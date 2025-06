進化する “パン飲み” 。今行きたい、都内でパン飲みができるお店10選

パンをアテにビールやワインなどのお酒を楽しむ「パン飲み」。じわじわと浸透してきており、都内でもパン飲みができるお店が急増中。今回は、パン好きにも呑兵衛にも刺さるお店を厳選してご紹介します。

1. たむらパン(門前仲町)

盛り合わせ 写真:小田中雅子

門前仲町の路地裏にある「たむらパン」。腕利きのパン職人である田村裕二さんと、販売と料理担当の真紀子さん夫婦が営みます。同店のパンは、グルマンの間で話題を呼んでいるビストロ「渡辺料理店」でも提供されており、開店早々に売り切れる人気ぶり。

金土日月の15時〜、店内でパン飲みが利用できます。メニューは「パン盛りプレート」と、ビールや北海道ワインなどのアルコール類のみ。滋味豊かなパンと惣菜を少しずつ味わうことができます。

2. CIEST(清澄白河)

<店舗情報>◆たむらパン住所 : 東京都江東区牡丹3-9-1 第一グリーンハイツ 1FTEL : 03-6458-5022

船堀で人気を博した「チェスト船堀」が、2025年4月に清澄白河へ移転オープン。“パンとワインの相談所”として、パンの販売はもちろん、立ち飲みスペースにてパン飲みも楽しめます。多様な品種の小麦を使い分けて作られる力強い香りのハードパンや、ワインに合わせて楽しめるように工夫されたサンドイッチなどが評判です。

3. 繁邦(恵比寿)

出典:ぴーたんたんさん

<店舗情報>◆CIEST住所 : 東京都江東区平野1-11-12TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年2月14日、恵比寿に「繁邦(シゲクニ)」がオープンしました。「食べログ パン TOKYO 百名店」に選ばれ、平日でも行列が絶えない人気ベーカリー「しげくに屋55ベーカリー」が一時休業し、恵比寿にて朝昼ベーカリーカフェ、夜ビストロの店として再出発しました。夜はソムリエの選んだワインと共に旬の食材を活かしたセンスの良い料理をアラカルトやコースで楽しめます。

4. ジェット ベイカー(茅場町)

写真:りーさんとなつごろうちゃんさん

<店舗情報>◆繁邦住所 : 東京都渋谷区恵比寿南1-14-15 ラ・レンヌ恵比寿 3FTEL : 03-6451-2422

茅場町駅から徒歩3分ほどの場所にある人気店。しっとりとみずみずしい高加水パンの専門店です。「ジェットベイカー特製自家製パンの盛り合わせ」660円〜や「しらすたっぷりサラダ」1,600円〜、ビールが進む「ケイジャンフライドポテト」800円など、パン以外のメニューも充実しており、こだわりの注ぎ方で提供されるビールも人気。

5. Blanc a tokyo(豪徳寺)

パン盛り 写真:m_10chiさん

<店舗情報>◆ジェット ベイカー住所 : 東京都中央区新川2-1-3 COSMY新川 1FTEL : 03-6875-7084

豪徳寺にベーカリーとワインバーを展開する「Blanc a tokyo (ブランアトウキョウ)」。ベーカリーと目と鼻の先にあるワインバーでは、こだわりのパンと小皿料理、ナチュールワインを気軽に楽しめます。「パン盛り」は330円でなんと食べ放題。カウンター5席、テーブル2席の小さなワインスタンドのため、予約訪問が確実です。

6. Panya+BUNZO (本郷三丁目)

パンと日本酒のペアリング 写真:satiy353さん

<店舗情報>◆Blanc a tokyo住所 : 東京都世田谷区豪徳寺1-36-3TEL : 080-1176-2832

本郷三丁目駅近くにある「Panya+BUNZO (パンヤブンゾウ)」では、珍しいパンと日本酒のペアリングを体験できます。昼間はパン屋、夜はソムリエが厳選した日本酒、ワインなどを、こだわりのパンと一緒に楽しめます。同店のパンは、酵母や乳酸菌が豊富な“花酵母パン”。日本酒ってパンに合うんだ!と、パン飲みの新たな魅力に出会えるはず。

7. コンビニエンスストア郄橋(練馬春日町)

パンとデリのプレートとドリンク 出典:Em1さん

<店舗情報>◆Panya+BUNZO住所 : 東京都文京区本郷3-25-1 山崎ビル 1FTEL : 03-5990-9345

一度聞いたら忘れらない特徴的な店名のこちらは、練馬春日町の住宅街にひっそりと佇み、昼からパン飲みができる人気店です。パンのテイクアウトはもちろん、パンとデリのプレート、ナチュールワインやクラフトビールを店内で楽しめます。物販コーナーにはちょっとした生活雑貨やコーヒー豆が置かれていたりと、自由なスタイルがまさに“なんかいいコンビニ”。

8. TUTU(学芸大学)

<店舗情報> コンビニエンスストア 高橋住所 : 東京都練馬区春日町3-4-4TEL : 03-5848-9127

2024年10月10日にオープンした「TUTU(トゥトゥ)」。学芸大学の人気イタリアン「リ・カーリカ」が作った、昼はフォカッチャサンド専門店、夜はワインバーとなるお店です。フォカッチャサンドのメニューは定番や季節替わりを含め7種類。フォカッチャは店舗で焼いた自家製。サンドイッチは作り置きされておらず、オーダーを受けてから、パンをリベイクし、具材を挟みます。ドリンクはナチュラルワインをメインにビールやノンアルドリンクがそろっています。「リ・カーリカ」の系列とあって、ナチュラルワインの品ぞろえが充実。

9. Cizia(西小山)

自家製フォカッチャ 出典:akazukin__さん

<店舗情報>◆TUTU住所 : 東京都目黒区鷹番3-4-25 GAKUDAI PARK STREET 14-13区画TEL : 不明の為情報お待ちしております

西小山駅から徒歩3分ほど。アーケードをくぐった先に見える白の外装と、大きな煙突がこの店の目印です。ワインに合う一品やパスタに並んで評判なのが、自家製フォカッチャ。弾力のある生地にじゅわっとしみたオリーブオイルがたまりません。一度食べたら忘れられない、唯一無二のフォカッチャです。

10. 馬場FLAT HANARE (西早稲田)

本日のデリ盛り合わせ 出典:Em1さん

<店舗情報>◆Cizia住所 : 東京都品川区小山6-6-3TEL : 03-6314-3965

西早稲田駅から徒歩5分、アットホームな雰囲気で自家製パンとパンに合う料理、ワインのマリアージュを楽しめる「馬場FLAT HANARE」。同施設内にある人気ベーカリー「馬場FLAT」が営む姉妹店です。ディナーでは自家製パンがおかわり自由。リーズナブルなボトルワインや、パンによく合うデリ盛りプレートなども豊富で、デートや女子会にも重宝しそうな雰囲気の良いお店です。

<店舗情報>◆馬場FLAT HANARE住所 : 東京都新宿区大久保3-10 オレンジコート内TEL : 03-6273-8022

文:食べログマガジン編集部

