『No No Girls』（ノーノーガールズ）ファイナリスト10名の顔をあえて隠した広告が渋谷駅に登場

■『No No Girls THE FINAL』Kアリーナ横浜にて1月11日に開催!

ガールズグループオーディション『No No Girls』のファイナリスト10名の初の広告が、1月6日、東京・渋谷駅に登場した。

プロデューサー・ちゃんみなの「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください。」という前代未聞のメッセージから始まった『No No Girls』。

今回のOOH(屋外広告)は、そんな「純粋に声やパフォーマンスを届けたい」という思いから、ファイナリスト10名の顔を一部QRコードで隠したメッセージ性の強い広告に。QRコードを読み取ると、各メンバーの最終審査までの成長の軌跡が収められた映像『Road to No No Girls THE FINAL』などを含む特別サイトが閲覧可能となる。番組を観たことがない人も楽しめるコンテンツになっている。

OOHは、1月6日~12日までの期間限定で、東急東横線「渋谷駅」地下3階改札外通路にて掲出中。ぜひ現地に足を運んで楽しみもう。

『No No Girls』は、1月11日に神奈川・Kアリーナ横浜にて『No No Girls THE FINAL』が開催。そして、1月12日14時には、最終審査の様子がYouTubeにて一回限りで配信が予定されている。そして配信直後には『No No Girls』公式の各SNSより、デビューグループの詳細が発表される予定だ。

「Noと戦う、すべてのガールズへ。」という番組キャッチコピーのとおり、世の中の頑張る女性たちを中心に話題沸騰中の本番組。新年は「#ノノガファイナル」「#NoNoGirls」で一緒に盛り上がろう。

【オーディション番組『No No Girls』配信スケジュール】

◇本編(YouTube)

第14話 1月10日(金)20:00

最終審査特別配信 1月12日(日)14:00

第15話 1月17日(金)20:00 ※デビューメンバー決定回

第16話 1月24日(金)20:00 ※本編最終回

◇完全版(Hulu)

毎週日曜日12:00配信 / 次回配信:1月12日(日)

◇公式応援番組『No No Girls Night』(日本テレビ・長崎国際テレビ)

出演:ぺえ(タレント)、平成フラミンゴ・NICO(YouTubeクリエイター)

放送日時:毎週水曜日24:59放送 / 次回配信:1月8日(水)

『No No Girls』公式SNS

YouTube

https://www.youtube.com/c/BMSG_official

X(旧Twitter)

https://x.com/nonogirls_x/

Instagram

https://www.instagram.com/nonogirls_official/

TikTok

『No No Girls』番組サイト

https://nonogirls.audition-bmsg.tokyo/

ちゃんみな OFFICIAL SITE

https://chanmina.com/

SKY-HI OFFICIAL SITE

https://skyhi.tokyo/

BMSG OFFICIAL SITE

https://bmsg.tokyo/