サッカー日本代表、全選手の契約メーカーと着用スパイク一覧（2025年3月シリーズ完全版）
8大会連続8回目のワールドカップ出場を決めた日本代表。
バーレーン、サウジアラビアと対戦する2025年3月シリーズに招集された27選手が現在着用しているスパイクを紹介する。
1．鈴木彩艶
GK／パルマ
着用スパイク：アディダス プレデター ELITE
2．菅原由勢
DF／サウサンプトン
着用スパイク：アディダス F50 ELITE
3．高井幸大
DF／川崎フロンターレ
着用スパイク：プーマ ウルトラ 5 アルティメット
4．板倉滉
DF／ボルシアMG
着用スパイク：ナイキ ティエンポ レジェンド 10 エリート
5．守田英正
MF／スポルティング
着用スパイク：ミズノ モレリア ネオ 4 JAPAN ★NEWカラー
6．遠藤航
MF／リヴァプール
着用スパイク：プーマ フューチャー 8 アルティメット
7．三笘薫
MF／ブライトン
着用スパイク：プーマ ウルトラ 5 アルティメット
8．南野拓実
MF／モナコ
着用スパイク：アディダス プレデター ELITE FT
9．上田綺世
FW／フェイエノールト
着用スパイク：ナイキ ファントム GX 2 エリート
10．堂安律
MF／フライブルク
着用スパイク：プーマ ウルトラ 5 アルティメット
11．前田大然
FW／セルティック
着用スパイク：ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 16 エリート
12．大迫敬介
GK／サンフレッチェ広島
着用スパイク：アディダス コパ ピュア 3 ELITE
13．中村敬斗
MF／スタッド・ランス
着用スパイク：ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 16 エリート
14．伊東純也
MF／スタッド・ランス
着用スパイク：プーマ キング アルティメット
15．鎌田大地
MF／クリスタル・パレス
着用スパイク：ナイキ ファントム GX 2 エリート
16．中山雄太
DF／FC町田ゼルビア
着用スパイク：アシックス DSライト X-FLY 5
17．田中碧
MF／リーズ
着用スパイク：ミズノ モレリア 2 JAPAN
18．町野修斗
FW／ホルシュタイン・キール
着用スパイク：プーマ ウルトラ 5 アルティメット
19．旗手怜央
MF／セルティック
着用スパイク：ミズノ モレリア ネオ 4 JAPAN
20．久保建英
MF／レアル・ソシエダ
着用スパイク：アディダス F50 ELITE
21．伊藤洋輝
DF／バイエルン・ミュンヘン
着用スパイク：アディダス コパ ピュア 3 ELITE
22．瀬古歩夢
DF／グラスホッパー
着用スパイク：ナイキ ティエンポ レジェンド 10 エリート
23．谷晃生
GK／FC町田ゼルビア
着用スパイク：プーマ フューチャー 8 アルティメット
長友佑都
DF／FC東京
着用スパイク：ニューバランス フューロン v7+
関根大輝
DF／スタッド・ランス
着用スパイク：アディダス F50 ELITE
藤田譲瑠チマ
MF／シント＝トロイデン
着用スパイク：アディダス コパ アイコン 2
古橋亨梧
FW／レンヌ
着用スパイク：ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 16 エリート
adidasと契約していないのに「日本代表の10番」をつけた8名の選手
契約メーカー、最多は10名のプーマ（着用スパイク最多もプーマの『ウルトラ 5 アルティメット』）。
以下、8名のアディダス、4名のナイキ、3名のミズノ、各1名のアシックスとニューバランスと続いている。