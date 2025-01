タバコが体に良くないことはよく知られていますが、喫煙者が日本を含む世界の多くの国で減少しているのに対し、肥満は増加傾向にあります。主に喫煙者の減少により、2024年には肥満を含む太りすぎが喫煙を上回って最も主要な健康被害のリスク要因になったと、オーストラリア政府が発表しました。Australian Burden of Disease Study 2024, Summary - Australian Institute of Health and Welfare

オーストラリア保健福祉研究所は2024年12月に発表した「オーストラリア疾病負担調査2024」で、200以上の病気や負傷を調査し、これらの健康問題によって損なわれるオーストラリア人の健康寿命は合計で580万年に及ぶと試算しました。調査した傷病による「総負担」、つまり早死にや病気などで失われた健康的な寿命である障害調整生命年(DALY)のうち、3分の1以上は生活習慣の改善などで回避または軽減できたもので、特に2024年には「太りすぎ」がその代表的なものとなりました。以下は、左からDALY、損失生存年数(YLL)、障害生存年数(YLD)のトップ5を表にしたもの。DALYとYLDで肥満を含む太りすぎが1位となっています。DALYの2位はタバコで、食事によるリスク、高血圧、高血糖がこれに続きました。タバコは2023年以前は最大の健康リスクでしたが、2003年から2024年までに喫煙を原因とする健康寿命の総負担は41%減少しました。その一方で肥満の負担率は一定を保っており、これにより今回喫煙が太りすぎにトップを譲ることになったと、当局は分析しています。オーストラリア公衆衛生協会のCEOであるテリー・スレビン氏は「タバコによる死者や患者の数が減っているというのは喜ばしいニュースです。数十年にわたるオーストラリアのタバコ規制が実を結びつつあるということです。しかし、こうした進歩にもかかわらず、喫煙は依然として総負担の7.6%を占めており、油断は禁物です」とコメントしました。全体的に見ると、オーストラリアに住む人々は健康になっており、高齢化を調整した総負担率は2003年以降で10%減少し、致死的負担率であるYLLは26%減りました。ただし、非致死的負担率であるYLDは7%増加しています。オーストラリア保健福祉研究所の広報担当者であるミシェル・ガリー氏は、「オーストラリア人の平均寿命は延びていますが、不健康な状態で生きる年数も増えていますので、健康的に過ごせる人生の時間の割合はほとんど変わっていません。これが医療制度や医療サービスに対する需要や負担の増大につながっています」と指摘しました。