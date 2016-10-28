クラウディオ・ラニエリ

クラウディオ・ラニエリは元サッカー選手。サッカー指導者。プレミアリーグのレスター・シティFCの監督を務めている。 バレンシアCF、アトレティコ・マドリード、チェルシーFC、ユヴェントス、ASローマ、インテルなど数々のビッグクラブを率いてきたが、1部リーグ優勝経験がない無冠の帝王。1951年10月20日生まれ、イタリア・ローマ出身。