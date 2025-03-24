サッカー日本代表、全選手の契約メーカーと着用スパイク一覧（2025年3月シリーズ完全版）

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8大会連続8回目のワールドカップ出場を決めた日本代表。

バーレーン、サウジアラビアと対戦する2025年3月シリーズに招集された27選手が現在着用しているスパイクを紹介する。

1．鈴木彩艶

GK／パルマ

着用スパイク：アディダス プレデター ELITE

2．菅原由勢

DF／サウサンプトン

着用スパイク：アディダス F50 ELITE

3．高井幸大

DF／川崎フロンターレ

着用スパイク：プーマ ウルトラ 5 アルティメット

4．板倉滉

DF／ボルシアMG

着用スパイク：ナイキ ティエンポ レジェンド 10 エリート

5．守田英正

MF／スポルティング

着用スパイク：ミズノ モレリア ネオ 4 JAPAN ★NEWカラー

6．遠藤航

MF／リヴァプール

着用スパイク：プーマ フューチャー 8 アルティメット

7．三笘薫

MF／ブライトン

着用スパイク：プーマ ウルトラ 5 アルティメット

8．南野拓実

MF／モナコ

着用スパイク：アディダス プレデター ELITE FT

9．上田綺世

FW／フェイエノールト

着用スパイク：ナイキ ファントム GX 2 エリート

10．堂安律

MF／フライブルク

着用スパイク：プーマ ウルトラ 5 アルティメット

11．前田大然

FW／セルティック

着用スパイク：ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 16 エリート

12．大迫敬介

GK／サンフレッチェ広島

着用スパイク：アディダス コパ ピュア 3 ELITE

13．中村敬斗

MF／スタッド・ランス

着用スパイク：ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 16 エリート

14．伊東純也

MF／スタッド・ランス

着用スパイク：プーマ キング アルティメット

15．鎌田大地

MF／クリスタル・パレス

着用スパイク：ナイキ ファントム GX 2 エリート

16．中山雄太

DF／FC町田ゼルビア

着用スパイク：アシックス DSライト X-FLY 5

17．田中碧

MF／リーズ

着用スパイク：ミズノ モレリア 2 JAPAN

18．町野修斗

FW／ホルシュタイン・キール

着用スパイク：プーマ ウルトラ 5 アルティメット

19．旗手怜央

MF／セルティック

着用スパイク：ミズノ モレリア ネオ 4 JAPAN

20．久保建英

MF／レアル・ソシエダ

着用スパイク：アディダス F50 ELITE

21．伊藤洋輝

DF／バイエルン・ミュンヘン

着用スパイク：アディダス コパ ピュア 3 ELITE

22．瀬古歩夢

DF／グラスホッパー

着用スパイク：ナイキ ティエンポ レジェンド 10 エリート

23．谷晃生

GK／FC町田ゼルビア

着用スパイク：プーマ フューチャー 8 アルティメット

長友佑都

DF／FC東京

着用スパイク：ニューバランス フューロン v7+

関根大輝

DF／スタッド・ランス

着用スパイク：アディダス F50 ELITE

藤田譲瑠チマ

MF／シント＝トロイデン

着用スパイク：アディダス コパ アイコン 2

古橋亨梧

FW／レンヌ

着用スパイク：ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 16 エリート

adidasと契約していないのに「日本代表の10番」をつけた8名の選手

契約メーカー、最多は10名のプーマ（着用スパイク最多もプーマの『ウルトラ 5 アルティメット』）。

以下、8名のアディダス、4名のナイキ、3名のミズノ、各1名のアシックスとニューバランスと続いている。