近年は「 睡眠 不足は健康に悪い」と広く知られるようになっていますが、数日ほどなら大丈夫だろうと、つい 睡眠 時間を削ってしまうこともあるかもしれません。 スウェーデン ・ウプサラ大学の研究チームが、たった3日間の 睡眠 不足が 心臓病 リスクに関連する血液の変化を引き起こしたことを発見しました。The overlooked trio: sleep duration, sampling time and physical exercise alter levels of olink-assessed blood biomarkers of cardiovascular risk | Biomarker Research | Full Text

https://biomarkerres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40364-025-00776-0Just three nights of poor sleep might harm your heart - new studyhttps://theconversation.com/just-three-nights-of-poor-sleep-might-harm-your-heart-new-study-256534研究者が 心臓病 などのリスクを測定する際、血液などに含まれるさまざまなバイオマーカーを使用することがあります。炎症性タンパク質はそんなバイオマーカーの一種であり、体が ストレス を受けている時や 病気 と闘っている時に分泌されます。炎症性タンパク質が長期間にわたり高い値で推移すると、血管に損傷が生じ、心不全・冠動脈疾患・不整脈といった心血管疾患のリスクが高まる可能性があるとのこと。 睡眠 不足は心血管疾患のリスク要因として知られていますが、一般的に測定される血中の炎症性タンパク質濃度が、 睡眠 不足や身体 運動 などにどのような影響を受けるのかはよくわかっていませんでした。今回研究チームは、標準体重の健康な男性16人を被験者として募集し、「8.5時間 睡眠 を3日続ける」あるいは「4.25時間 睡眠 を3日続ける」という 睡眠 習慣に従ってもらいました。被験者からは朝と夜に血液サンプルが採取されたほか、3日の実験が終わった後に30分間エアロ バイク をこいでもらい、その 運動 の前後でも血液サンプルが採取されました。血液サンプル中に含まれる約90種類のタンパク質について分析した結果、 睡眠 不足がたった3日続いただけでも、心血管疾患に関連する炎症性タンパク質濃度が明らかに上昇することが判明しました。また、一般に 運動 をすると、 インターロイキン -6や脳由来神経栄養因子(BDNF)といった脳や心臓の健康をサポートするタンパク質が増加しますが、 睡眠 不足の人は 運動 した場合でもこれらのタンパク質の増加が鈍いこともわかりました。さらに、血中タンパク質の濃度は朝と夜でも大きく変動しており、その差は 睡眠 不足になるとより顕著でした。この結果は、 睡眠 が血液中の成分だけでなく、その変化が現れるタイミングにも影響を及ぼしていることを示唆しています。今回の研究には関わっていない アイルランド 王立外科医学院の アニー ・カーティス准教授は、「驚くべきことに、これらの変化は若く健康な成人においても、わずか数日の不眠の後に発生しました。成人がたびたび不眠を経験することは一般的であり、約4人に1人は 睡眠 リズムが乱れるシフト勤務に従事しているため、これは懸念するべきことです」と述べました。