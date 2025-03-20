[3.20 ルヴァン杯1回戦](ミクスタ)

※14:00開始

主審:木村博之

副審:武部陽介、馬場規

<出場メンバー>

[ギラヴァンツ北九州]

先発

GK 39 谷口璃成

DF 23 坂本翔

DF 13 東廉太

DF 4 長谷川光基

DF 28 木實快斗

MF 34 高吉正真

MF 21 牛之濱拓

MF 7 平原隆暉

MF 11 喜山康平

MF 19 吉原楓人

FW 18 渡邉颯太

控え

GK 1 伊藤剛

DF 42 世良務

DF 44 辻岡佑真

MF 25 坪郷来紀

MF 32 高柳郁弥

MF 6 星広太

MF 8 町田也真人

MF 99 樺山諒乃介

FW 9 河辺駿太郎

監督

増本浩平

[ファジアーノ岡山]

先発

GK 1 佐々木雅士

DF 4 阿部海大

DF 5 柳育崇

DF 15 工藤孝太

MF 88 柳貴博

MF 6 輪笠祐士

MF 7 竹内涼

MF 50 加藤聖

FW 33 神谷優太

FW 22 一美和成

FW 19 岩渕弘人

控え

GK 21 川上康平

DF 2 立田悠悟

MF 16 家坂葉光

MF 23 嵯峨理久

MF 27 木村太哉

MF 3 藤井海和

MF 8 江坂任

FW 11 太田龍之介

FW 99 ルカオ

監督

木山隆之