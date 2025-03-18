１８日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札

１３：３０ 日・第３次産業活動指数

１９：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１９：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査

１９：００ ユーロ・貿易収支

２１：３０ 米・住宅着工件数

２１：３０ 米・建設許可件数

２１：３０ 米・輸出入物価指数

２２：１５ 米・鉱工業生産

２２：１５ 米・設備稼働率

※日・日銀金融政策決定会合１日目

※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目

※日・閣議

※米・２０年物国債入札

※マレーシア市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：アスクル<2678>

※東証グロース上場：ＴａｌｅｎｔＸ<330A>



出所：MINKABU PRESS