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Sleep on it: A pilot study exploring the impact of sexual activity on sleep outcomes in cohabiting couples - Sleep Health: Journal of the National Sleep Foundation
Sexual activity before bed improves objective sleep quality, study finds
https://www.psypost.org/sexual-activity-before-bed-improves-objective-sleep-quality-study-finds/
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