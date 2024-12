2025年ルヴァン杯の日程が発表…2連覇狙う名古屋は1st ラウンド1回戦で宮崎と対戦

Jリーグは20日、2025JリーグYBCルヴァンカップの日程を発表した。2025JリーグYBCルヴァンカップは、J1、J2、J3の全60クラブが参加。1st ラウンド、プレーオフラウンド、プライムラウンドと3つのラウンドに分かれて行われる。2連覇を狙う名古屋グランパス(J1)は1st ラウンド1回戦でテゲバジャーロ宮崎(J3)と敵地で対戦。2回戦からの登場となるFC町田ゼルビア(J1)は、藤枝MYFC(J2)とヴァンフォーレ甲府(J2)の勝者とぶつかる。

■1st ラウンド1回戦

■1st ラウンド2回戦

■1st ラウンド3回戦

3月に開幕する1st ラウンドは、FIFA クラブワールドカップ2025、AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25、AFCチャンピオンズリーグ2 2024/25に出場する5チーム(浦和、神戸、川崎F、横浜FM、広島)を除くJ1の15チームとJ2の20チームとJ3の20チームの55チームを7グループに分け、1試合制のノックアウト方式を行う。 各グループを勝ち上がった7チームがプレーオフラウンドに進出する。6月に開催されるプレーオフラウンドは、1st ラウンドを勝ち上がった7チーム、および AFCチャンピオンズリーグ2 2024/25に出場するチーム(広島)を加えた計8チームにより、ホーム&アウェイ方式の2試合を行う。プレーオフラウンド勝者4チームがプライムラウンドに進出する。1st ラウンドは5月まで開催。6月のプレーオフラウンド、9月の準々決勝と10月の準決勝はホーム&アウェイ方式で、一発勝負の決勝は日程が未定となっている。組み合わせと日程は以下の通り。[1] 3/26 (水) 19:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 藤枝MYFC(JITス)[2] 3/20 (祝) 14:00 FC岐阜 vs 横浜FC(長良川)[3] 3/20 (祝) 14:00 ギラヴァンツ北九州 vs ファジアーノ岡山(ミクスタ)[4] 3/20 (祝) 14:00 高知ユナイテッドSC vs ガンバ大阪(高知陸)[5] 3/26 (水) 19:00 水戸ホーリーホック vs ロアッソ熊本(Ksスタ)[6] 3/26 (水) 18:00 SC相模原 vs 清水エスパルス(ギオンス)[7] 3/26 (水) 19:00 FC大阪 vs ジュビロ磐田(花園)[8] 3/20 (祝) 14:00 栃木シティー vs 鹿島アントラーズ(未定)[9] 3/26 (水) 19:00 大分トリニータ vs レノファ山口FC(※クラド)[10] 3/20(祝) 14:00 アスルクラロ沼津 vs 柏レイソル(愛鷹)[11] 3/26(水) 19:00 福島ユナイテッドFC vs 北海道コンサドーレ札幌(とうスタ)[12] 3/20(祝) 14:00 AC長野パルセイロ vs 東京ヴェルディ(長野U)[13] 3/26(水) 19:00 愛媛FC vs ブラウブリッツ秋田(ニンスタ)[14] 3/20(祝) 13:00 ヴァンラーレ八戸 vs アルビレックス新潟(プラスタ)[15] 3/26(水) 19:00 松本山雅FC vs サガン鳥栖(サンアル)[16] 3/20(祝) 14:00 奈良クラブ vs FC東京(ロートF)[17] 3/26(水) 19:00 RB大宮アルディージャ vs いわきFC(NACK)[18] 3/20(祝) 14:00 ツエーゲン金沢 vs 湘南ベルマーレ(石川西部)[19] 3/26(水) 19:00 ザスパ群馬 vs V・ファーレン長崎(正田スタ)[20] 3/20(祝) 14:00 カマタマーレ讃岐 vs セレッソ大阪(ピカスタ)[21] 3/26(水) 19:00 FC今治 vs 徳島ヴォルティス(アシさと)[22] 3/20(祝) 14:00 ガイナーレ鳥取 vs 京都サンガF.C.(Axis)[23] 3/26(水) 19:00 鹿児島ユナイテッドFC vs モンテディオ山形(白波スタ)[24] 3/20(祝) 14:00 テゲバジャーロ宮崎 vs 名古屋グランパス(いちご)[25] 3/26(水) 19:00 カターレ富山 vs ジェフユナイテッド千葉(富山)[26] 3/20(祝) 14:00 FC琉球 vs アビスパ福岡(タピスタ)[27] 3/26(水) 19:00 栃木SC vs ベガルタ仙台(未定)※25年1月1日より「レゾナックドーム大分」から「クラサスドーム大分」に名称変更[28] 4/9 (水) [1]勝者チーム vs FC町田ゼルビア[29] 4/16(水) [2]勝者チーム vs [3]勝者チーム[30] 4/16(水) [4]勝者チーム vs [5]勝者チーム[31] 4/9 (水) [6]勝者チーム vs [7]勝者チーム[32] 4/9 (水) [8]勝者チーム vs [9]勝者チーム[33] 4/16(水) [10]勝者チーム vs [11]勝者チーム[34] 4/16(水) [12]勝者チーム vs [13]勝者チーム[35] 4/9 (水) [14]勝者チーム vs [15]勝者チーム[36] 4/16(水) [16]勝者チーム vs [17]勝者チーム[37] 4/9 (水) [18]勝者チーム vs [19]勝者チーム[38] 4/16(水) [20]勝者チーム vs [21]勝者チーム[39] 4/9 (水) [22]勝者チーム vs [23]勝者チーム[40] 4/16(水) [24]勝者チーム vs [25]勝者チーム[41] 4/16(水) [26]勝者チーム vs [27]勝者チーム[42] 5/21(水) [28]勝者チーム vs [29]勝者チーム[43] 5/21(水) [30]勝者チーム vs [31]勝者チーム[44] 5/21(水) [32]勝者チーム vs [33]勝者チーム[45] 5/21(水) [34]勝者チーム vs [35]勝者チーム[46] 5/21(水) [36]勝者チーム vs [37]勝者チーム[47] 5/21(水) [38]勝者チーム vs [39]勝者チーム[48] 5/21(水) [40]勝者チーム vs [41]勝者チーム