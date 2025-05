【ハイキャパ D.O.R-R】 5月29日 発売 価格:16,280円

東京マルイは、ガスブローバック・Rシリーズ「ハイキャパ D.O.R-R」を5月29日に発売する。価格は16,280円。

本商品は、別売「マイクロプロサイト」を装着可能なコルトM1911のカスタムモデルガスブローバック「ハイキャパ D.O.R(ダイレクト・オプティクス・レディ)」を、14才以上推奨のガスブローバック・Rシリーズにて再現したもの。

「ハイキャパ D.O.R」と同様に専用設計のスライドによってマイクロプロサイトを“より低い位置”へ“マウント無しに装着可能なほか、ブローバックエンジンやスライドストップをはじめとするパーツも同じ仕様となっている。

18才以上用と同じく強力な反動を保ちながらも高い命中精度と“青少年育成条例”をクリアした「0.135J以下の発射パワー」を実現。随所にアップグレードが施されている。

(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。