¡ÖÉÔ¿³¼Ô¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ä¡×Æ»¤ËÌÂ¤Ã¤¿ÃË¤Î»Ò ÊÝ¸î¤·¤¿ÃËÀ¤¬ÉÔ°Â¤ò¿¶¤êÊ§¤¤¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¡Ê»³·Á¡¦Äá²¬¡Ë
Àè·î¡¢ÌÂ»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¤òÊÝ¸î¤·¼«Âð¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»³·Á¸©Äá²¬»Ô¤ÎÃËÀ£²¿Í¤Ë¡¢·Ù»¡¤«¤é´¶¼Õ¾õ¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ëÉÔ°Â¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç£²¿Í¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤È¤Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÉÔ¿³¼Ô¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ä¡×Æ»¤ËÌÂ¤Ã¤¿ÃË¤Î»Ò ÊÝ¸î¤·¤¿ÃËÀ¤¬ÉÔ°Â¤ò¿¶¤êÊ§¤¤¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¡Ê»³·Á¡¦Äá²¬¡Ë
Äá²¬»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢ËÜ´Ö¹À´î¤µ¤ó¤ÈÊ¿¿Æµ®Çî¤µ¤ó¤Î£²¿Í¤ÏÀè·î£²£±Æü¡¢Äá²¬»ÔÆâ¤Ç¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤¯¤é¤¤¤ÎÃË¤Î»Ò¤òÊÝ¸î¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£²¿Í¤Ï»Å»öÃæ¤Ç¡¢¸áÁ°£¹»þ¤´¤í¤ËÆ»Ï©¤ÇÃË¤Î»Ò¤«¤é¡Ö²È¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¡£
£²¿Í¤ÏÃÏ¿Þ¤ÇÆ»¤ò¶µ¤¨°ìÃ¶ÃË¤Î»Ò¤ÈÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶µ¤¨¤¿¾ì½ê¤Þ¤Çµ÷Î¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¤½¤ÎÃË¤Î»Ò¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ´Ö¹À´î¤µ¤ó¡ÖÃË¤Î»Ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¶µ¤¨¤¿Æ»¤ÈÁ´Á³°ã¤¦Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²È¤ÎÊý¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²È¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢ÃË¤Î»Ò¤Î²È¤ÏÉÔºß¤Ç¤·¤¿¡£
£²¿Í¤Ï³Ø¹»¤ËÏ¢Íí¤·¤ÆÊÝ¸î¼Ô¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÃË¤Î»Ò¤ÏÌµ»ö¤Ë¿Æ¤Ë¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Î»Ò¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£²¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢ÃË¤Î»Ò¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉÔ¿³¼Ô¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¡Ä¡×Êú¤¨¤¿ÉÔ°Â
ËÜ´Ö¹À´î¤µ¤ó¡ÖÃµ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤â¡¢£²¿Í¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÔ¿³¼Ô¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â£²¿Í¤Ï¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ´Ö¹À´î¤µ¤ó¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ²¿¤â¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÃË¤Î»Ò¤¬»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¤ê¤È¤«»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÊý¤¬¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿¡×
Ê¿¿Æµ®Çî¤µ¤ó¡ÖÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²æ¡¹¤â²È¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
Äá²¬·Ù»¡½ðÀ¸³è°ÂÁ´²Ý¡¡¿·ÌîÊ¸É§¡¡²ÝÄ¹¡Ö¶ÐÌ³¤ò°ìÃ¶ÃæÃÇ¤·¤Æ¡¢ÃË¤Î»Ò¤Î¤³¤È¤òÃµ¤·²ó¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÍ¦µ¤¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿ÆÀÚ¤Êµ¤»ý¤Á¤È¤«ÃÏ°è¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÄá²¬Á´ÂÎ¤Î°Â¿´°ÂÁ´¤ò¡¡¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
À¼¤«¤±¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿£²¿Í¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢ÃË¤Î»Ò¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£