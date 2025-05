新フラッグシップスマホ「motorola edge 60 pro」が日本で発売へ!

国際標準規格である「HDR10」(ITU-R BT.2100)の元データに動的メタデータを付加した映像技術「HDR10+」の認証を管理・運営しているHDR10+ Technologiesは27日(現地時間)、Motorola Mobility(以下、Motorola)の最新フラッグシップスマートフォン(スマホ)「motorola edge 60 pro(型番:XT2507-*)」について2025年4月27日(水)付けで認証を取得したことを掲載しています(*は任意の数字)。



5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78

4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71

3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VIII

2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz

認証ではmotorola razr 60 ultraの中国(PRC)向け「moto edge 60 pro」とともにグローバル向け(ROW)やインド向け(India)、そして日本(JAPAN)向けがあると記載されており、過去の認証情報から恐らくmotorola edge 60 proが少なくとも日本のオープン市場向けメーカー版(いわゆる「SIMフリーモデル」)として発売されることになりそうです。今後、Motorolaの日本法人であるモトローラ・モビリティ・ジャパンより正式に発表があると見られます。なお、motorola edge 60 proはすでに紹介しているようにイギリスやドイツ、フランスなどの1次販売国・地域では2025年4月25日(金)に発売されており、価格はドイツやフランスなどでは内蔵メモリー(RAM)と内蔵ストレージが12GB RAM+512GBストレージモデルで599.99ユーロ(約98,000円)となっています。motorola edge 60 proはMotorolaが展開するフラッグシップスマホの「motorola edge」シリーズの最新機種で、日本でも昨年に発売された「motorola edge 50 pro」およびそのソフトバンク向け「motorola edge 50s pro」の後継機種となり、新たに「motorola edge 60」や「motorola edge 60 fusion」とともに4辺が湾曲したカーブエッジディスプレイを搭載してより没入感が高まっています。またファッション性とエンジニアリングの卓越性の両方に焦点を当ててスタイリッシュであると同時にタフな製品を作り上げ、画面は強化ガラス「Gorilla Glass 7i」(Corning製)で覆われ、落下や傷に対する性能が2倍向上し、偶発的な落下や傷からよりよく保護されているので安心して使えるほか、米軍の調達基準「MIL-STD-810H」に準拠した最も過酷な環境における耐久性を満たして極寒の冬の寒さを乗り越える場合でも夏の暑さに耐える場合でも対応できるようになっているとのこと。さらに最高レベルの防水保護であるIP68とIP69の両方を満たした防水・防塵にも対応していろ、1.5mに最大30分間浸水したり、高音や高圧の水にも耐えられるように作られているため、濡れた状態や予測できない状況でも安心して使え、ウォータータッチテクノロジーも搭載されているため、濡れた状態でもタッチ操作の応答性を維持できます。加えて独自のAI機能「moto ai」に対応しており、moto aiは未来を見据えながら利用者からのフィードバックを活用して従来のアシスタントを超えた機能が提供されるとのこと。主な仕様は約6.67インチSuper HD(1220×2712ドット)LTPS pOLED(有機EL)ディスプレイ(約446ppi)やMediaTek製チップセット(SoC)「Dimensity 8350」、約5000万画素CMOSフロントカメラ、顔認証、画面内指紋認証、物理キー「AI Key」、6000mAhバッテリー、急速充電(最大90W)、ワイヤレス充電、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.4、NFC、位置情報取得(A-GNSSなど)、デュアルステレオスピーカー、Dolby Atmos、Android 15など。リアカメラは以下のトリプル構成に。・約5000万画素CMOS(1/1.56型、1画素1.0μm、Omni-directional all-pixel PDAF、4in1)+広角レンズ(F1.8、焦点距離24mm、画角84°、OIS)・約5000万画素CMOS(1/3.0型、1画素0.64μm、PDAF、4in1)+超広角&マクロレンズ(F2.0、焦点距離12mm、画角120°)・約1000万画素CMOS(1/3.94型、1画素1.0μm、PDAF)+超広角レンズ(F2.0、焦点距離73mm、画角33°、OIS、光学3倍ズーム)携帯電話ネットワークの対応周波数帯は販売される国・地域や通信事業者によって異なりますが、グローバル向けは以下の通りで、SIMはnanoSIMカード(4FF)スロットが1つとeSIMによるデュアルSIMに対応しています。同梱品はグルーバル版ではUSB Type-Cケーブル、SIMツール、保護ケース、ガイドなどの紙類。その他の詳細な製品情報は『新フラッグシップスマホ「motorola edge 60」と「motorola edge 60 pro」を発表!4辺カーブ6.67インチ有機ELや高温・高圧防水など - S-MAX』をご覧ください。

