北九州vs岡山 スタメン発表
[3.20 ルヴァン杯1回戦](ミクスタ)
※14:00開始
主審:木村博之
副審:武部陽介、馬場規
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 39 谷口璃成
DF 23 坂本翔
DF 13 東廉太
DF 4 長谷川光基
DF 28 木實快斗
MF 34 高吉正真
MF 21 牛之濱拓
MF 7 平原隆暉
MF 11 喜山康平
MF 19 吉原楓人
FW 18 渡邉颯太
控え
GK 1 伊藤剛
DF 42 世良務
DF 44 辻岡佑真
MF 25 坪郷来紀
MF 32 高柳郁弥
MF 6 星広太
MF 8 町田也真人
MF 99 樺山諒乃介
FW 9 河辺駿太郎
監督
増本浩平
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 1 佐々木雅士
DF 4 阿部海大
DF 5 柳育崇
DF 15 工藤孝太
MF 88 柳貴博
MF 6 輪笠祐士
MF 7 竹内涼
MF 50 加藤聖
FW 33 神谷優太
FW 22 一美和成
FW 19 岩渕弘人
控え
GK 21 川上康平
DF 2 立田悠悟
MF 16 家坂葉光
MF 23 嵯峨理久
MF 27 木村太哉
MF 3 藤井海和
MF 8 江坂任
FW 11 太田龍之介
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
※14:00開始
主審:木村博之
副審:武部陽介、馬場規
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 39 谷口璃成
DF 23 坂本翔
DF 13 東廉太
DF 4 長谷川光基
DF 28 木實快斗
MF 34 高吉正真
MF 21 牛之濱拓
MF 7 平原隆暉
MF 11 喜山康平
MF 19 吉原楓人
FW 18 渡邉颯太
控え
GK 1 伊藤剛
DF 42 世良務
DF 44 辻岡佑真
MF 25 坪郷来紀
MF 6 星広太
MF 8 町田也真人
MF 99 樺山諒乃介
FW 9 河辺駿太郎
監督
増本浩平
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 1 佐々木雅士
DF 4 阿部海大
DF 5 柳育崇
DF 15 工藤孝太
MF 88 柳貴博
MF 6 輪笠祐士
MF 7 竹内涼
MF 50 加藤聖
FW 33 神谷優太
FW 22 一美和成
FW 19 岩渕弘人
控え
GK 21 川上康平
DF 2 立田悠悟
MF 16 家坂葉光
MF 23 嵯峨理久
MF 27 木村太哉
MF 3 藤井海和
MF 8 江坂任
FW 11 太田龍之介
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之