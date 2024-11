今治が初のJ2昇格決定！　金沢はプレーオフ出場の可能性消滅／J3第36節

2024明治安田J3リーグ第36節が9日と10日に行われた。FC今治がクラブ史上初のJ2リーグ昇格を決めた。マルクス・ヴィニシウスのハットトリックなど、5−0でガイナーレ鳥取を粉砕し、自力で自動昇格圏の2位を確定させた。5位の松本山雅FCは、すでに最下位が確定したいわてグルージャ盛岡を6−1で粉砕し、今季初の3連勝。6位のFC大阪も増田隼司の2ゴールなど、大量5得点で19位Y.S.C.C.横浜に大勝した。

■第36節

■順位表

■第37節の対戦カード

奈良クラブはSC相模原を下して14試合ぶりの勝利を挙げ、YS横浜との勝ち点差を「4」に広げて残留に一歩近づいた。ヴァンラーレ八戸はAC長野パルセイロに競り勝ち4試合ぶりの白星。ギラヴァンツ北九州はカマタマーレ讃岐を下して5試合ぶりの白星を挙げ、テゲバジャーロ宮崎に敗れて4試合ぶりの黒星を喫したアスルクラロ沼津と勝ち点で並んだ。ツエーゲン金沢は福島ユナイテッドFCとの直接対決に敗れ、勝ち点「47」で昇格プレーオフ進出の可能性が消滅。勝ち点を「53」に伸ばした6位福島と勝ち点「52」の7位沼津が次節直接対決を控えており、次節終了時点で6位チームの勝ち点が「54」以上となることが確定した。今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼11月9日(土)FC大阪 5−0 Y.S.C.C.横浜いわてグルージャ盛岡 1−6 松本山雅FCAC長野パルセイロ 0−1 ヴァンラーレ八戸▼11月10日(日)ガイナーレ鳥取 0−5 FC今治SC相模原 1−2 奈良クラブカターレ富山 2−2 FC岐阜ツエーゲン金沢 1−2 福島ユナイテッドFCアスルクラロ沼津 1−2 テゲバジャーロ宮崎カマタマーレ讃岐 1−2 ギラヴァンツ北九州FC琉球 1−1 大宮アルディージャ※()内は勝ち点/得失点差1位 大宮(84/+41)2位 今治(67/+22)3位 富山(58/+15)4位 松本(54/+14)5位 FC大阪(54/+11)6位 福島(53/+11)7位 沼津(52/+9)8位 北九州(52/+1)9位 八戸(51/+4)10位 相模原(50/0)11位 岐阜(49/+6)12位 金沢(47/−2)13位 琉球(47/−6)14位 鳥取(47/−16)15位 宮崎(43/−4)16位 讃岐(40/−5)17位 長野(36/−11)18位 奈良(36/−13)19位 YS横浜(32/−28)20位 岩手(22/−49)▼11月15日(金)19:00 FC大阪 vs 相模原▼11月16日(土)14:00 松本 vs 琉球14:00 讃岐 vs 今治14:00 北九州 vs 長野15:00 岐阜 vs 大宮▼11月17日(日)13:00 鳥取 vs 金沢13:05 富山 vs 八戸14:00 福島 vs 沼津14:00 奈良 vs 岩手14:00 宮崎 vs YS横浜