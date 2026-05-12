フジテレビの清水賢治社長が１２日、都内で取締役会後に囲み取材を行い、新たな企業理念の策定などに関して言及した。同局は、元タレント・中居正広氏の性加害問題に端を発し、昨年１月に港浩一前社長が引責辞任するなどの事態を受け、経営陣の刷新やガバナンス（企業統治）強化など組織改革に取り組んできた。清水社長はこの日、「この１年間は幅広い改革を行うことができた」と総括した。この日、フジ・メディア・ホールデ