¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥é¥Ö¡×¤È¤ÎÂÐÀï¤ËÄ©¤ó¤ÀJ1¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³MF¹¾ºäÇ¤¼ç¾¡¢¸ÅÁã¤ËÇÔÀï¤âº£¸å¤Ë¼ê¤´¤¿¤¨
¡ÎJ1Âè5Àá¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³ 0-1 ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¢3·î8Æü¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¡Ï
¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤á¤Æºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¤Æº£µ¨2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¡¢3-4-2-1¤Î¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½MF¹¾ºäÇ¤¼ç¾¤Ï¡¢Å¨¤È¤·¤Æºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç±ºÏÂ¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
3µ¨¤Ö¤ê¤Ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥×¥ì¡¼
2021Ç¯6·î¤«¤é2022Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯È¾¡¢±ºÏÂ¤ËºßÀÒ¤·¤¿¹¾ºä¤Ï¡Ö¡Ê±ºÏÂ¤Ë¡Ë½êÂ°¤·¤Æ¤«¤é¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï½é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê°ìÀï¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢ºë¥¹¥¿¤Ç¤Î¸ÅÁãÂÐÀï¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±Áª¼ê¤Ï±ºÏÂ¤Ç¸ø¼°Àï53»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ9¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£1Ç¯È¾¤ÈÃ»¤¤ºßÀÒ´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á¯Îõ¤Ê¥×¥ì¡¼¤Î¿ô¡¹¤Ç±ºÏÂ¤Ë¾¡ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹¾ºä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â±ºÏÂ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬ºßÀÒ¤·¤¿¤È¤¤â¤¹¤´¤¯¡Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡ËÀ¼±ç¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ACL¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤¹¤´¤¯¡ÊÂ¿¤¯¤Î¡Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±ºÏÂ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¤¤ç¤¦¤Î±þ±ç¤òÊ¹¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢±ºÏÂ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê±þ±ç¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¸ÅÁã¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
3Ëü5269¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿Æ±Áª¼ê¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏËÜÍè¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸åÈ¾40Ê¬¤ËDFÎ©ÅÄÍª¸ç¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥È¥é¥Ã¥×¤·¤¿¹¾ºä¤¬±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¥´¡¼¥ë¤Îº¸¤Ë³°¤ì¤¿¡£
½ªÈ×¤ÎÌÔ¹¶¤â¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤ê½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Îº£µ¨2ÇÔÌÜ¤ËÇØÈÖ¹æ8¤Ï¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²¬»³¤Î¼ç¾¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¼«Ê¬¤â³èÌö¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ê³èÌö¡Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤È¿°¤ò³ú¤ó¤À¡£
¶ì¶¤òÎÈ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿´Ú¹ñ»þÂå
2022Ç¯12·î¤Ë±ºÏÂ¤òÂàÃÄ¤·¤¿¹¾ºä¤Ï¡¢´Ú¹ñ1Éô¤Î¶¯¹ë¡¢±¶»³¸½ÂåFC¡Ê¸½±¶»³HDFC¡Ë¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£30ºÐ¤È¤Ê¤ëÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
Á°Ç¯¤Î2021Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¤¿J¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¹¶·âÅªMF¤Î´Ú¹ñ°ÜÀÒ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¶Ã¤¤¤¿¡£
2022¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë±¶»³¤Ë¡¢ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¹¾ºä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ä¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ê¤É´·¤ì¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤ÈFW¤Î¸å¤í¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿Æ±Áª¼ê¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¤¹¤ëÅ·ºÍÅª¤Ê¥Ñ¥¹¥»¥ó¥¹¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«ÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢°ì»þ¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´ü¤âÂ³¤¤¤¿¡£
Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿²¬»³¤ÎÇØÈÖ¹æ8¤Ï¡Ö¡Ê»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¡ËËÜÅö¤Ë²¿¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ºßÀÒ¤·¤¿J¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶ì¶¤òÎÈ¤Ë¤·¤ÆÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£
¹¾ºä¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢º£µ¨¤Î²¬»³¤¬¤è¤ê¹â¤¤½ç°Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¡£
ÆÃ¤ËJ1½éÄ©Àï¤Î²¬»³¤Ïº£¸å¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Î¤è¤¦¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¾õ¶·¤«¤é¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¾¡ÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Æ±Áª¼ê¼«¿È¤â¡Ö¤É¤Î»î¹ç¤â²æËý¤Î»þ´ÖÂÓ¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¤Ç¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤Áª¼ê¤âÂ¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤ÉôÊ¬¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¡¢°ì¤Ä¡¢°ì¤Ä¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¼ê¤´¤¿¤¨¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
ËþÀÊ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤
²¬»³¤Ï¼¡Àï¡¢3·î16Æü¸á¸å2»þ¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
º£µ¨¡¢ËÜµòÃÏ¤ÎJFEÀ²¤ì¤Î¹ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¡¢Ç®¶¸Åª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â²¹¤«¤¤²¬»³¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òËþÀÊ¤Ë¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¬»³¤ÎÇØÈÖ¹æ8¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥§¥¤¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥Û¡¼¥à¤ÏËè»î¹ç¤Û¤ÜËþÀÊ¤Ç¡Ê¥×¥ì¡¼¡Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤È¤Æ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜµòÃÏ¤ËµÍ¤á¤«¤±¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
J1¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³MFº·²åÍýµ×¡ÖÀèÇÚ¤À¤í¤¦¤¬¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºMF¾¾ÈøÍ¤²ð¤È¤Î½é¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤Î¹Ô¤¯Ëö
¼ç¾¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ëÎ©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¹¾ºä¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤À¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¡Ryo¡¢»£±Æ¡¡ÀõÌîô¥ÂÀÏº¡Ë