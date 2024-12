ミーガン・フォックスは、先月末にマシン・ガン・ケリーと破局したことが明らかになったばかりだ。破局後、顔を合わせていないと伝えられた2人だが、マシン・ガン・ケリーが「出産に立ち会いたい」とリクエストしたことで、ミーガンは激怒したという。英メディア『Daily Mail Online』が報じた。女優ミーガン・フォックス(38)とラッパーのマシン・ガン・ケリー(34)は、映画での共演をきっかけに2020年に交際を始め、2022年1月に婚約した。そして現地時間11月11日には、ミーガンが自身のInstagramで、マシン・ガン・ケリーとの第1子を妊娠したと公表した。

しかし今月に入り、妊娠発表からわずか2週間後の11月末、2人が破局していたことが複数のメディアで報じられた。ミーガンは、マシン・ガン・ケリーがスマホで女性と連絡を取っているのを目撃したことが破局の理由だったと関係者は話しており、マシン・ガン・ケリーの浮気が原因であると噂された。破局以来、2人は顔を合わせていないとされるが、英メディア『Daily Mail Online』は現地時間17日、ミーガンがマシン・ガン・ケリーからのあるお願いに対して激怒していることを報じた。報道によると、自分の行いが原因で破局に至ったにもかかわらず、マシン・ガン・ケリーはミーガンに「出産に立ち会いたい」と連絡したという。ミーガンは彼の厚かましい要求に唖然としたそうで、関係者はこのように語っている。「どうしたらそんなことをミーガンにお願いできるのか、理解に苦しむ。マシン・ガン・ケリーは出産に立ち会う権利があると思っているようで、それが余計にミーガンを怒らせたのです。」「彼のこれまでの女性関係を知っていたミーガンは、彼が浮気していると確信しました。だからこそスマホを見ようと思ったようですね。予想通りの結果であり、彼女も非常にがっかりしていますよ。」「ミーガンの出産時にマシン・ガン・ケリーが立ち会う権利はありません。また、彼の本名である“ベイカー(Baker)”という名字を子どもにつけるつもりもありません。」今回の報道に対し、ネット上ではさまざまな意見が寄せられている。「出産に立ち会わせないとしても、実の父親なら後々マシン・ガン・ケリーにも子どもに会う権利は与えられてしまうけどね。」「ミーガンがスマホで何を見たのかが気になる。完璧な浮気の証拠があったってこと?」「どんなことがあっても、親同士が仲良くなることが子どもにとっては一番良いはず。今後2人の関係が成熟し、良い方向に進みますように。」なお、別の関係者は米メディア『Us Weekly』に「ミーガンは復縁する意思はないものの、子育てに関してはマシン・ガン・ケリーと協力していきたいと考えている」と話しており、今後の2人がどのような形で関係を続けるのか、多くの人々が関心を寄せている。画像2枚目は『mgk Instagram「so my wrists and black my eyes」』より(TechinsightJapan編集部 Tina)