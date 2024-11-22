¡Ú1Æü30ÉÃ¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¡Ý2cm¤Ë¡Û´ÊÃ±¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò50ÂåÊÔ½¸¼Ô¤¬¼ÂÁ©¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´8Ëç)

±¿Æ°ÉÔÂ­¤äÂÎ·¿¤Î¤¯¤º¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤­¤Ä¤¤±¿Æ°¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¢Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©

¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢À°·Á³°²Ê°å¤ÎµÈ¸¶·éÀèÀ¸¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡Ù¡£¤¿¤Ã¤¿30ÉÃ¤Ç¤Ç¤­¤ë´ÊÃ±¥á¥½¥Ã¥É¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸ú²Ì¤ÏÈ´·²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡


¡Ö1¥«·î¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¤È²¼Ê¢¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡Ý2­Ñ¤Ë¡ª ¤³¤ì¤Ï¶Ã¤­¡ª ±¿Æ°ÉÔÂ­¤Î»ä¤Ç¤â³Ú¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡×ÊÔ½¸N¡Ê50Âå¡Ë

ÌµÍý¤Ê¤¯»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª

¥É¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Î¤ä¤êÊý


¢£¥Ý¡¼¥º➀ ¤·¤ã¤¬¤à



¡ÚÂ­¤ò¸ªÉý¤Ë³«¤¤¤Æ¤·¤ã¤¬¤ß¡¢Î¾ÏÓ¤òÁ°¤Ë¿­¤Ð¤¹¡Û
Â­¤ò¸ªÉý¤Ë³«¤­¡¢¤Ä¤ÞÀè¤ò¤ä¤ä³°Â¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤ã¤¬¤ß¤Þ¤¹¡£Î¾ÏÓ¤òÁ°¤Ë¿­¤Ð¤·¤Æ¡¢Î¾¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ï²¼¤Ë¤·¤Æ½Å¤Í¤Þ¤¹¡£ÇØ¤¹¤¸¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£É¡¤«¤éÂ©¤òµÛ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ü¤Ò¤¸¤Ë¤ÏÎÏ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤
¤Ò¤¸¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÎÏ¤ÏÈ´¤¯¤³¤È¡£

¡ü¤Ä¤ÞÀè¤È¤Ò¤¶¤òÆ±¤¸Êý¸þ¤Ë¤¹¤ë

¡üÇØ¤¹¤¸¤ò¿­¤Ð¤¹
ÇØ¤¹¤¸¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤ÆÇ­ÇØ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¤­¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤¯¤º¤¹¤Î¤Ç¡¢ÇØ¤¹¤¸¤Ï¿­¤Ð¤·¤Æ¡£

¡ü¤Ä¤ÞÀè¤Ï30ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ë³«¤¯
¿Í´Ö¤Î¸Ô´ØÀá¤Î¹½Â¤¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤ó¼«Á³¤Ê³ÑÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤ë¤È¡Ä¡Ä

¤Ä¤ÞÀè¤Ï30ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ë³«¤­¡¢¤Ò¤¶¤â¤Ä¤ÞÀè¤ÈÆ±¤¸Êý¸þ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤·¤ã¤¬¤à¤È¤Ò¤¶¤È¸Ô´ØÀá¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¡ÒNG¡Ó
¤Ä¤ÞÀè¤ò30ÅÙ¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ò¤¶¤¬ÆâÂ¦¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¥À¥á¡£¸ú¤«¤»¤¿¤¤¶ÚÆù¤Ë½¼Ê¬¤Ê»É·ã¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤º¡¢¤Ò¤¶¤òÄË¤á¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¡£

¢£¥Ý¡¼¥º­¢ Î©¤Ä



¡ÚÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÌÜÀþ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°Á°¤Ë¡Û
¸ý¤«¤éÂ©¤òÅÇ¤­¤Ê¤¬¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¶»¤ò¤«¤ë¤¯Á°¤ËÆÍ¤­½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜÀþ¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°Á°¤Ë¸þ¤±¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢É¡¤«¤éÂ©¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ß¡¢➀¤Î¥Ý¡¼¥º¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò30ÉÃ·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¡üÌÜÀþ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë
ÌÜÀþ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¤¹¤ë¤ÈÇ­ÇØ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£

¡üÏÓ¤Ï¸ª¤ÈÆ±¤¸¹â¤µ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¿­¤Ð¤¹
ÏÓ¤¬¸ª¤Î¹â¤µ¤è¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¡£

¡üÇØ¤¹¤¸¤ò¿­¤Ð¤¹
ÇØ¤¹¤¸¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤ÆÇ­ÇØ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤·¤ã¤¬¤à¤È¤­¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤¯¤º¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¿­¤Ð¤·¤Æ¡£

ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤ë¤È¡Ä¡Ä

¤Ò¤¶¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿­¤Ð¤·¤ÆÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¶»¤òÁ°¤Ë¤«¤ë¤¯ÆÍ¤­½Ð¤¹¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤°¤¢¤¤¤ËÇØ¤¹¤¸¤¬¿­¤Ó¤Þ¤¹¡£

¡ÚNG¡Û
Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤­¡¢ÇØ¤¹¤¸¤ò¿­¤Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¹ø¤òÈ¿¤é¤¹¤È¹øÄË¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇNG¡£ÇØ¤¹¤¸¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¡£

¢£¥Ý¡¼¥º➀¡Á¥Ý¡¼¥º­¢¤ò30ÉÃ·«¤êÊÖ¤¹


¥É¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¹Ô¤¦¤È¤­¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È



¡ü¤Ê¤ë¤Ù¤¯ËèÆü¹Ô¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡ü¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç°ìÆü¤Ë²¿²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤âOK¡£
¡üÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ë¤è¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Ô¤¦¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÅª¡£
¡üÎ©¤Ä¤È¤­¤Ï¸ý¤«¤éÂ©¤òÅÇ¤­¡¢¤·¤ã¤¬¤à¤È¤­¤ÏÉ¡¤«¤éÂ©¤òµÛ¤¦¡£


¡ÖºÇ½é¤Ï30ÉÃ¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«¤­¤Ä¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ Â³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë³Ú¤Ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ºÇÄã¤Ç¤â°ìÆü1²ó¡¢¤Ç¤­¤ë¤È¤­¤Ï2²ó¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ »×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤é¤¹¤°¤Ç¤­¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£±¿Æ°¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ÚÆùÎÌ¥¢¥Ã¥×¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Þ¤¹¡×ÊÔ½¸N¡Ê50Âå¡Ë

¡ÖÂ³¤±¤ë¤ÈÂÎ¤¬°ú¤­Äù¤Þ¤ê¡¢Âå¼Õ¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤¦¤¨¡¢·ì°µ¤ä·ìÅüÃÍ¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Î¿ôÃÍ¤Î²þÁ±¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈµÈ¸¶ÀèÀ¸¡£·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¿©¸å30Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ë¥É¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£

1²ó30ÉÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ê¤É¡¢¤¹¤­¤Þ»þ´Ö¤Ë¥Á¥§¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª

¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä

µÈ¸¶ ·éÀèÀ¸


À°·Á³°²ÊÀìÌç°å¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹ÀÔÄÇ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡£±¿Æ°ÎÅË¡¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¿ÇÎÅ¤¬¿Íµ¤¡£Ãø½ñ¤Ï¡Ø°å¼Ô¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡Ö30ÉÃ¤Ç±¿Æ°ÉÔÂ­¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÊýË¡¡×¥É¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤Ê¤É¡£

¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2024Ç¯2·î2Æü¹æ¤è¤ê¡Ë

´ØÏ¢µ­»ö


2½µ´Ö¡ß·×30Ê¬¤ÇÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª¡ØÁé¤»¤ë¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¡Ù¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë¤¹¤ë4¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ï¡©
¡Ö1Æü1ËüÊâ¤Ï¸Å¤¤⁉¡×¡Ö»éËÃ¤òÍî¤È¤¹¤Ê¤é¶õÊ¢»þ¡× Áé¤»¤ë¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¤Î¿·¾ï¼±£·