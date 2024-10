“ダブチ”の通称で親しまれているマクドナルドのレギュラーメニュー「ダブルチーズバーガー」が、今だけの味わいで楽しめる期間限定メニューになって登場!

マクドナルド「いまだけダブチ」

販売期間:2024年10月23日(水)〜11月下旬予定

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドで“ダブチ”の通称で親しまれている「ダブルチーズバーガー」が、今だけの味わいで楽しめる期間限定メニューになって登場!

「ガーリックオニオンダブチ」、「辛ダブチ」、「トリチ」が『いまだけダブチ』として発売されます。

さらに、朝だけの「ダブチソーセージマフィン」や、期間限定のダブチとも相性抜群な新商品「シャカシャカポテト スパイスチキン味」や「コーク 辛口ジンジャー」「コーク 辛口ジンジャーマックフロート」も合わせてラインナップされています。

ガーリックオニオンダブチ

価格:単品520円〜

つなぎの入っていないジューシーな100%ビーフパティ2枚と、コクのある旨みが特長のチェダーチーズを2枚交互に重ねた「ダブルチーズバーガー」に、フライドガーリックやおろしにんにく、たまねぎの旨みとブラックペッパーが効いたやみつき感たっぷりのソースを合わせた新登場のハンバーガー。

ビーフのおいしさを引き立てるソースと「ダブルチーズバーガー」の味わいが相性抜群の一品です。

辛ダブチ

価格:単品520円〜

大人気の「辛ダブチ」が、2年ぶりに期間限定で登場!

ビーフパティ2枚に、ハバネロパウダーを使用した特製スパイシーチーズ2枚と、ピリッと辛いスライスしたハラペーニョをサンド。

大人気の「ダブルチーズバーガー」を旨辛に仕上げてあります。

ハバネロの刺激的な辛さとチェダーチーズの濃厚でコクのある味わいが楽しめる特製スパイシーチーズと、爽やかさと辛みがクセになるハラペーニョスライスが加わった刺激的な辛さがたまらない、旨

辛な一品です。

※辛味が苦手な方はご注意ください

トリチ

価格:単品590円〜

「トリチ」が、3年ぶりに期間限定で登場!

ビーフパティが3枚も入った魅惑のトリプルビーフパティに、コクのあるチェダーチーズを3枚サンドしました。

「ダブルチーズバーガー」のおいしさに、さらにビーフパティとチェダーチーズを1枚ずつ加えた、濃厚な味わいがたまらない、満足感抜群のボリューミーな一品です。

<朝マック>ダブチソーセージマフィン

価格:単品400円〜

元気な朝のスタートにぴったりの「ダブチソーセージマフィン」が2年ぶりに期間限定で登場!

「ダブルチーズバーガー」の味わいをヒントに、ジューシーなソーセージパティ2枚とコクのある旨みが特長のチェダーチーズ2枚を、ケチャップとピクルス2枚とともに、もちもちのオリジナルマフィンでサンド。

朝から「ダブチ」の味わいが楽しめます。

シャカシャカポテト スパイスチキン味

価格:ポテト単品+40円〜

世界でも限られた品種のみを使用し、丸ごとカットしたじゃがいもを、外はカリっと中はホクホクに仕上げたマックフライポテトに、シャカシャカポテトスパイスチキン味が新登場!

スパイスで味付けしたフライドチキンをイメージした、スパイスの味わいとチキンの旨みがやみつきになる一品です。

コーク 辛口ジンジャー

価格:単品270円〜

コーク本来の深いコクとノドにハジける刺激が「ダブルチーズバーガー」との相性抜群!

辛口のレモンジンジャーエキスを加えたキレのある味わいの炭酸ドリンクです。

※コークは、The Coca-Cola Companyの登録商標です。

※レモン果汁2%使用、ジンジャーエキス新配合

コーク 辛口ジンジャーマックフロート

価格:単品350円〜

辛口のレモンジンジャーエキスを加えたコークにコクのあるソフトクリームをトッピングした、絶妙な味

わいのデザートドリンク。

※コークは、The Coca-Cola Companyの登録商標です。

※レモン果汁2%使用、ジンジャーエキス新配合

伊藤沙莉さんと長谷川博己さんが登場する新TVCM

2024年10月22日(火)から放映開始となる新TVCMでは伊藤沙莉さんとマクドナルドCM初出演となる長谷川博己さんが初共演!

お二人が「ダブチマンブラザーズ」を結成、名曲「それが大事」の替え歌「それがいまだけダブチ」をリズム良く歌い上げます。

マクドナルドの人気メニュー「ダブルチーズバーガー」が期間限定の味わいになって登場!

いまだけのおいしさをぜひチェックしてみてくださいね!

マクドナルド「いまだけダブチ」の紹介でした。

