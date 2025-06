2位:伊勢志摩(三重県)/52票

All About ニュース編集部は2025年5月21〜27日、全国10〜60代の男女231人を対象に「かっこいいと思うナンバープレート(近畿〜九州地方)」に関する独自の アンケート 調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでかっこいいと思う近畿地方の 地名 ランキング を紹介します!2位は「伊勢志摩(三重県)」でした。日本三大神宮の1つである「 伊勢神宮 」を連想させるナンバーで、回答者からもその 歴史 を感じる 地名 に対して言及する声が多く上がりました。また、漢字4文字の希少な表記に魅力を感じるというコメントも寄せられています。

1位:神戸(兵庫県)/76票

回答者からは「 歴史 も感じ、かっこいい」(30代女性/ 神奈川県 )、「都会人っぽく思われそう」(40代女性/佐賀県)、「4文字のナンバープレートはあまりないから」(30代男性/ 群馬県 )などのコメントがありました。1位は「神戸(兵庫県)」でした。兵庫県の県庁所在地である神戸。古くから外国との交易地として栄えていた町であったこともあり、異国情緒あふれる街並みが魅力です。高級住宅地も多く、上品さを感じるという声が多く寄せられています。回答者のコメントを見ると「品があり憧れられている土地柄なので」(40代女性/兵庫県)、「 歴史 的な 地名 や関西らしい 地名 、有名な 地名 はかっこいいなと感じる」(30代女性/ 神奈川県 )、「街並みが綺麗でそこに住んでると良いなと思うからです」(40代女性/埼玉県)といった声がありました。※回答者のコメントは原文ママです