥¤Ïº£Ç¯2·î1Æü¡¢¥í¡¼¥Þ¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¬È¯É½¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¡¦¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ë¥Ä¥£¥ª¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ÀÌó¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕÂÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï650Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó11²¯±ß¡Ë¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤Î³ÍÆÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£·ÀÌó´ü´ÖÅù¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Î²ÃÆþ¤Ê¤¬¤é¡¢¸ø¼°Àï15»î¹ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÄê¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë²ÃÆþ¸å¤ÏÃæÈ×¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëFIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Ç¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×EÂè1Àá¤Î¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤Àï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè2Àá¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç¤ÏÁ°È¾¤Î45Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¶¥ì¥Õ¥¹¥¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ·ÀÌó¤Ï6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Çã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô»È¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢7·î°Ê¹ß¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Àµ¼°¤ËÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¹Ô»È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤â¡È¥Í¥é¥Ã¥º¡¼¥í¡É¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÆ±Âç²ñ¤òÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£