【ミッドナイト ブラック コレクション】2月20日発売予定価格:22,980円より

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション5のブラックカラー「ミッドナイトブラックコレクション」のラインナップを拡充することを発表した。対象となるのはPlayStation Portalリモートプレーヤー、DualSense Edgeワイヤレスコントローラー、PULSE Eliteワイヤレスヘッドセット、PULSE Exploreワイヤレスイヤホンで、価格は22,980円(PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット)より。予約受付は1月16日より開始予定。

「ミッドナイトブラックコレクション」は、PS5のブラックカラーシリーズ。これまでPS5用カバーとDualSenseワイヤレスコントローラーが発売されており、今回ラインナップが拡充されたことで、全デバイスをブラックカラーで統一することができる。

【New Midnight Black Collection - Reveal Trailer | PS5】【ミッドナイト ブラック コレクション】

PlayStation Portal リモートプレーヤー ミッドナイト ブラック:希望小売価格 34,980円(税込)

DualSense Edge ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック:希望小売価格 34,980円(税込)

PULSE Explore ワイヤレスイヤホン ミッドナイト ブラック:希望小売価格 34,980円(税込)、PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット ミッドナイト ブラック:希望小売価格 22,980円(税込)

ミッドナイト ブラックシリーズ、フルラインナップ

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.