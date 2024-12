米ニューヨークのイベントに出席したヘンリー王子が、メーガン妃との離婚の噂について質問を受けた。ヘンリー王子とメーガン妃は、9月から個別に活動する機会が増えており、世間では夫妻の結婚生活を懸念する声が高まっていた。王子は、何度も噂される離婚説やその対応について率直に明かした。ヘンリー王子は現地時間4日、ニューヨークで開催された米紙『New York Times』のイベント「2024 DealBook Summit」に出席した。

会場のステージで、ヘンリー王子は同紙のコラムニストでオンライン日刊金融レポート『Dealbook』の創設者アンドリュー・ロス・ソーキン氏と対談。主流メディアや誤報、デジタル世界をより安全な場所にするための取り組みについて議論した。この日、メーガン妃は米カリフォルニア州ビバリーヒルズで開催された「ペイリー・オナーズ賞」のガラに出席していた。ヘンリー王子は9月に40歳の誕生日を迎えて以来、家族と離れて単独行動を始め、世界中を飛び回ってチャリティイベントなどに出席している。一方、メーガン妃も単独でイベントに登場し、世間では「夫婦間の溝が深まったのではないか」と囁かれている。対談の終盤で、ソーキン氏が「なぜ一人でイベントに出席しているのですか? 一緒にやらないんですか?」と尋ねると、ヘンリー王子は「だって、きみが招待したんじゃないか! 分かっているはずだよ!」と返して観客を笑わせた。ソーキン氏は「その通りですね」と同意するも、これまでに何度も囁かれている夫妻の離婚説について、ストレートな質問を投げかけた。「これはあなた方にとって普通なんですか? 彼女がカリフォルニアにいて、あなたがニューヨークにいるという記事が出た途端、世間では『2人に何が起こっているんだ?』と話題になる。大きく注目されるというのはある意味、あなた方にとって良いことなんでしょうか?」ヘンリー王子は「いや、それは絶対に良くないことだ」と否定すると、冗談交じりにこう続けた。「どうやら僕達は、10回か12回ほど家を買ったり引っ越ししたことになっている。同じく、離婚も10回か12回したことになっているらしい。『何だって?』という気持ちになるよ。」そして、このような噂について「いちいち向き合うのは大変なので、無視している」と述べると、メーガン妃との離婚説を改めて否定した。「僕が最も可哀そうだと思うのは、ネット上の荒らしだ。彼らの希望はどんどん膨らんでいくが、結局は実現しない。だから彼らに同情するよ。」その後王子は、今回の会話がメディアで報じられる可能性があると述べ、ソーキン氏もネット上の荒らしの標的になるかもしれないと懸念を示した。王子は、「それについては謝るしかない」と謝罪するも「だけど、きみが招待したんだから、僕のせいじゃないよ!」と言い、再び観客を笑わせた。画像は『NYT DealBook Instagram「Prince Harry said his lawsuit against Rupert Murdoch’s British tabloids」』『ExtraTV Instagram「Meghan Markle stuns in a black gown as she shows support for friend Tyler Perry at the Paley Center Honors.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)