クラウディオ・ラニエリ

クラウディオ・ラニエリは元サッカー選手。サッカー指導者。プレミアリーグのレスター・シティFCの監督を務めている。 バレンシアCF、アトレティコ・マドリード、チェルシーFC、ユヴェントス、ASローマ、インテルなど数々のビッグクラブを率いてきたが、1部リーグ優勝経験がない無冠の帝王。1951年10月20日生まれ、イタリア・ローマ出身。

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