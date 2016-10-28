クラウディオ・ラニエリ
クラウディオ・ラニエリは元サッカー選手。サッカー指導者。プレミアリーグのレスター・シティFCの監督を務めている。 バレンシアCF、アトレティコ・マドリード、チェルシーFC、ユヴェントス、ASローマ、インテルなど数々のビッグクラブを率いてきたが、1部リーグ優勝経験がない無冠の帝王。1951年10月20日生まれ、イタリア・ローマ出身。
2026年7月30日
2025年6月24日
2025年6月17日
2025年6月15日
2025年6月11日
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イタリア代表監督候補に挙ったガットゥーゾ氏 FIGCのニーズに合致
このゲームを最後に解任が決まっている監督人事の行方について
FOOTBALL ZONE
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イタリア代表が監督人事で揺れる 新指揮官の候補にガットゥーゾ氏
theWORLD（ザ・ワールド）
2021年11月8日
2017年4月11日
2017年3月16日
2017年3月5日
2017年2月26日
2017年2月25日
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チェルシーのコンテ監督 解任のラニエリ氏を気遣う「今は電話しない」
「友人、同じ監督としては心が痛むニュースだ」と残念がった
ゲキサカ
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レスター解任のクラウディオ・ラニエリ「きのう、私の夢は死んだ」
指揮官は「きのう、私の夢は死んだ」との言葉で始めた
SOCCER KING
2017年2月24日
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レスターのラニエリ監督が電撃解任 掲載のSNSに岡崎慎司が「いいね」
解任を掲載したSNSに、レスターの岡崎慎司が「いいね」をしたと英紙が報道
サッカーダイジェストWeb
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岡崎慎司所属のレスターがラニエリ監督を解任 後任は未定
チームは現在、5連敗中で降格圏ギリギリの17位と低迷している
SOCCER KING