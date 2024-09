AppleがiOS 18やiPadOS 18、watchOS 11、tvOS 18、visionOS 2、macOS Sequoia 15などの正式版をリリース!

Appleは16日(現地時間)、スマートフォン(スマホ)「iPhone」シリーズ向けプラットフォーム「iOS」およびタブレット「iPad」シリーズ向けプラットフォーム「iPadOS」、スマートウォッチ「Apple Watch」シリーズ向けプラットフォーム「watchOS」、スマートテレビ「Apple TV」向けプラットフォーム「tvOS」、スマートヘッドセット「Apple Vision Pro」向けプラットフォーム「visionOS」、パソコン「Mac」向けプラットフォーム「macOS」のそれぞれの最新バージョンの正式版を配信開始したとお知らせしています。

<iOS 18 のアップデートについて>

iOS 18は、iPhone体験をカスタマイズしたり、特別な思い出をよみがえらせたり、みんなとつながったりするための新しい方法を提供します。ホーム画面、ロック画面、コントロールセンターをまったく新しい方法でアレンジして、iPhoneをカスタマイズすることができます。“写真”はこれまでで最大の再設計を行い、さらに簡単に特別な思い出をよみがえらせることができるようになりました。“メッセージ”の新しい表現方法を使えば、友達や家族とつながりやすくなります。“マップ”の新しいハイキング体験とウォレットのアップデートにより、世界がさらに広がります。iOS 18では、Safari、“ジャーナル”、“メモ”、“電話”などにも新機能が追加されます。



Appleソフトウェアアップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください: https://support.apple.com/100100



iOS 18

⚪︎ホーム画面

・下に並べたり、サイドに寄せたり、ホーム画面の空いている場所にアプリアイコンやウィジェットを好きなように配置して、それぞれのページを理想的にレイアウトすることができます

・ダークアイコンによりホーム画面がダークになり一段と美しく見えます。iPhoneがダークモードになると自動的に調整することも、常にダークで表示することもできます

・色合い調整で、アプリアイコンやウィジェットに好きなカラーを適用したり、壁紙にぴったりのカラーがiOSで提案されるようにしたりできます

・大きいアイコンを使用すると、画面上のすべてのアプリアイコンとウィジェットがより大きく表示され、下に表示される名前は削除されます



⚪︎写真

・写真アプリが再設計され、すべての項目を1つのビューに配置する簡素化されたレイアウトで大きくアップデートされます

・コレクションで、コラージュやグリッドで、メモリーとして、または地図上で閲覧できる便利なトピック別に、ライブラリを自動的に整理します

・カスタマイズオプションを使用して、コレクション行の並べ替え、追加、および削除を行ったり、“ピンで固定したコレクション”に目的の項目だけを追加すると簡単にアクセスできるようになります

・“ピープルとペット”のグループには、一緒に表示される頻度が高いお気に入りの人やペットの写真が含まれます

・“旅行”では、旅行がコレクションに整理されて、それぞれの旅行を再び体験できます

・“最近または過去の日々”では、スクリーンショットのような余分なものが省かれ、日別に整理された最近または過去の写真を表示できます

・グリッドの“フィルタ”ボタンで、特定のメディアタイプやお気に入りでフィルタリングしたり、スクリーンショットを非表示にしたりして、余分なものの表示を減らすことができます

・動画の再生速度コントロールを使用すると、インポイントとアウトポイントで高フレームレートのビデオコンテンツの速度を下げることができます

・“その他”に、“書類”、“領収書”、“QRコード”などの便利なコレクションが追加され、最近編集、表示、および共有した項目が含まれます

・“その他”の“復元”アルバムに、デバイス上にあっても、ロックされたアルバム内のデータベースの破損によって以前は表示されなかった画像が表示されます



⚪︎メッセージ

・テキストエフェクトで、エクスプロード、リップル、ノッドなどのダイナミックなアニメーションエフェクトを使って、iMessageの文字、単語、語句、または絵文字を視覚的に強調してチャットに躍動感を与えることができます

・テキストフォーマットを使用して、iMessageで文字、単語、または語句にボールド、アンダーライン、イタリック、および取り消し線を追加できます

・絵文字とステッカーのTapbackで、絵文字やステッカーを使用してメッセージにリアクションでき、スワイプするだけであなたと友達が最も多く送信するTapbackにアクセスできます

・“あとで送信”で、メッセージを今作成して、あとで送信するようにスケジュールを設定できます

・RCSメッセージの対応により、iPhoneを持っていない人でも通信事業者が対応している場合、その人に配信証明や開封証明、および高解像度の写真やビデオをメッセージで送信できます



⚪︎コントロールセンター

・コントロールセンターが再設計されて、便利なコントロールのグループ、好みに合わせてコントロールを配置する機能、および他社製アプリのコントロールへの対応が追加されました

・コントロールのグループには、最もよく使うコントロール、ホームコントロール、“メディア再生”、および“コネクティビティ”が含まれ、右端から連続でスワイプすることでアクセスできます。まったく新しいグループを作成するためのオプションも提供されます

・コントロールギャラリーには、他社製アプリのコントロールを含む、選択したグループ内に直接追加できる使用可能なコントロールの完全なセットが表示されます

・サイズ変更可能なコントロールでは、コントロールセンター内でコントロールの右下からドラッグできます



⚪︎ロック画面

・カスタマイズしたロック画面のコントロールには、お気に入りのアプリのコントロールギャラリーからコントロールを選択できます

・アクションボタンは、コントロールギャラリーのコントロールでカスタマイズできます(iPhone 15 ProとiPhone 15 Pro Max)

・フォントオプションで、10個の新しい数字表記(ベンガル、グジャラート、グルムキー、カンナダ、マラヤーラム、メイテイ、オディア、オル・チキ、テルグ、ウルドゥー)から時刻表示をカスタマイズできます



⚪︎Safari

・“気をそらすものコントロール”で、Webページの閲覧を妨げるような項目を非表示にすることができます



⚪︎パスワード

・パスワードアプリにより、Webサイトとアプリのすべての資格情報が1か所に表示され、パスワード、パスキー、Wi‑Fiパスワード、および確認コードへのアクセスがさらに簡単になります

・2ファクタ認証の確認コードは“パスワード”で直接設定できるため、認証アプリを開かなくても簡単にコピーしたり、Safariに自動入力したりできます

・セキュリティ保護された同期により、“パスワード”で保存したアカウントをエンドツーエンドで暗号化してiCloudとシームレスに同期できるため、それらのアカウントにほかのデバイスからもアクセスできます

・iCloudパスワードアプリはWindowsに対応しているため、Windowsデバイスからパスワードにアクセスできます



⚪︎マップ

・地形図では、登山道/ハイキングコース、等高線、高度、見どころなどの概要を表示します

・公園でのハイキング、近所でのいつものエクササイズルーチン、休暇中のウォーキングツアーなど、カスタムのウォーキングやハイキングの経路を、ほんの数回タップするだけで作成できます

・場所のライブラリで、保存された場所、ガイド、およびハイキングの経路が、簡単にアクセスできるようにすべて1か所にまとめられます



⚪︎ゲーム

・ゲームモードでは、バックグラウンドアクティビティを最小化して、最も高いフレームレートを維持し、ゲームコントローラやAirPodsなどのワイヤレスアクセサリの応答性が劇的に改善されます



⚪︎ウォレット

・新しいパスは、斬新で美しい外観と、イベント会場の情報を提供するイベントガイドやAppleのお気に入りのアプリからのやスマートなおすすめなど、画期的な新機能を備えています

・Apple Payのオンラインやアプリ内での購入に、分割払いや対応しているクレジットカードやデビットカードのポイントで支払う新しい方法が利用できます



⚪︎ジャーナル

・心の状態を“ジャーナル”から直接記録することができ、ヘルスケアアプリで記録した感情や気分がジャーナル記入の提案に含まれるようになります

・“詳細情報”に、ジャーナル記入の目標のトラッキングに役立つ、記入の連続記録、カレンダー、その他の統計情報が表示されます

・検索によって過去のエントリーを簡単に見つけることができ、エントリーを好きな順序で並べ替えて表示することができます

・ホーム画面とロック画面のウィジェットに、現在の連続記録や一日を通して内容が変化する記入を促すメッセージが表示されて、出来事を即座に反映させることができます



⚪︎電話

・ライブ留守番電話には、誰かがメッセージを残しているときにライブの文字起こしが表示されます。途中で電話に出ることもできます

・最近の通話の検索で、電話番号、名前、または留守番電話から文字起こしされた単語を使って、以前の通話、留守番電話、および連絡先を見つけることができます

・キーパッド検索で、既存の連絡先の電話番号や名前を英数字キーパッドで入力することで、連絡先を素早く見つけて通話することができます

・自動マイクモードで、自動的に適切なマイクモードが選択され、環境に応じて“声を分離”、“ワイドスペクトル”、“標準”の間で切り替わります



⚪︎プライバシー

・ロックされたアプリにより、見られたくないアプリやその中の情報を保護します。アプリを開くには、Face ID、Touch ID、またはパスコードが必要となり、検索内容、通知、およびシステム上のその他の場所は非表示になります

・非表示のアプリにはロックされたアプリと同じ保護機能があります。非表示のアプリはロックされた新しい非表示のアプリフォルダに配置され、アプリからの通知を受信したり、通話を着信したりしなくなります

・連絡先へのアクセス権が改善され、アプリと共有する連絡先を選択できます

・Bluetoothのペアリングの改善により、あなたのプライバシーを保護しながら、デベロッパがシームレスなペアリング体験を提供できます



⚪︎AirPods

・ハンズフリーのSiriに対する操作を使用して、首を縦に振ったり(“はい”)、横に振ったり(“いいえ”)するだけで、AirPodsでSiriの通知に応答することができます

・AirPods Proの“声を分離”で、風が強い状況や周囲の雑音が大きい場所でも、AirPods Proを使用した通話の音声品質をよりクリアにすることができます

・AirPodsを使用してゲームするときのためにパーソナライズされた空間オーディオで、周囲のサウンドとデベロッパ用の新しいAPIが組み合わさり、臨場感が高まります



⚪︎Apple TVアプリ

・インサイトは、Apple TV+のすべての実写映画や番組に対して、視聴中に画面上の内容を補足する情報をリアルタイムで提供します

・“対話を強調”で、大きな効果音やミュージックの再生時に、セリフがよりクリアに聞こえます

・コンテンツの言語がデバイスの言語と一致しないとき、オーディオを消音にしたとき、または番組の視聴中に逆方向にスキップしたときなどの、ちょうどいいタイミングで字幕が自動的に表示されます



⚪︎メモ

・メモ内から直接オーディオ録音を開始して、関連するコメント、チェックリスト、書類と共に保存できます

・“‘メモ’で計算”を使用すると、数式や方程式をメモに入力して、すぐに解くことができます

・折りたたみ可能なセクションで、長いメモのテキストを簡素化したり非表示にしたりできます。セクション見出しの横をタップするだけで、テキストの多いメモを簡素化できます

・5つのカラーから選んだカラーでメモ内のテキストをハイライトして、テキストを目立たせることができます



⚪︎アクセシビリティ

・視線トラッキング機能により、視線だけでiPhoneを制御できます(iPhone 12以降およびiPhone SE(第3世代))

・ミュージックの触覚機能で、iPhone Taptic Engineを曲のリズムとシンクロさせることで、聴覚障害者もApple Musicカタログを楽しむことができます(iPhone 14以降)

・ボーカルショートカット機能で、重度の典型的ではない話し方をする人が、特定のアクションをトリガするカスタムの発話を録音できます

・“車両モーションキュー”で、コンテンツに干渉せずに車両と一緒に動く点を画面上に表示することで、移動中の車両に乗っている人の乗り物酔いを軽減できます



このリリースには、以下の機能と改善も含まれます:

・“計算機”の計算メモを使用して、数式の値を求めたり、変数を割り当てたり、iPhoneでグラフを作成したりできます

・“カレンダー”で、リマインダーを予定と一緒に作成、表示、編集、および実行済みに変更することができます

・“リマインダー”の“最近削除した項目”リストで、削除されたリマインダーを表示したり復元したりできます

・SharePlayの画面共有で、ほかの人の画面をタップして描画したり、ほかの人のiPhoneをリモートで制御する許可を求めて自分でアクションを実行したりできます

・フリーボードのシーンを使用して、コンテンツをセクションごとに整理して、好きなように保存、ラベル付け、並べ替えを行うことができます

・ホームアプリのゲストアクセスを使用することで、日時を指定して訪問者にロック、ガレージドア、および警報システムへのアクセスを提供できます

・修理アシスタントにより、修理後のデバイスで取り替えたApple純正部品を構成するように求められます(iPhone 12以降)



一部の機能は、地域やAppleデバイスによっては使用できない場合があります。詳しくは、以下のWebサイトをご覧ください: https://www.apple.com/jp/ios/ios-18



一部の機能は、地域やiPhoneモデルによっては使用できない場合があります。Appleソフトウェアアップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください: https://support.apple.com/100100

<iPadOS 18 のアップデートについて>

iPadOS 18には、iPad固有の性能に沿ってデザインされた大幅なアップデートが含まれます。また、Apple Pencilに合わせて再設計された、タスクを効率的に片付ける新しい方法も登場します。ホーム画面、ロック画面、コントロールセンターをまったく新しい方法でアレンジして、iPadをカスタマイズすることができます。“写真”ではこれまでで最大の再設計が行われます。iPadの計算機に導入される計算メモは、Apple Pencilを使って数式を作成、視覚化、操作できる新しい方法です。iPadOS 18では、Safari、メッセージ、フリーボード、SharePlayなどにも新機能が追加されます。



Appleソフトウェアアップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください: https://support.apple.com/100100



iPadOS 18

⚪︎ホーム画面

・下に並べたり、サイドに寄せたり、ホーム画面の空いている場所にアプリアイコンやウィジェットを好きなように配置して、それぞれのページを理想的にレイアウトすることができます

・ダークアイコンによりホーム画面がダークになり一段と美しく見えます。iPadがダークモードになると自動的に調整することも、常にダークで表示することもできます

・色合い調整で、アプリアイコンやウィジェットに好きなカラーを適用したり、壁紙にぴったりのカラーがiPadOSで提案されるようにしたりできます

・大きいアイコンを使用すると、画面上のすべてのアプリアイコンとウィジェットがより大きく表示され、下に表示される名前は削除されます



⚪︎写真

・写真アプリが再設計され、すべての項目を1つのビューに配置する簡素化されたレイアウトで大きくアップデートされます

・コレクションで、コラージュやグリッドで、メモリーとして、または地図上で閲覧できる便利なトピック別に、ライブラリを自動的に整理します

・カスタマイズオプションを使用して、コレクション行の並べ替え、追加、および削除を行ったり、“ピンで固定したコレクション”に目的の項目だけを追加すると簡単にアクセスできるようになります

・“ピープルとペット”のグループには、一緒に表示される頻度が高いお気に入りの人やペットの写真が含まれます

・“旅行”では、旅行がコレクションに整理されて、それぞれの旅行を再び体験できます

・“最近または過去の日々”では、スクリーンショットのような余分なものが省かれ、日別に整理された最近または過去の写真を表示できます

・グリッドの“フィルタ”ボタンで、特定のメディアタイプやお気に入りでフィルタリングしたり、スクリーンショットを非表示にしたりして、余分なものの表示を減らすことができます

・動画の再生速度コントロールを使用すると、インポイントとアウトポイントで高フレームレートのビデオコンテンツの速度を下げることができます

・“その他”に、“書類”、“領収書”、“QRコード”などの便利なコレクションが追加され、最近編集、表示、および共有した項目が含まれます

・“その他”の“復元”アルバムに、デバイス上にあっても、ロックされたアルバム内のデータベースの破損によって以前は表示されなかった画像が表示されます



⚪︎メッセージ

・テキストエフェクトで、エクスプロード、リップル、ノッドなどのダイナミックなアニメーションエフェクトを使って、iMessageの文字、単語、語句、または絵文字を視覚的に強調してチャットに躍動感を与えることができます

・テキストフォーマットを使用して、iMessageで文字、単語、または語句にボールド、アンダーライン、イタリック、および取り消し線を追加できます

・絵文字とステッカーのTapbackで、絵文字やステッカーを使用してメッセージにリアクションでき、スワイプするだけであなたと友達が最も多く送信するTapbackにアクセスできます

・“あとで送信”で、メッセージを今作成して、あとで送信するようにスケジュールを設定できます



⚪︎コントロールセンター

・コントロールセンターが再設計されて、便利なコントロールのグループ、好みに合わせてコントロールを配置する機能、および他社製アプリのコントロールへの対応が追加されました

・コントロールのグループには、最もよく使うコントロール、ホームコントロール、“メディア再生”、および“コネクティビティ”が含まれ、右端から連続でスワイプすることでアクセスできます。まったく新しいグループを作成するためのオプションも提供されます

・コントロールギャラリーには、他社製アプリのコントロールを含む、選択したグループ内に直接追加できる使用可能なコントロールの完全なセットが表示されます

・サイズ変更可能なコントロールでは、コントロールセンター内でコントロールの右下からドラッグできます



⚪︎ロック画面

・カスタマイズしたロック画面のコントロールには、お気に入りのアプリのコントロールギャラリーからコントロールを選択できます

・フォントオプションで、10個の新しい数字表記(ベンガル、グジャラート、グルムキー、カンナダ、マラヤーラム、メイテイ、オディア、オル・チキ、テルグ、ウルドゥー)から時刻表示をカスタマイズできます



⚪︎メモ

・手書きの再配置では、段落の途中にペーストしたり空白を追加したりでき、手書きのテキストはコンテンツに合わせて自動的に再配置されます

・“‘メモ’で計算”では、タイプ入力またはApple Pencilの手書きで数式や方程式を入力すると、メモに解答が表示されます

・計算機の計算メモは、自動的に“メモ”の“計算メモ”スマートフォルダと同期します

・メモ内から直接オーディオ録音を開始して、関連するコメント、チェックリスト、書類と共に保存できます

・折りたたみ可能なセクションで、長いメモのテキストを簡素化したり非表示にしたりできます。セクション見出しの横をタップするだけで、テキストの多いメモを簡素化できます

・5つのカラーから選んだカラーでメモ内のテキストをハイライトして、テキストを目立たせることができます



⚪︎計算機

・計算メモでは、数式をタイプ入力または手書きするだけで、数式の値を求めたり、変数を割り当てたり、グラフを作成したりできます

・Apple Pencilを使用して、方程式を横向きで、または縦向きでも手書きすると解答されます。等号を書き込むとすぐに計算メモで数式が解答されます

・タイプ入力した計算は計算メモで解答されます。または、“メッセージ”や“メール”などのその他のアプリで計算をタイプ入力すると、計算結果が候補としてキーボードに表示されます

・変数を使用して、“x=10”のように文字や単語に値を割り当てたあと、その変数を数式やグラフ、方程式で使って、素早く解くことができます

・グラフで、手書きまたはタイプ入力した方程式を視覚化して、拡大したり、パンしたり、サイズを変更したり、複数の方程式を同時に表示するために組み合わせたりすることができます

・履歴に以前の計算が表示されるため、以前の計算に素早く戻ったり、結果をコピーしてほかのアプリで使用したりできます

・単位換算では、長さ、重さ、通貨などのカテゴリの単位を素早く換算することができます



⚪︎ゲーム

・ゲームモードでは、バックグラウンドアクティビティを最小化して、最も高いフレームレートを維持し、ゲームコントローラやAirPodsなどのワイヤレスアクセサリの応答性が劇的に改善されます



⚪︎Safari

・“気をそらすものコントロール”で、Webページの閲覧を妨げるような項目を非表示にすることができます



⚪︎パスワード

・パスワードアプリにより、Webサイトとアプリのすべての資格情報が1か所に表示され、パスワード、パスキー、Wi‑Fiパスワード、および確認コードへのアクセスがさらに簡単になります

・2ファクタ認証の確認コードは“パスワード”で直接設定できるため、認証アプリを開かなくても簡単にコピーしたり、Safariに自動入力したりできます

・セキュリティ保護された同期により、“パスワード”で保存したアカウントをエンドツーエンドで暗号化してiCloudとシームレスに同期できるため、それらのアカウントにほかのデバイスからもアクセスできます

・iCloudパスワードアプリはWindowsに対応しているため、Windowsデバイスからパスワードにアクセスできます



⚪︎SharePlay

・“共有を依頼”を使用すると、“メッセージ”からまたはFaceTime通話中にほかの人に画面を共有してもらうことができます

・“描画して強調表示する”を使用すると、あなたに共有されている画面をタップして直接描画することができ、友達や家族が自分の画面で適切なアクションを実行するのに役立ちます

・リモート制御を使用すると、より直接的な支援が可能になります。相手のデバイスをリモートで制御する許可を求めて、あなたがアクションを実行できます。制御をリクエストできるのは既知の連絡先に限られ、リモート制御よりもデバイス所有者のアクションが常に優先されます



⚪︎フリーボード

・シーンを使用して、コンテンツをセクションごとに整理して、好きなように保存、ラベル付け、並べ替えを行うことができます

・iPhone、iPad、Macから誰でもアクセスできるリンクを使ってボードのコピーを送信できます

・手書き認識により、ボード内の手書き文字をテキストとして選択、検索、翻訳、コピーすることができます

・改善された作図機能により、任意の場所に固定できる磁石のような接続線を使ってオブジェクトを結合することができます

・“グリッドに沿う”を使用すると、ボードのコンテンツを正確に揃えやすくなります

・“計算結果”では、等号を含む基本的な数式や科学的な数式を書き込むと、ボードに結果が挿入されたり、インラインで提案されたりします



⚪︎iPad用に設計

・タブバーが再設計されてアプリのコンテンツの上に表示されます。重要なことに集中しているときでも、よく使うタブに簡単にアクセスすることができます

・サイドバーがアップデートされてアプリ内でさらにアクセスすることができます。タブバーからアップデートされたサイドバーへと簡単に切り替えることができ、“ミュージック”のプレイリストのリストや、TVアプリのお気に入りのすべてのチャンネルといったアプリの機能を詳しく見ることができます

・書類ブラウザがアップデートされてアプリの見た目が一新されます。Pages、Numbers、Keynote、およびSwift Playgroundsで、最近使用した書類に素早く戻ることができます

・洗練されたアニメーションと滑らかなジェスチャで、アプリがより楽しいものとなり、応答性が向上します



⚪︎プライバシー

・ロックされたアプリにより、見られたくないアプリやその中の情報を保護します。アプリを開くには、Face ID、Touch ID、またはパスコードが必要となり、検索内容、通知、およびシステム上のその他の場所は非表示になります

・非表示のアプリにはロックされたアプリと同じ保護機能があります。非表示のアプリはロックされた新しい非表示のアプリフォルダに配置され、アプリからの通知を受信したり、通話を着信したりしなくなります

・連絡先へのアクセス権が改善され、アプリと共有する連絡先を選択できます

・Bluetoothのペアリングの改善により、プライバシーを保護しながらシームレスにアクセサリとペアリングできます



⚪︎マップ

・地形図では、登山道/ハイキングコース、等高線、高度、見どころなどの概要を表示します

・公園でのハイキング、近所でのいつものエクササイズルーチン、休暇中のウォーキングツアーなど、カスタムのウォーキングやハイキングの経路を、ほんの数回タップするだけで作成できます

・場所のライブラリで、保存された場所、ガイド、およびハイキングの経路が、簡単にアクセスできるようにすべて1か所にまとめられます



⚪︎Apple TVアプリ

・インサイトは、Apple TV+のすべての実写映画や番組に対して、視聴中に画面上の内容を補足する情報をリアルタイムで提供します

・“対話を強調”で、大きな効果音やミュージックの再生時に、セリフがよりクリアに聞こえます

・コンテンツの言語がデバイスの言語と一致しないとき、オーディオを消音にしたとき、または番組の視聴中に逆方向にスキップしたときなどの、ちょうどいいタイミングで字幕が自動的に表示されます



このリリースには、以下の機能と改善も含まれます:

・“カレンダー”で、リマインダーを予定と一緒に作成、表示、編集、および実行済みに変更することができます

・“リマインダー”の“最近削除した項目”リストで、削除されたリマインダーを表示したり復元したりできます

・ホームアプリのゲストアクセスを使用することで、日時を指定して訪問者にロック、ガレージドア、および警報システムへのアクセスを提供できます

・修理アシスタントにより、修理後のデバイスで取り替えたApple純正部品を構成するように求められます(M2搭載のiPad AirモデルおよびM4搭載のiPad Proモデル)



このリリースには、その他の機能と改善も含まれます。詳しくは、以下のWebサイトをご覧ください: https://www.apple.com/jp/ipados/ipados-18

一部の機能は、地域やAppleデバイスによっては使用できない場合があります。Appleソフトウェアアップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください: https://support.apple.com/100100

iOS 18 and iPadOS 18

Released September 16, 2024



- Accessibility

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: An attacker with physical access may be able to use Siri to access sensitive user data

Description: This issue was addressed through improved state management.

CVE-2024-40840: Abhay Kailasia (@abhay_kailasia) of Lakshmi Narain College of Technology Bhopal India



- Accessibility

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: An app may be able to enumerate a user's installed apps

Description: This issue was addressed with improved data protection.

CVE-2024-40830: Chloe Surett



- Accessibility

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: An attacker with physical access to a locked device may be able to Control Nearby Devices via accessibility features

Description: This issue was addressed through improved state management.

CVE-2024-44171: Jake Derouin



- Accessibility

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: An attacker may be able to see recent photos without authentication in Assistive Access

Description: This issue was addressed by restricting options offered on a locked device.

CVE-2024-40852: Abhay Kailasia (@abhay_kailasia) of Lakshmi Narain College of Technology Bhopal India



- Cellular

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: A remote attacker may be able to cause a denial-of-service

Description: This issue was addressed through improved state management.

CVE-2024-27874: Tuan D. Hoang



- Compression

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: Unpacking a maliciously crafted archive may allow an attacker to write arbitrary files

Description: A race condition was addressed with improved locking.

CVE-2024-27876: Snoolie Keffaber (@0xilis)



- Control Center

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: An app may be able to record the screen without an indicator

Description: The issue was addressed with improved checks.

CVE-2024-27869: an anonymous researcher



- Core Bluetooth

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: A malicious Bluetooth input device may bypass pairing

Description: This issue was addressed through improved state management.

CVE-2024-44124: Daniele Antonioli



- FileProvider

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: An app may be able to access sensitive user data

Description: This issue was addressed with improved validation of symlinks.

CVE-2024-44131: @08Tc3wBB of Jamf



- Game Center

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: An app may be able to access user-sensitive data

Description: A file access issue was addressed with improved input validation.

CVE-2024-40850: Denis Tokarev (@illusionofcha0s)



- ImageIO

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: Processing a maliciously crafted file may lead to unexpected app termination

Description: An out-of-bounds read issue was addressed with improved input validation.

CVE-2024-27880: Junsung Lee



- ImageIO

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: Processing an image may lead to a denial-of-service

Description: An out-of-bounds access issue was addressed with improved bounds checking.

CVE-2024-44176: dw0r of ZeroPointer Lab working with Trend Micro Zero Day Initiative and an anonymous researcher



- IOSurfaceAccelerator

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: An app may be able to cause unexpected system termination

Description: The issue was addressed with improved memory handling.

CVE-2024-44169: Antonio Zekić



- Kernel

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: Network traffic may leak outside a VPN tunnel

Description: A logic issue was addressed with improved checks.

CVE-2024-44165: Andrew Lytvynov



- Kernel

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: An app may gain unauthorized access to Bluetooth

Description: This issue was addressed through improved state management.

CVE-2024-44191: Alexander Heinrich, SEEMOO, DistriNet, KU Leuven (@vanhoefm), TU Darmstadt (@Sn0wfreeze) and Mathy Vanhoef



- libxml2

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: Processing maliciously crafted web content may lead to an unexpected process crash

Description: An integer overflow was addressed through improved input validation.

CVE-2024-44198: OSS-Fuzz, Ned Williamson of Google Project Zero



- Mail Accounts

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: An app may be able to access information about a user's contacts

Description: A privacy issue was addressed with improved private data redaction for log entries.

CVE-2024-40791: Rodolphe BRUNETTI (@eisw0lf)



- mDNSResponder

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: An app may be able to cause a denial-of-service

Description: A logic error was addressed with improved error handling.

CVE-2024-44183: Olivier Levon



- Model I/O

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: Processing a maliciously crafted image may lead to a denial-of-service

Description: This is a vulnerability in open source code and Apple Software is among the affected projects. The CVE-ID was assigned by a third party. Learn more about the issue and CVE-ID at cve.org.

CVE-2023-5841



- NetworkExtension

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: An app may gain unauthorized access to Local Network

Description: This issue was addressed through improved state management.

CVE-2024-44147: Alexander Heinrich, SEEMOO, DistriNet, KU Leuven (@vanhoefm), TU Darmstadt (@Sn0wfreeze) and Mathy Vanhoef



- Notes

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: An app may be able to overwrite arbitrary files

Description: This issue was addressed by removing the vulnerable code.

CVE-2024-44167: ajajfxhj



- Printing

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: An unencrypted document may be written to a temporary file when using print preview

Description: A privacy issue was addressed with improved handling of files.

CVE-2024-40826: an anonymous researcher



- Safari Private Browsing

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: Private Browsing tabs may be accessed without authentication

Description: An authentication issue was addressed with improved state management.

CVE-2024-44202: Kenneth Chew



- Safari Private Browsing

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: Private Browsing tabs may be accessed without authentication

Description: This issue was addressed through improved state management.

CVE-2024-44127: Anamika Adhikari



- Sandbox

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: An app may be able to leak sensitive user information

Description: This issue was addressed with improved data protection.

CVE-2024-40863: Csaba Fitzl (@theevilbit) of Offensive Security



- Siri

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: An attacker with physical access may be able to access contacts from the lock screen

Description: The issue was addressed with improved checks.

CVE-2024-44139: Srijan Poudel

CVE-2024-44180: Bistrit Dahal



- Siri

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: An app may be able to access user-sensitive data

Description: A privacy issue was addressed by moving sensitive data to a more secure location.

CVE-2024-44170: K宝, LFY (@secsys), Smi1e, yulige, Cristian Dinca (icmd.tech), Rodolphe BRUNETTI (@eisw0lf)



- Transparency

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: An app may be able to access user-sensitive data

Description: A permissions issue was addressed with additional restrictions.

CVE-2024-44184: Bohdan Stasiuk (@Bohdan_Stasiuk)



- UIKit

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: An attacker may be able to cause unexpected app termination

Description: The issue was addressed with improved bounds checks.

CVE-2024-27879: Justin Cohen



- WebKit

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: Processing maliciously crafted web content may lead to universal cross site scripting

Description: This issue was addressed through improved state management.

WebKit Bugzilla: 268724

CVE-2024-40857: Ron Masas



- WebKit

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: A malicious website may exfiltrate data cross-origin

Description: A cross-origin issue existed with "iframe" elements. This was addressed with improved tracking of security origins.

WebKit Bugzilla: 279452

CVE-2024-44187: Narendra Bhati, Manager of Cyber Security at Suma Soft Pvt. Ltd, Pune (India)



- Wi-Fi

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 13-inch, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 7th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: An attacker may be able to force a device to disconnect from a secure network

Description: An integrity issue was addressed with Beacon Protection.

CVE-2024-40856: Domien Schepers

最新バージョンはiOSが「iOS 18(22A3354)」、iPadOSが「iPadOS 18(22A3354)」、watchOSが「watchOS 11」、tvOSが「tvOS 18」、visionOSが「visionOS 2」、macOSが「macOS Sequoia 15」となっており、それぞれ対象製品であれば、無料でアップデートでき、iOSやiPadOSなどでは各機種ともに本体のみでネットワーク経由によるOTA(On-The-Air)でダウンロードして行えるほか、従来通りにWindowsおよびMacのパソコン(PC)を用いて各製品をUSB-Lightningケーブルで接続してiTunesによっても行えます。なお、iPhoneやiPadにて本体のみでのアップデートの方法は「設定」→「一般」→「ソフトウェア・アップデート」を表示し、下部にある「その他の利用可能なアップデート」のところに「iOS 18にアップグレード」や「iPadOS 18にアップグレード」をタップして実施します。対象機種はiOS 18ではiOS 17と同様にiPhone XSシリーズやiPhone XR以降やiPhone SE(第2世代)以降の21機種が対象で、iPadOS 18ではiPadOS 17とは異なってiPadOS 17の対象機種だったiPad(第6世代)や12.9インチiPad Pro(第2世代)、10.5インチiPad Proは対象外となり、対象外の機種ではそれぞれiPadOS 18にはアップデートできないのでご注意ください。一方、すぐにiOS 18にしたくない人向けに「iOS 17」および「iPadOS 17」のアップデートもしばらく提供される見込みで、すでに紹介しているようにiOS 17およびiPadOS 17の重要な脆弱性を修正した最新バージョン「iOS 17.7」および「iPadOS 17.7」もリリースされています。その他、watchOSも前バージョンの最新バージョン「watchOS 10.6.1」、macOSも前バージョンの最新バージョン「macOS Sonoma 14.7」「macOS Ventura 13.7」なども提供開始されています。iOS 18はホーム画面上の任意の空きスペースにアプリやウィジェットを配置したり、ロック画面の下部にあるボタンをカスタマイズしたり、コントロールセンターでより多くのコントロールにすばやくアクセスしたりできるようになりるほか、写真では写真ライブラリが自動的に新しい1つのビューに整理されて便利な新しいコレクションによってお気に入りにアクセスしやすくなります。またメールは製品上のAIを使ってカテゴリーごとに分類することで受信ボックスをシンプルにし、iMessageにはまったく新しいテキストエフェクトが登場します。さらに既存のiPhoneの衛星通信機能と同じ画期的なテクノロジーによって携帯電話回線や無線LAN(Wi-Fi)のネットワーク接続を利用できない場合でもメッセージアプリで衛星通信経由でコミュニケーションをとれるようになるとのこと。その他にも生成モデルのパワーと個人的な背景を組み合わせて驚くほど有用で関連性のあるインテリジェンスを提供するパーソナルインテリジェンスシステムであるApple Intelligenceを導入し、プライバシーをはじめから考慮して構築されており、iOS 18だけでなくiPadOS 18やmacOS Sequoiaと緊密に統合され、Apple Siliconのパワーを活用して言語や画像を理解して生成したりできるようになります。<iOS 18対応製品>・iPhone 16・iPhone 16 Plus・iPhone 16 Pro・iPhone 16 Pro Max・iPhone 15・iPhone 15 Plus・iPhone 15 Pro・iPhone 15 Pro Max・iPhone 14・iPhone 14 Plus・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Pro Max・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 13 Pro・iPhone 13 Pro Max・iPhone 12・iPhone 12 mini・iPhone 12 Pro・iPhone 12 Pro Max・iPhone 11・iPhone 11 Pro・iPhone 11 Pro Max・iPhone XS・iPhone XS Max・iPhone XR・iPhone SE(第2世代)・iPhone SE(第3世代)iPadOS 18は計算機アプリがようやくiPadに追加され、iPad向け計算機アプリでは手書きメモにも対応した計算メモ機能を備えており、またこの計算メモ機能はメモアプリにも導入され、これらのすべてのメモ機能はApple Pencilのために設計されたということです。またiPadOS 18ではより多くの方法でホーム画面やコントロールセンターをカスタマイズできるほか、写真アプリにこれまでで最大の再設計が施されており、メッセージアプリでは新しい方法で自分を表現できるようになっています。さらにiPadOS 18でもApple Intelligenceを導入し、プライバシーをはじめから考慮して構築されており、iPadだけでなくiPhoneやMacとも緊密に統合され、言語や画像を理解して生成したり、複数のアプリにわたってアクションを実行したり、個人的な背景に基づいて日々のタスクをシンプルにしてより素早くこなせるようになります。<iPadOS 18対応製品>・iPad(第7世代)・iPad(第8世代)・iPad(第9世代)・iPad(第10世代)・iPad mini(第5世代)・iPad mini(第6世代)・iPad Air(第3世代)・iPad Air(第4世代)・iPad Air(第5世代)・11インチiPad Air(M2)・13インチiPad Air(M2)・12.9インチiPad Pro(第3世代)・12.9インチiPad Pro(第4世代)・12.9インチiPad Pro(第5世代)・12.9インチiPad Pro(第6世代)・13インチiPad Pro(M4)・11インチiPad Pro(第1世代)・11インチiPad Pro(第2世代)・11インチiPad Pro(第3世代)・11インチiPad Pro(第4世代)・11インチiPad Pro(M4)その他の詳細は『Apple、スマホ向け次期プラットフォーム「iOS 18」を発表!iPhone XS以降が対象で正式版が今秋登場。Apple IntelligenceやChatGPTを導入 - S-MAX』および『Apple、タブレット向け次期プラットフォーム「iPadOS 18」を発表!iPad(第6世代)や12.9インチ(第2世代)と10.5インチのiPad Proは対象外に - S-MAX』をご覧ください。また新機能は公式Webページ( https://www.apple.com/jp/ios/ios-18/ https://www.apple.com/jp/ipados/ipados-18/ )にて確認できます。アープデートはiOS 15やiPadOS 15から一時的に既存のOSバージョンのままにする機能が導入されているため、iOS 18やiPadOS 18にするためには「ソフトウェア・アップデート」の画面の下部に「その他の利用可能なアップデート」として「iOS 18にアップグレード」や「iPadOS 18にアップグレード」が表示されるのでそこからアップデートを行います。なお、しばらくは最新メジャーバージョンにアップグレードせずにiOS 17およびiPadOS 17のままでセキュリティーアップデートを適用できるようになっています。単体でアップデートする場合のダウンロードサイズは手持ちのiPhone 15 Pro MaxでiOS 17.6.1からだと4.03GBとなっています。なお、Appleが案内しているアップデートの内容およびセキュリティーコンテンツの修正は以下の通り。なお、Appleではアップデートに向けてバックアップをしっかりと取っておくことをオススメしているほか、いくつかのアプリでは動作確認が取れるまでアップデートを待つように案内しています。その他、手元のiPhone 15 Pro Maxなどでは各仮想移動体通信事業者(MVNO)でも「mineo」のAプラン(VoLTE対応)などのau回線を用いたサービスも含めて引き続き利用できていますが、どうしても心配な人は公式の動作確認を待ってみてください。

記事執筆:memn0ck

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・iOS 18 関連記事一覧 - S-MAX・iPadOS 18 関連記事一覧 - S-MAX・iOS 18 is available today, making iPhone more personal and capable than ever - Apple・iPadOS 18 is now available, taking iPad to the next level - Apple・iOS 18 のアップデートについて - Apple サポート (日本)・iPadOS 18 のアップデートについて - Apple サポート (日本)・iOS 18 および iPadOS 18 のセキュリティコンテンツについて - Apple サポート (日本)・Apple セキュリティアップデート - Apple サポート