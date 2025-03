by 李 季霖関税を武器にしたドナルド・トランプ大統領の「ディール外交」により、アメリカ国外で生産される製品の関税リスクが高まる中、TSMCとトランプ大統領が2025年3月3日に、今後数年間でアメリカの半導体製造工場に少なくとも1000億ドル(15兆円)の追加投資を行う計画を共同で発表しました。TSMC Intends to Expand Its Investment in the United States to US$165 Billion to Power the Future of AI

https://pr.tsmc.com/english/news/3210Trump, Chip Maker TSMC Announce $100 Billion Investment in U.S. - WSJhttps://www.wsj.com/tech/trump-chip-maker-tsmc-expected-to-announce-100-billion-investment-in-u-s-02a44399TSMC to invest $100B as Trump demands more US-made chips, report says - Ars Technicahttps://arstechnica.com/tech-policy/2025/03/tsmc-will-reportedly-invest-100b-to-expand-us-chip-fab-buildouts/TSMC announces $100 billion investment in US chipmaking | The Vergehttps://www.theverge.com/news/623335/tsmc-chip-factories-100-billion-trumpトランプ大統領と、TSMCのシーシー・ウェイ(魏哲家)CEOはホワイトハウスで開かれた会見で、1000億ドルの追加資金はアリゾナ州フェニックスの半導体製造拠点の拡張に充てられる計画だと発表しました。ウェイCEOによると、TSMCは3つの新しい半導体工場と、2つの半導体パッケージング工場、そして研究開発センターを建設する予定とのこと。President Trump Makes an Investment Announcement - YouTubeこの計画が急ごしらえのものなのか、TSMCがかねてから検討してきたものなのかは不明だと指摘する報道もありますが、トランプ大統領は関税の脅しが機能していることの証拠だとしています。トランプ大統領は「台湾でチップを製造してアメリカに送れば、関税は25%か30%か50%、あるいは相当な金額になるでしょう。関税は上がる一方ですが、アメリカで作れば関税はかかりません」と話しました。今回の発表は、アジアに流出した半導体の製造拠点を国内に回帰させ、国家安全保障を強化するというトランプ大統領の目標を前進させるものであると同時に、台湾に集中している生産体制の分散を目指すTSMCの取り組みにも合致したものとなります。2024年には、TSMCがアメリカの半導体製造支援・科学法(CHIPS法)による66億ドル(約9800億円)の直接投資を得て、アリゾナ州フェニックスで3つの工場を建設するのに650億ドル(約9兆6600億円)を投じることが発表されており、今回の追加投資によりTSMCがアメリカの工場に投資する額は合計1650億ドル(約24兆5200億円)になります。TSMCがアメリカ政府から1兆円の直接投資を受けて1.6nmの半導体工場を建設へ - GIGAZINE半導体はスマートフォンの生産やAIの開発、兵器の製造に欠かせない戦略物資となっており、コロナ禍のさなかに起きたサプライチェーン問題とそれに伴う半導体不足は、半導体が国家安全保障に不可欠だということを改めて浮き彫りにしました。こうした中、トランプ大統領は選挙期間中からバイデン前大統領が署名したCHIPS法を批判し、製造業をアメリカ国内に誘致するなら関税を使った方がいいと主張してきました。また、第2次トランプ政権の発足後には、アメリカに輸入される自動車や半導体などには一律で25%以上の関税を課すことを検討しているとも語っています。ウェイCEOは記者会見で、「最初の工場の成功により、私たちはアメリカ内で最先端のチップを生産しています。私たちは数千人分もの高給な雇用を創出し、多くのAIチップを生産する予定です」と話しました。伝えられるところによると、トランプ政権はTSMCにIntelの半導体事業の買収も勧めているとのことです。