11月6日、プライベートで街を歩くロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手。傍らには、サングラスを掛けた美女の姿。撮影されたのはロスのビバリーヒルズ、動画はTikTokで拡散された。

「投稿者は自称フォトグラファー。写真撮影は断った山本投手ですが、彼女の方は名前を聞かれると“ニッキー!”と普通に回答しています。2016年に放送された『TERRACE HOUSE ALOHA STATE』に出ていた“テラハ史上No.1美女”の呼び声高い、Nikiこと丹羽仁希さんだったんです」(スポーツ紙芸能記者)

動画では、「Excuse me brother? Are you Yoshinobu?(もしかして、ヨシノブですか?)」と突然配信者に話しかけられ、戸惑いながらも「Yes」と答える山本の様子が映っている。その隣にNiki。彼女は、「優勝したことをどう思うか?」などと質問攻めにする配信者に苦笑いで応じる。そして、山本が「カメラNG」を告げて動画は打ち切られた。

現在、TikTokなどSNSで拡散されているこの動画が撮影されたのは、アメリカの高級住宅街・ビバリーヒルズ内のショッピングストリート「ロデオドライブ」とみられる。「ビバリーヒルズデート」とは、いかにも「世界一」を成し遂げたばかりの男にふさわしい豪華なオフだ。

山本がこうした“アツアツ”な様子を撮られるのは、これが初めてではない。

山本の恋路といえば、2021年に「週刊ポスト」がモデルの野崎萌香との“ホテル密会”を報じている。山本のモデル好きは、この時からファンには知られているところだが、当時はまだオリックス在籍。それから3年、世界をまたにかけて活躍することとなった山本にとっては、久しぶりの熱愛情報となった。

容姿端麗な女性とのお散歩デートの姿に、ファンは驚きを隠せない様子。Xには、《私には関係ないし余計なお世話だけど、山本由伸の件でまあまあショック受けてる》《山本由伸ショックすぎて泣きたい がーち1番タイプなのに》《山本由伸のビバリーヒルズお買い物デートで驚いてベッドから出れない》と、この動画によるショックを綴った投稿が多数、ポストされている。一方で、ワールドシリーズでも大活躍の山本のプライベートライフに、ほほえましさを覚える人も。

さらに、英語が流暢でスタイル抜群のモデル彼女という組み合わせには『お似合い!』の声もあふれ、中には山本とNikiの結婚を意識した投稿も。

《山本由伸さんと結婚するということはDodger wivesに加入するということ》

《ちゃんと由伸を尻に敷いて活躍させられるならどんな女性でも良いやろ。来年パートナーとして過ごして由伸が活躍するなら是非結婚して欲しいと思う》

《チームメイトがあれほど結婚して子供いるとさ結婚願望強くなりそうよね野球選手は》

今年の山本はワールドシリーズでもしっかり活躍したことだし、彼女は“勝利の女神”なのかもしれない。