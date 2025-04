アオシマはプラモデル「ゴジラ (2023)」を9月に発売する。価格は7,260円。

モチーフとなるゴジラは映画「ゴジラ-1.0」に登場するゴジラ。本商品はこれまで培ってきたアオシマのプラモデル技術を結集させ、圧倒的な造形プラモデルを目指す新生ブランド「PLAfig. (プラフィギュア)」の第一弾となる。

生物造形作家蟹蟲修造氏の制作原型を基に、全高130mmというコンパクトなサイズながらも東京湾から銀座に襲来したゴジラの姿を固定ポーズでダイナミックに再現。造形を損なわないプラモデル設計により、組み立てるだけでゴジラの造形美を楽しむことができるという。

TM & (C) TOHO CO., LTD.